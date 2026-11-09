Asp Potenza, due incarichi al marito della dirigente. Scatta l’allarme anticorruzione

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Caso all’Asp di Potenza, al marito di una dirigente un collaudo e una direzione dei lavori (a distanza ravvicinata) per 70mila euro da una collega-amica della moglie. L’ufficio Prevenzione della corruzione e trasparenza chiede chiarimenti

POTENZA – Si stanno trasformando in un grattacapo per i vertici dell’Azienda sanitaria di Potenza i due incarichi esterni appena conferiti al marito di una sua dirigente.

Si tratta di due affidamenti diretti arrivati nel giro di una settimana, tra il 26 ottobre e il 3 novembre, per circa 70mila euro lordi complessivi.

ASP POTENZA, I DUE AFFIDAMENTI

Il primo, da 32.417 euro lordi, ha per oggetto: «servizi di ingegneria e architettura per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti relativo all’intervento denominato “lavori di realizzazione di posti letto di Rsa di tipo R2 presso il presidio ospedaliero distrettuale di Venosa”».

Il secondo, invece, vale 37.172 lordi, e ha per oggetto: «servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori relativo all’intervento denominato “adeguamento delle elisuperfici per attività di elisoccorso notturno nei Comuni di Venosa e Pescopagano”».

Lui, il tecnico incaricato, si chiama Massimo Laraia ed è un ingegnere di Potenza coniugato con la dirigente dell’ufficio Gestione amministrativa dei presidi ospedalieri e dei distretti Asp, Nilde Nobile.

Da quasi 10 anni il nome di Laraia compare nell’ “Elenco dei professionisti qualificati per incarichi di servizi attinenti all’ingegneria e dell’architettura di importo inferiore ad euro 100.000” da cui l’Asp può attingere per affidamenti senza gara.

IL DOPPIO INCARICO A MASSIMO LARAIA E LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Consultando la banca dati dei contratti pubblici dell’Anac, però, non risultano incarichi precedenti né dall’Asp né da altre amministrazioni pubbliche in Basilicata e nel resto d’Italia.

A far scattare l’allarme, quindi, è stato proprio il debutto nella committenza pubblica con doppio incarico nel giro di una settimana da parte della stessa azienda in cui lavora la moglie. Allarme che si è già tradotto in una richiesta di chiarimenti inviata dalla responsabile dell’ufficio Prevenzione della corruzione, trasparenza e relazioni col pubblico, Nadia Guglielmo, alla collega che ha disposto gli affidamenti in questione, la dirigente dell’ufficio Attività tecnica e gestione del patrimonio, Franca Cicale, e per conoscenza alla direzione strategica dell’Asp. Quindi il direttore generale Giuseppe De Filippis, in carica da gennaio, e i direttori amministrativo e sanitario, Carlo Esposito e Valentina Solfrini.

I QUESTI DELL’UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il quesito di base è evidente: è lecito affidare due incarichi diversi in una settimana al medesimo professionista in barba al principio di rotazione per questo tipo di affidamenti?

A complicare la questione, però, ci sono le relazioni personali che potrebbero configurare un conflitto d’interessi tra l’amministrazione, cioé l’Asp, e il dirigente che ha disposto quegli affidamenti, cioé Cicale.

In azienda, infatti, è notorio il rapporto amicale esistente tra quest’ultima, ormai prossima al pensionamento, e la collega Nobile, moglie del tecnico incaricato.



Giusto nel mezzo dei due affidamenti poi, il 30 ottobre, viene pubblicato l’avviso interno per la successione di Cicale a capo dell’ufficio Attività tecnica e gestione del patrimonio dell’Asp. Ma in azienda c’è chi scommette che non arriveranno domande e che la reggenza dell’ufficio andrà proprio a Nobile. Sicché nel giro di un paio di mesi potrebbe materializzarsi un rischio di conflitto d’interessi ancora più evidente, destinato a impedire ogni ulteriore incarico da parte della moglie al marito.

LA RSA DI VENOSA

I nuovi posti letto per la Rsa di Venosa risultano realizzati grazie a un stanziamento da 1,5 milioni di euro a valere sul Fondi europeo per lo sviluppo regionale, e il Fondo sociale europeo.

Nella determina di incarico di Laraia per il collaudo Cicale giustifica il ricorso a una professionalità esterna all’Asp sostenendo che «nell’Ufficio tecnico aziendale pur prestando servizio varie figure tecniche qualificate, le medesime in questo momento sono oberate da una svariata mole di procedimenti».

Stesso discorso per l’incarico di direzione dei lavori di adeguamento delle elisuperfici per attività di elisoccorso notturno nel Comune di Venosa e Pescopagano, per cui risultano stanziati 600mila euro a valere sui fondi ex Pnrr.

ELISOCCORSO E ELISUPERFICI

«Le figure tecniche in servizio presso l’Ufficio tecnico aziendale – sottolinea Cicale – sebbene in possesso delle competenze professionali necessarie per l’espletamento delle attività di direzione dei lavori, risultano attualmente impegnate nell’assolvimento dei compiti istituzionali e dei procedimenti tecnici in corso, non potendo pertanto garantire lo svolgimento del predetto incarico nel rispetto delle tempistiche richieste dall’intervento».

ASP POTENZA, LA SCELTA LARAIA

La dirigente spiega che Laraia è stato individuato «ricorrendo all’elenco degli operatori economici aziendale vigente, in possesso dell’esperienza e delle capacità professionali richieste per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi».

Infine sottolinea l’importanza della «presenza sul cantiere in maniera continuativa per la buona riuscita dell’opera», che questo affidamento all’esterno garantirebbe. Nonostante il concomitante impegno col collaudo tecnico amministrativo e degli impianti dei nuovi posti letto nella Rsa di Venosa.

Assai ravvicinate anche le date in cui sono stati richiesti i preventivi all’ingegnere: 12 ottobre per il collaudo dei posti letto; e 22 ottobre per la direzione dei lavori delle nuove elisuperfici.