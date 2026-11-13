Depurazione, Rotonda, respinto in appello il ricorso di Acquedotto Lucano

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La Corte d’Appello di Potenza conferma, il Comune di Rotonda non deve ad Acquedotto Lucano i circa 420mila euro richiesti per la depurazione

Nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria che vede coinvolti Acquedotto Lucano e il Comune di Rotonda. La Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lagonegro, pronunciandosi sulla richiesta avanzata da Acquedotto Lucano (di seguito Aql) nei confronti del Comune, relativa a circa 420mila euro per spese di depurazione.Il Comune, difeso dall’avvocato Giovanni Leonasi, ha ottenuto anche in secondo grado una decisione favorevole, con il riconoscimento «dell’assenza di ogni responsabilità, anche extracontrattuale».

ROTONDA, RESPINTO APPELLO DI ACQUEDOTTO LUCANO

Una disputa che va avanti a suon di cavilli e carte bollate ormai da più di vent’anni. Segnatamente, correva l’anno 2004, quando il Comune, attraverso due delibere, si opponeva alla cosiddetta “Convenzione di gestione” che dal 2002 affidava appunto ad Aql la gestione, in via esclusiva, in regime di monopolio ex lege, del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Regione Basilicata.Fu l’inizio di una serie di ulteriori sentenze che portarono poi Rotonda, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, a divenire soggetto gestore nel proprio territorio del Servizio idrico integrato, riconosciuto tale da una delibera di Egrib.

UNA DISPUTA VENTENNALE

Tuttavia, per il periodo compreso tra il 2008 e il 2014, Aql ha chiesto di riscuotere 417.855,58 euro quale corrispettivo per la depurazione proprio per quello che riteneva fosse un «comportamento illecito» del Comune perché, «oltre a gestire arbitrariamente il servizio idrico integrato, sottraendo la materiale disponibilità delle reti idriche e fognarie, e ad omettere lo svolgimento dell’obbligatorio ed essenziale servizio di depurazione», eseguito da Aql «a sua cura e spese», «non ha comunicato i dati dei consumi dei singoli utenti, impedendo di calcolare e, quindi, di riscuotere il corrispettivo».In particolare, la sentenza d’appello spiega come «l’obbligazione di pagamento del corrispettivopresuppone un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. tra gestore e utente/fruitore».

IL CASO

Ebbene, «nessun contratto di somministrazione avente ad oggetto la depurazione dei reflui dell’intero abitato è mai stato concluso dalla Acquedotto Lucano S.p.A. con il Comune di Rotonda». A tal proposito, si legge ancora nelle motivazioni, «giova dare atto non solo del fatto che, definendo il Regolamento del Servizio idrico integrato Basilicata l’utente come “la persona fisica o giuridica intestataria del contratto“, il Comune non può essere considerato tale, ma anche della circostanza che il credito per la quota di depurazione, anche per il periodo di gestione abusiva, resta frammentato nei singoli rapporti contrattuali con gli utenti finali».

LE TESI

E ancora: l’appellante sostiene che il Comune, «in quanto gestore pro tempore di fatto, è debitore del corrispettivo cumulativo». Questa tesi, oltre a «non trovare fondamento in alcuna norma di legge tra le fonti dell’obbligazione ex art 173 ce», rappresenta «un vano tentativo di trasformazione del corrispettivo contrattuale in prestazione patrimoniale imposta ex lege al Comune per fatto di terzi». Di conseguenza, Acquedotto Lucano ha emesso le fatture senza titolo e il giudice ha rigettato la relativa domanda di pagamento «per difetto di causa petendi». Il giudice ha inoltre condannato Acquedotto Lucano al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Rotonda.