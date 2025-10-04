Appalti a Potenza. Raddoppiano gli amici del sindaco camuffati da operai

7 minuti per la lettura

Caso appalti. Altro affidamento diretto per i lavori di copertura a una ditta (non edile) di amici del sindaco. A riparare il tetto della scuola Sinisgalli anche la ditta (non edile) che edita Radio Potenza Centrale. In 9 mesi alle imprese vicine ai Postiglione 75mila euro per 4 cantieri. Più 30 di comunicazione

POTENZA – Raddoppiano gli amici del sindaco camuffati da operai e inviati a riparare il tetto della scuola Sinisgalli. E si moltiplicano gli affidamenti diretti ai medesimi amici per vari lavori vari palestre delle scuole di Potenza. Diretti e su misura, in maniera di evitare i controlli previsti per le commesse di valore superiore ai 40mila euro. Proprio sul possesso da parte delle imprese dei requisiti per le lavorazioni richieste.

CASO APPALTI, LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO



A svelare questo nuovo scenario al Quotidiano, dopo le rivelazioni dei giorni scorsi, è stato un solerte cittadino convintosi che la commessa del Comune alla Shake srls di Lamezia Terme non sia “un caso isolato”. Come pure che «a questo punto» sarebbe «auspicabile l’intervento della Procura della Repubblica, poiché è evidente che i subaffidamenti siano del tutto irregolari e verosimilmente fasulli». Per non parlare del mendacio nelle autodichiarazioni rese dalle imprese in questione, e dei profili di frode nelle pubbliche forniture e turbativa nella scelta del contraente sui quali potrebbero arrischiarsi dei pm volenterosi.

LA DETERMINA



In allegato alla sua mail il cittadino-lettore del Quotidiano ha inviato una determina che fa il paio con quella con cui a giugno il dirigente dell’ufficio Patrimonio e manutenzioni del Comune, Vito Di Lascio, ha affidato alla Shake srls il rifacimento del manto di copertura del tetto della palestra della scuola Sinisgalli. Senza spiegare la scelta una ditta calabrese, che al registro delle imprese risulta iscritta come “agenzia di stampa”, a scapito di tanti artigiani potentini, che di guaine bituminose ne maneggiano ogni giorno. Per non parlare degli articoli pubblicati a febbraio da Basilicata24 che già davano conto di altri strani affidamenti diretti alla Shake srls, in materia di comunicazione istituzionale, e dei suoi collegamenti con un grande amico del sindaco Vincenzo Telesca come l’editore potentino Giuseppe Postiglione.

GLI AFFIDAMENTI ALLA SHAKE SRLS



In questa seconda determina, del 4 settembre, Di Lascio torna a occuparsi dei problemi dell’istituto comprensivo Sinisgalli. Se a giugno a segnalare le infiltrazioni di acqua piovana in palestra erano stati generici «fruitori», però, 3 mesi dopo sarebbe stata la «dirigente scolastica» ad aver sollecitato «interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura e lungo il perimetro esterno del fabbricato di Via Anzio».

ISTITUTO SINISGALLI, LA DETERMINA ALLA MEDIA SRLS



Di Lascio conviene che «il lavoro deve essere affidato a ditta specializzata nel settore ed in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale». Poi però spiega di aver avviato una trattativa diretta tramite l’apposito portale internet del Comune con la Media srls, «iscritta all’elenco telematico delle ditte presente sulla piattaforma e-Procurement», e di aver accettato un preventivo di euro «16.178,10 oltre Iva al 10%».

Nella determina, ancora una volta, non viene spiegato perché proprio la Media srls.

GOOGLE LO SA



Ma basta fare una ricerca su Google per rendersi conto che non si tratta di una ditta edile.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico, infatti, risulta tra i beneficiari dei contributi per le radio locali in quanto editrice di Radio Potenza Centrale, storica emittente del capoluogo gestita dagli eredi del fondatore, Bonaventura Postiglione. Dunque Antonio, il fratello minore, e Giuseppe, il fratello maggiore nonché amico e sostenitore della prima ora del sindaco Vincenzo Telesca.

IL REGISTRO DELLE IMPRESE



I peggiori sospetti trovano conferma se si consulta il Registro delle imprese.

Qui si scopre che si tratta di una società fondata nel 2015 intestata a due dipendenti del gruppo Postiglione, Paolo Di Biase e Antonietta Maria Gerbasio, ma amministrata da Antonio Postiglione.

Alla Camera di commercio come attività prevalente la Media srls dichiara la «trasmissione radiofonica e distribuzione di audio».

