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All’Asp di Potenza saranno riassegnati ad altri professionisti i due affidamenti da 70mila euro. Rinuncia «per ragioni di mera opportunità» il marito di una dirigente dell’azienda

POTENZA – Verranno riassegnati a un altro professionista i due incarichi esterni conferiti dall’Azienda sanitaria di Potenza al marito di una sua dirigente.

È questo il risultato della rinuncia formalizzata nei giorni scorsi da Massimo Laraia, ingegnere e consorte della dirigente dell’ufficio Gestione amministrativa dei presidi ospedalieri e dei distretti Asp, Nilde Nobile.

ASP DI POTENZA, RIASSEGNATI GLI INCARICHI

Le determine con cui l’Asp prende atto del suo passo indietro richiamano «ragioni di mera opportunità» che avrebbero spinto Laraia a «non accettare» le proposte di incarico formalizzate dall’azienda sanitaria, dopo averle inviato i preventivi che la stessa Asp gli aveva chiesto il 12 e il 22 ottobre.

Nei giorni scorsi, però, quei due affidamenti diretti nell’arco di una settimana, per circa 70mila euro lordi complessivi, avevano sollevato diversi interrogativi.

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LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Agli inizi di novembre la responsabile dell’ufficio Prevenzione della corruzione aveva inviato una richiesta di chiarimenti alla collega che ha disposto gli affidamenti in questione, Franca Cicale, dirigente dell’ufficio Attività tecnica e gestione del patrimonio, e, per conoscenza, alla direzione strategica dell’Asp, guidata dal direttore Giuseppe De Filippis.

L’ACCESSO AGLI ATTI DI VIZZIELLO

Nei giorni successivi anche il Quotidiano del Sud se n’era occupato, una richiesta di accesso agli atti era stata formalizzata dal consigliere regionale di Basilicata casa comune, Giovanni Vizziello.

Il primo incarico, da 32.417 euro lordi, aveva per oggetto: «servizi di ingegneria e architettura per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo impianti relativo all’intervento denominato “lavori di realizzazione di posti letto di Rsa di tipo R2 presso il presidio ospedaliero distrettuale di Venosa”».

GLI INCARICHI ALL’ASP DI POTENZA

Il secondo, invece, valeva 37.172 lordi, e aveva per oggetto la direzione lavori di «adeguamento delle elisuperfici per attività di elisoccorso notturno nei Comuni di Venosa e Pescopagano».

Laraia risulta iscritto da quasi 10 anni nell’ “Elenco dei professionisti da cui l’Asp può attingere per affidamenti senza gara.

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Consultando la banca dati dei contratti pubblici dell’Anac, però, non risultano incarichi precedenti né dall’Asp né da altre amministrazioni pubbliche in Basilicata e nel resto d’Italia.

A far scattare l’allarme, quindi, era stato proprio il debutto nella committenza pubblica con doppio incarico nel giro di una settimana da parte della stessa azienda in cui lavora la moglie.