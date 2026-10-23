Data center, dopo 25 giorni ancora disagi e sanità in affanno

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Data center, dopo 25 giorni ancora disagi. Al San Carlo di Potenza esami ancora su carta. La Fials Potenza: «La Regione spieghi». Il sistema informatico funziona a intermittenza e sanità in affanno.

POTENZA- Dopo quasi un mese il sistema informatico funziona a intermittenza e la sanità lucana è ancora in affanno. Un esame che il programma non accetta e va scritto a mano. Un risultato di laboratorio che il reparto aspetta e non riesce a recuperare. All’azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza, a 25 giorni dal guasto al Data Center regionale, si lavora ancora così. A denunciarlo è Giuseppe Costanzo, segretario provinciale Fials Potenza. Il guasto è iniziato il 27 settembre: un’anomalia all’impianto di raffreddamento e un sistema di riserva che non è partito. L’annuncio ufficiale, in effetti, era arrivato solo il giorno dopo, ovvero lunedì 28, con una nota informativa circa il blocco del sistema e la possibilità, concreta, di disservizi, rallentamenti e ritardi fisiologici nella fornitura dell’assistenza sanitaria, chiaramente riferita ad attività ambulatoriali e agli esami di laboratorio. Lo stesso comunicato, tuttavia, si era affrettato a chiarire come non vi fossero i presupposti per attribuire l’accaduto a un attacco hacker.

DATA CENTER ANCORA DISAGI: I DISSERVIZI NEI REPARTI E LE RICHIESTE SINDACALI ALLA REGIONE BASILICATA

Nemmeno un giorno, e il Data Center va in crash per la seconda volta, costringendo la seduta del Consiglio regionale del 29 settembre al rinvio. Il 30 settembre il Cup è tornato attivo, mentre la Regione indicava verifiche ancora in corso sulle banche dati. Da allora i sistemi dovrebbero completamente funzionare, ma i fatti non proprio così. Nei servizi, infatti, funzionano a intermittenza. La Fials lo aveva già denunciato a fine settembre. Nei laboratori ogni esame che il programma non registra va trascritto su carta e ricontrollato. Nei reparti il personale compila la documentazione a mano e fatica a recuperare i risultati delle analisi, indispensabili per seguire i pazienti. Ogni passaggio manuale chiede tempo e attenzione a organici già sotto pressione. E i pazienti aspettano più a lungo risultati e decisioni cliniche.

“Se i servizi reggono è grazie alla professionalità degli operatori, che da settimane lavorano con carta e penna – ha tenuto a sottolineare Costanzo – Ma la continuità della sanità non può dipendere dal loro sacrificio. Servono sistemi affidabili e infrastrutture di riserva che funzionino davvero”. Per questo la Fials chiede alla regione Basilicata tre cose: dire quali problemi restano aperti e perché; fissare una data certa per il ripristino completo; spiegare come sarà garantita la continuità dei servizi in caso di un nuovo guasto.

LA PRESSIONE SULL’AZIENDA OSPEDALIERA E IL NODO DEGLI INVESTIMENTI REGIONALI

All’Azienda ospedaliera “San Carlo” il sindacato chiede di verificare le criticità servizio per servizio, rendere più semplice il recupero dei risultati, affiancare personale di supporto dove serve e riconoscere il lavoro aggiuntivo. “Chi in queste settimane ha garantito i servizi con carta e penna ha fatto la propria parte – ha concluso Costanzo – Adesso tocca alla Regione”. A mettere pressione alla Regione, già al primo ottobre, era arrivata una nota dei consiglieri di minoranza, che avevano posto la questione dei 14 milioni di euro investiti nel Data Center di Potenza, più altri fondi destinati al Disaster Recovery di Matera, entrambi finiti nell’intoppo del down informatico.

«Se dovesse emergere che allarmi o anomalie sono stati sottovalutati – avevano avvertito le opposizioni – o che non si è intervenuti tempestivamente, nessuno pensi di liquidare tutto come un normale disservizio. Su questa vicenda andremo fino in fondo, i lucani hanno diritto di sapere cosa è successo e chi ne dovrà rispondere». A 25 giorni di distanza, in pratica, i server della Regione che dovrebbero garantire l’efficienza dei servizi destinati alla cittadinanza risulta ancora compromessa. Non del tutto non funzionante, certo, ma comunque non in grado di fornire le prestazioni che dovrebbe garantire.