LA SOCIETÀ FONDATA DA DUE DIPENDENTI DEL GRUPPO POSTIGLIONE



A differenza della Shake srls di Lamezia Terme, però, tra le attività secondarie compaiono anche «installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici», «installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti», «altri lavori di completamento e finitura degli edifici», e «altri lavori vari di costruzione specializzati».

DITTA “ANCHE” EDILE?



Può essere sufficiente per sostenere che si tratti di “anche” edile? Forse. Se non fosse per l’oggetto sociale comunicato. Perché al suo interno si legge che la società «potrà compiere», sì, « lavori di carpenteria edile e metallica, rifiniture, lavori di impianti tecnici, costruzione, montaggio e riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali, in proprio o con appalti a terzi». Ma soltanto per l’installazione, la manutenzione e la gestione di «impianti» di radio, tv, telefonia e «nuove tecnologie». Niente a che vedere insomma, con il tetto di una scuola. Quand’anche vi fosse sopra un’antenna.

I DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO



Alla Camera di commercio risultano, poi, una serie di operazioni con altre società del gruppo Postiglione. Tipo la Agi srl che è stata a lungo l’editrice del quotidiano digitale Cronache Lucane, da sempre generoso di attenzioni per Telesca ma anche per il piglio assunto più di recente dai pm della procura potentina. Dopo anni di inchieste e processi che hanno preso di mira in particolare Giuseppe Postiglione, già giovanissimo presidente del Potenza calcio. Quasi tutti definiti per prescrizione.

LE ALTRE OPERAZIONI REGISTRATE



Tra le operazioni registrate ne compaiono anche tre con la Radio Margherita di Diego Pistocchi & csas di Lamezia Terme, che ha sede al medesimo indirizzo della Shake srls. Lo stesso Diego Pistocchi, d’altronde, compare in atti ufficiali tra i dipendenti di Agi srl assieme a Giuseppe e Antonio Postiglione, oltre che l’attuale presidente del Parco nazionale dell’Appennino lucano, Antonio Tisci, che è anche il principale committente pubblico di «attività di comunicazione» della Shake srls.

CASO APPALTI E L’ANAC



Per la quadratura del cerchio, ad ogni modo, occorre compulsare ancora una volta la banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Così è possibile ricostruire che a fronte dell’unica commessa “edile” alla Shake srls, quella da 29mila euro per il tetto della palestra delle Sinisgalli, la Media srls ha avuto molto di più. E con un unico committente pubblico, il Comune di Potenza, contro i 4 degli amici lametini.

TELESCA E LE DITTE VICINE AI POSTIGLIONE

Sicché in 10 mesi le ditte vicine ai Postiglione avrebbero ricevuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Telesca commesse edili per circa 75mila euro, più i 33mila euro annui (per tre anni) per il «supporto alla comunicazione istituzionale e gestione social media». Il tutto, rigorosamente, con affidamento diretto, e per ammontare ampiamente sotto la soglia che consente di fare affidamento sulle auto-dichiarazioni degli operatori economici, evitando verifiche volta per volta sui requisiti richiesti per servizi e lavorazioni da effettuare.

APPALTI E AFFIDAMENTI DIRETTI

Fermo restando che per legge laddove una verifica «a campione» dovesse rivelare qualche anomalia si procederà «alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’Anac e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi».

LE ALTRE COMMESSE



La prima commessa del Comune alla società editrice di Radio Potenza Centrale è datata 17 dicembre del 2024. Alla vigilia della prima edizione del gran galà del “Premio internazionale per la comunicazione Bonaventura Postiglione”, e della successiva intitolazione all’imprenditore radiofonico da parte dell’amministrazione Telesca del Belvedere di Montereale. Iniziativa abortita, in seguito, a causa della clamorosa sollevazione di buona parte della sinistra cittadina contro il “suo” sindaco.

L’INTITOLAZIONE DEL BELVEDERE POSTIGLIONE



Il responsabile unico del procedimento è il medesimo funzionario, Vincenzo Licciardi, che ha firmato la commessa di giugno alla Shake srls per la copertura della palestra della Sinisgalli.

Per 11.500 euro la Media srls è stata incaricata di «lavori di manutenzione» degli impianti elettrici di «alcune palestre comunali».

L’11 giugno 2025, però, alla stessa Media srls sono stati affidati per il 17.700 euro anche «lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sulle coperture delle palestre comunali per l’eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana». Con 5 giorni di anticipo sull’analogo affidamento alla Shake srls per la palestra della Sinisgalli.

Infine ci sono i «16.178» per «copertura e perimetro esterno» del fabbricato di via Anzio, sempre della Sinisgalli.

Lavorazioni analoghe, e ravvicinate, insomma, che in Comune devono aver pensato di spezzettare per non lasciare a bocca asciutta nessuno. Nemmeno i malpensanti.