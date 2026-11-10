Incarichi di famiglia all’Asp di Potenza, aumentano i dubbi

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Incarichi all’Asp di Potenza, Vizziello (Bacc) chiede gli atti sul doppio affidamento al marito di una dirigente. Segnalati diversi profili di criticità delle due determine. «I rapporti di familiarità non sono prova di irregolarità ma rendono opportuno controlli su scorrimenti e rotazione»

POTENZA – È già arrivato sulle scrivanie della Regione il caso dei due incarichi in una settimana conferiti dall’Asp al marito di una dirigente.

Il Quotidiano ne ha rivelato l’esistenza nell’edizione di ieri, lunedì9 novembre 2026, citando una richiesta di chiarimenti inviata il 4 novembre, all’indomani del secondo incarico. Richiesta inviata dalla responsabile dell’ufficio Prevenzione della corruzione, trasparenza e relazioni col pubblico della stessa Asp alla collega che ha disposto gli affidamenti in questione, Franca Cicale dell’ufficio Attività tecnica e gestione del patrimonio.

INCARICHI ASP POTENZA, LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

Il 7 novembre, però, una richiesta di accesso agli atti relativi ai due incarichi a firma del consigliere regionale Giovanni Vizziello (Bacc) risulta partita dal parlamentino di via Verrastro in direzione Asp.

Nei prossimi giorni, quindi, toccherà alla direzione strategica dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, guidata da Giuseppe De Filippis, darsi da fare.

Prima per trasmettere copia degli atti richiesti, e poi per replicare ai rilievi di Vizziello. Rilievi destinati a confluire, con ogni probabilità, in una formale interrogazione alla giunta del governatore Vito Bardi, che è tenuta a controllare l’operato delle sue aziende sanitarie.

LE RICHIESTE DI VIZZIELLO

Già nella sua richiesta di accesso agli atti il consigliere di Basilicata casa comune sottolinea che dalla lettura delle due determine di incarico «emerge che il primo invito al professionista è stato trasmesso il 12 ottobre 2026, mentre il secondo è stato trasmesso il 22 ottobre 2026, quando la prima procedura risultava già avviata e l’offerta per il primo incarico era stata presentata».

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ASP DI POTENZA E INCARICHI, LA SECONDA DETERMINA

La seconda determina, poi, fa riferimento espresso a un articolo del Codice dei contratti pubblici sulle modalità di individuazione degli operatori economici, spiegando che in teoria: «l’individuazione del professionista avviene attingendo dall’elenco sempre aperto Asp dei professionisti per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria […] nel rispetto del principio di rotazione». Come pure che: «una volta incaricati tutti i professionisti iscritti all’Elenco per la medesima categoria di incarico si procederà ad affidare i restanti incarichi ad eventuali nuovi iscritti e, in carenza, si potrà incaricare nuovamente il primo affidatario».

LE DETERMINE

Belle parole ed enunciazioni di principi senz’altro condivisibili, insomma. Peccato che alla riga successiva vengano smentiti in due parole, con l’indicazione del beneficiario della direzione dei lavori di adeguamento delle elisuperfici per l’elisoccorso notturno di Venosa e Pescopagano, con un compenso di 37.172 lordi, nell’ingegnere potentino Massimo Laraia. Lo stesso Massimo Laraia che la settimana precedente si era visto conferire un altro incarico da 32.417 euro lordi per «servizi di ingegneria e architettura per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti relativo all’intervento denominato “lavori di realizzazione di posti letto di Rsa di tipo R2 presso il presidio ospedaliero distrettuale di Venosa”». «Tali criteri – scrive Vizziello – rendono necessario verificare, con riferimento alle rispettive categorie professionali e alle caratteristiche dei servizi affidati, le modalità attraverso cui sia stata individuata la medesima figura professionale per due incarichi ravvicinati, nonché l’effettiva applicazione dei criteri di scorrimento e rotazione richiamati dall’amministrazione».

I RAPPORTI TRA GLI INTERESSATI

Altra questione il rapporto di coniugio esistente tra Laraia e una collega-amica di Cicale quale è la dirigente Gestione amministrativa presidi ospedalieri e distretti, Nilde Nobile.

Vizziello sottolinea che l’ufficio “Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio” da cui è partito l’incarico a Laraia e quello Gestione amministrativa presidi ospedalieri e distretti, guidato dalla moglie di Laraia, risultano collocati «nell’ambito» del medesimo Dipartimento amministrativo dell’Asp. «L’eventuale esistenza di rapporti familiari – prosegue il consigliere di Basilicata casa comune – non costituisce, di per sé, prova di irregolarità, ma può rendere opportuna una verifica documentale delle competenze esercitate, delle eventuali interferenze decisionali e delle misure preventive concretamente adottate».

CHIESTO IL PROSPETTO DEGLI INCARICHI

Per avere un quadro completo della situazione il consigliere regionale ha chiesto all’Asp «il prospetto degli incarichi di servizi di ingegneria e architettura conferiti all’ingegnere Massimo Laraia nel periodo 1 gennaio 2023 – 5 novembre 2026».

A breve si saprà pertanto, se risponde al vero quanto risulta dalla consultazione della banca dati dei contratti pubblici dell’Anac, in cui a nome di Laraia non risultano incarichi precedenti ai due appena ottenuti. Né dall’Asp né da altre amministrazioni pubbliche in Basilicata e nel resto d’Italia.

COSA SI CHIEDE NELL’ISTANZA DI VIZZIELLO

«La presente istanza – aggiunge l’esponente di Basilicata casa comune – è finalizzata a consentire l’esercizio delle funzioni istituzionali di controllo sull’attività amministrativa dell’Asp, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle procedure di affidamento diretto, dei criteri di rotazione degli operatori economici e delle misure di prevenzione dei conflitti di interessi».

«La richiesta – conclude Vizziello – non presuppone alcuna valutazione di illegittimità dei provvedimenti adottati né intende anticipare giudizi sulle condotte dei soggetti coinvolti, ma è diretta a consentire una verifica oggettiva, documentata e completa della regolarità delle procedure e della tutela dell’imparzialità amministrativa».