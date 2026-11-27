3 minuti per la lettura

Palazzo San Gervasio, alle 15 di oggi, venerdì 27 novembre 2026, nella chiesa di San Nicola l’ultimo saluto al diciassettenne Michele Romanelli morto in un incidente stradale a Spinazzola, in Puglia. I familiari hanno promosso una raccolta fondi per l’Airc

PALAZZO SAN GERVASIO – I silenzi dicono più di qualsiasi parola. È il silenzio attonito, pesante e carico di lacrime che da ieri sera avvolge, ancor più di domenica scorsa, le strade di Palazzo San Gervasio, un paese intero fermatosi davanti all’innaturale e straziante scomparsa di Michele Romanelli deceduto sabato scorso a seguito di un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un’Alfa 147 insieme a tre amici – un ragazzo e due ragazze – con cui avrebbe trascorso una serata in pizzeria.

MICHELE ROMANELLI, MORTO A SOLI 17 ANNI IN UN INCIDENTE STRADALE

Aveva solo diciassette anni. L’età dei sogni appena abbozzati, delle corse spensierate, di una vita ancora tutta da scrivere e che invece si è spezzata troppo presto, lasciando dietro di sé un vuoto impossibile da colmare.

Lo si è capito subito, già nella serata di ieri, varcando la soglia della chiesa di San Nicola dove nel tardo pomeriggio è giunta la salma di Michele per la veglia dopo la camera ardente allestita in una sala apposita a Spinazzola.

I FUNERALI NELLA CHIESA DI SAN NICOLA A PALAZZO SAN GERVASIO

E sarà nella chiesa di San Nicola, che già ieri sera, giovedì 26 novembre 2026, è stata meta di un incessante via vai, che oggi pomeriggio, alle 15, si celebreranno i funerali di Michele. L’ultimo, doloroso saluto, della comunità di Palazzo San Gervasio ma anche dei comuni limitrofi, come Lavello dove il diciassettenne frequentava l’Istituto “Solimene”. C’erano i suoi amici, i compagni di sempre con gli occhi lucidi e lo sguardo perso, increduli di fronte all’assenza di chi fino a poco tempo fa condivideva con loro la quotidianità.

LEGGI ANCHE: Palazzo San Gervasio, addio a Michele, morto a un passo dai 18 anni

IL DOLORE DI UNA COMUNITÀ

Accanto a loro, decine di cittadini: madri, padri, semplici conoscenti che hanno voluto esserci in punta di piedi, per stringere in un abbraccio silenzioso la famiglia di Michele – mamma Tiziana, papà Elio e il fratello Giuseppe – e far sentire che in questo abisso di dolore non sono soli. Un sentimento collettivo che oggi trova riconoscimento ufficiale nella proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Luca Festino. Le parole del primo cittadino risuonano come un monito e una carezza per tutta la comunità: «Il dolore per Michele diventi memoria per tutti i giovani che abbiamo perduto, consapevolezza per quelli che stanno crescendo e responsabilità per un’intera comunità chiamata a custodire il bene più prezioso: la vita».

LE PAROLE DEL SINDACO DI PALAZZO SAN GERVASIO

Sindaco che ha anche voluto esprimere la sua vicinanza ai tre ragazzi rimasti feriti. Ma è proprio nel momento più buio, quando la rabbia e lo sconforto potrebbero avere il sopravvento, che i familiari di Michele hanno voluto compiere un gesto capace di illuminare questo giorno così triste. Oltre ai fiori, che pure testimonieranno l’affetto di chi gli ha voluto bene, la famiglia ha scelto di lanciare una raccolta fondi a favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, dandole un nome che racchiude tutta l’essenza del ragazzo: “Airc – Il bene di Michele”. Non è solo un’iniziativa benefica.

LA RACCOLTA FONDI IN NOME DI MICHELE ROMANELLI PER L’AIRC

È la volontà di trasformare una ferita incurabile in un seme di speranza, affinché la vita e il sorriso di un diciassettenne continuino a generare futuro, aiutando la scienza a salvare altre vite. Alle 15, quando la comunità si ritroverà tra le navate di San Nicola, le lacrime saranno inevitabili. Ma insieme allo strazio dell’addio, nel cuore di Palazzo San Gervasio resterà viva la certezza che il bene seminato da Michele in diciassette anni non andrà perduto: continuerà a camminare sulle gambe della solidarietà e della speranza.