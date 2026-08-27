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Sanità in Basilicata, cittadini sul piede di guerra. Fumata nera a Senise dopo il confronto con il direttore dell’Asp De Filippis. La sindaca Castronuovo e il Comitato civico: «Tutele scritte per la Casa di comunità».

SENISE – Buoni propositi e azioni concrete da parte di Asp e Regione Basilicata, che però non hanno dissipato timori e dubbi di chi è preoccupato per il futuro della Casa di comunità di Senise. Possiamo sintetizzare così il tavolo tecnico riunito a Palazzo di città nella stanza della sindaca, Eleonora Castronuovo. Oggetto della discussione, il passaggio della locale Casa di comunità da spoke a hub, chiesto da tempo dall’amministrazione comunale e dal Comitato civico, costituitosi pochi mesi fa e che a margine ha comunicato l’intenzione «di valutare ulteriori forme di mobilitazione». «In accordo con la politica – ha spiegato il direttore generale dell’Asp di Potenza, Giuseppe De Filippis – l’Azienda sanitaria ha messo in atto una programmazione uguale per tutti, l’eventuale modifica delle targhette è un passaggio politico e non tecnico».

L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA RECLUTAMENTO DEI MEDICI

De Filippis ha rivendicato come l’Azienda che dirige stia lavorando senza fare distinzioni tra hub e spoke. In proposito, il dg ha fatto presente come, per la diagnostica, ecografia ed elettrocardiogramma, facoltativi per le spoke, siano stati consegnati in tutte le 11 case di comunità della provincia di Potenza. Così come, specialisti quali il cardiologo lo pneumologo, sono previsti ovunque anche se rimane difficile reperirli. Inoltre, in tutte le strutture viene assicurata la guardia medica 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

«Il passaggio tecnico – ha aggiunto De Filippis – è quello che stiamo realizzando, in accordo con i sindaci, la medicina generale e gli specialisti ambulatoriali. Ci stiamo sforzando per dare una migliore organizzazione, migliori servizi e rendere più appetibile per i medici lavorare su questo territorio. A esempio, stiamo trovando professionisti che accettano di lavorare a Senise. La sfida che dobbiamo vincere è rendere appetibile l’organizzazione del lavoro, fare in modo che i medici vogliano lavorare nelle Case di comunità. E posso anche dire che, in questo momento, colleghi medici mi stanno proponendo di fare ulteriori attività in funzione della loro competenza». Uno scenario che però non convince.

«Prendiamo atto delle dichiarazioni del direttore De Filippis – il commento della prima cittadina – che, come ha dichiarato espressamente, ha messo nero su bianco alla Regione e al Ministero la richiesta di eguagliare e parificare gli stessi servizi in tutte le Case di comunità a prescindere dall’etichetta. Noi oggi possiamo solo che prenderne atto e chiedere però che questo lavoro venga ufficializzato attraverso una legge, piuttosto che un atto istituzionale, che ovviamente garantiscano oggi e anche in futuro la parificazione di questi servizi».

SANITÀ IN BASILICATA, LE PERPLESSITÀ DEL COMITATO CIVICO E DEI CITTADINI

«Intanto – ha concluso Castronuovo – noi non ci fermeremo ed ho anche rappresentato a De Filippis l’intenzione di percorrere tutte le strade consentite per raggiungere l’obiettivo». In soddisfazione anche da parte del Comitato civico. «Il Comitato non esprime soddisfazione – le parole della referente, Caterina Bulfaro – per carità, è apprezzabile il lavoro che sta facendo il direttore generale De Filippis, che vuole equiparare le case delle comunità spoke a quelle hub, con gli stessi servizi e le stesse funzioni. Ma questo significherebbe agire sul Dm 77 del 2022, che differenzia appunto tra Case di comunità hub e spoke, con funzioni diverse per orari, specialisti o diagnostica. Il direttore dice di equiparare tutto, ma questo poi dovrebbe essere formalizzato altrimenti rischia di diventare un buco nell’acqua».

Dunque, secondo gli attori che hanno chiesto questo incontro, non è stata ancora trovata una soluzione. Un confronto al quale hanno partecipato anche tanti cittadini, che rimangono preoccupati per il futuro della locale Casa di comunità. Secondo, quanto indicato nel decreto ministeriale in questione, le Case di comunità, ripartite appunto in hub e spoke, rappresentano snodi essenziali della sanità territoriale.

I CITTADINI SULLA SANITÀ IN BASILICATA: LE DIFFERENZE NORMATIVE TRA CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE

La differenza tra le Case di comunità hub e spoke è sostanziale. Nelle Hub risulta obbligatoria la presenza di servizi diagnostici di base (punto prelievi, ecografo, elettrocardiografo, spirometro, eccetera) e la specialistica ambulatoriale per patologie ad alta prevalenza. L’assistenza primaria è erogata da équipe multi professionali integrate (medici di base, pediatri, specialisti, infermieri, assistenti sociali). Nelle spoke, i servizi diagnostici e specialistici sono facoltativi e ridotti; l’obiettivo principale è garantire accesso equo e prossimità ai cittadini. In merito al personale, nelle hub è garantita una presenza medica continua e assistenza infermieristica obbligatoria 7 giorni su 7, minimo 12 ore al giorno, fino a 24 ore raccomandate.

Nelle spoke, la presenza medica e infermieristica è obbligatoria 6 giorni su 7, per 12 ore giornaliere. Entrambe le tipologie possono utilizzare la telemedicina. Le hub devono fare riferimento ad un bacino di utenza non inferiore ai 40mila o 50mila abitanti, mentre per le spoke non esiste alcuni vincolo in tal senso. In sostanza, secondo la disciplina normativa, per le hub sono previsti servizi diagnostici obbligatori, presenza continua del personale e ruolo di coordinamento, mentre, le spoke, sono strutture periferiche più leggere, pensate per garantire capillarità soprattutto nelle zone rurali o svantaggiate.