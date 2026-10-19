Potenza, l’ultimo sgarbo ai non vedenti

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Il caso a Potenza che riguarda i non vedenti. Il Comune ostacola il percorso Loges in piazza Prefettura con le fioriere. Un cittadino segnala su Facebook «i blocchi di pietra adiacenti al percorso tattile spaccati, sollevati e sconnessi». L’assessore Falotico s’impegna: «Non è mia competenza, ma martedì ho un appuntamento per spostare i vasi»

POTENZA – No, non serve a farci scorrere le rotelle dei trolley e no, non serve come elemento decorativo. Quella lunga lastra di pietra grigia in piazza Prefettura, sulla cui superficie sono scavati quattro solchi dritti e paralleli, si chiama Percorso Loges e serve ai non vedenti. Ma nella piazza principale di Potenza non può assolvere al proprio compito.

Perché – come fa notare Gino Rondanini, cittadino sempre attento a questi temi – è tutto rovinato e in questo momento anche interrotto.

NON VEDENTI A POTENZA, PERCORSO LOGES OSTACOLATO

Rondanini lo scrive su Facebook con precisione: «Ecco come si presenta il percorso tattile per i ciechi nel cuore del nostro centro storico, a pochi passi dal Teatro Stabile e proprio sotto gli occhi dell’assessorato alla Cultura, che tanto dichiara di avere a cuore l’abbattimento delle barriere architettoniche. La realtà dei fatti fotografa una situazione inaccettabile. Percorso Loges totalmente bloccato da vasi giganteschi acquistati dal Comune, posizionati proprio sopra le linee guida destinate all’orientamento e alla sicurezza dei non vedenti. Un ostacolo imprevisto e pericoloso».

IL PERCORSO IN PIAZZA PREFETTURA

Il Loges (Linea di orientamento, guida e sicurezza) è un sistema di pavimentazione tattile e visiva progettato in Italia per consentire a persone non vedenti e ipovedenti di muoversi in autonomia.

Il sistema si basa sulla percezione fisica: i rilievi sono avvertiti sotto i piedi o tramite il contatto con il bastone bianco, guidando i movimenti e segnalando ostacoli o cambiamenti di direzione. E’ previsto anche un contrasto visivo: dev’essere garantito un adeguato contrasto cromatico e di luminanza (ossia l’intensità luminosa emessa o riflessa) che sia minimo del 40%, a supporto di chi ha un residuo visivo (gli ipovedenti, appunto).

A COSA SERVE IL LOGES

I canali paralleli fanno da “binario” per il bastone bianco e indicano di procedere dritti. Cupole semisferiche in rilievo segnalano un pericolo definito “assoluto” o la fine della banchina. Altri segnali indicano “pericolo valicabile”, ossia zone in cui è richiesto cautela (a esempio l’inizio di una rampa di scale o un attraversamento pedonale). Un “modulo a scacchiera” anticipa una diramazione. E poi ci sono avvisi di variazioni di quota, l’inizio o la fine di una scala, cambi di direzione.

Un alfabeto preciso che però presuppone una “scrittura” altrettanto precisa.

Altrimenti i segnali non sono riconoscibili.

NON VEDENTI, GLI ALTRI PROBLEMI SEGNALATI A POTENZA

Non è l’unico problema che Rondanini rileva in piazza Mario Pagano: «Come si nota chiaramente, i blocchi di pietra adiacenti al percorso tattile sono spaccati, sollevati e sconnessi. Un vero e proprio percorso a ostacoli e un pericolo di inciampo per qualsiasi cittadino, figuriamoci per chi ha ridotta mobilità o disabilità visive. Comprare arredi urbani senza un briciolo di pianificazione e ignorare la manutenzione di base del pavimento non è decoro, è totale mancanza di rispetto per l’inclusione e la sicurezza dei cittadini. Chiediamo un intervento immediato per lo spostamento dei vasi e il ripristino della pavimentazione ammalorata. L’accessibilità non si fa a parole nei teatri, si dimostra sui marciapiedi».

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE FALOTICO

Chiamato in causa, l’assessore alla Cultura, Roberto Falotico, assicura al telefono di essersi già mosso: «Ne ho parlato con chi di dovere, dicendo: qua c’era questa linea identificata come percorso tattile per chi non ha la possibilità di vedere, questo lavoro va rispettato. Per questo motivo, martedì mattina ho appuntamento per far spostare i vasi e vedere cosa si può fare. Questo nonostante non sia competenza mia ma è un problema che mi ero già posto».