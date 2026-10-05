Potenza, blitz all'alba, due arresti. Inchiesta sul Comune e sull’Acta

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Operazione dei Carabinieri coordinata dalla Procura di Potenza, due persone agli arresti domiciliari. Indagini per estorsione e presunti illeciti nell’amministrazione comunale e nell’Acta

Un risveglio brusco per il capoluogo lucano. Alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, i Carabinieri hanno dato il via a un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, eseguendo diverse misure cautelari che stanno scuotendo i palazzi della politica e dell’amministrazione locale.

POTENZA, ARRESTI ALL’ALBA IN DUE AI DOMICILIARI

Al momento due persone agli arresti domiciliari ma l’azione dei militari è ancora in pieno svolgimento con perquisizioni e sequestri di documenti.

I FILONI DELL’INCHIESTA, DALL’ESTORSIONE AI CORRIDOI DEL MUNICIPIO

Le bocche degli inquirenti restano per ora cucite, ma le prime indiscrezioni delineano un quadro investigativo complesso, diviso su due fronti principali. Il primo filone riguarda l’ipotesi di reato di estorsione. Il secondo, e politicamente più sensibile, scava invece all’interno del Comune di Potenza e delle sue società partecipate.



I fari della Procura si sarebbero accesi in particolare sull’Acta, l’azienda municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti urbani. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni i provvedimenti e le attività di indagine vedrebbero coinvolti un dirigente della stessa Acta, un funzionario comunale, un ex consigliere e un assessore dell’attuale giunta.

L’operazione è ancora in corso