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Auto private e rimborsi in ritardo per gli infermieri della Casa di Comunità di Anzi. La Fials chiede mezzi e sicurezza: sette giorni all’Asp per rispondere.

ANZI – Auto proprie, rimborsi fermi da anni a 0,20 euro al chilometro e pagati con sei mesi di ritardo, una sede isolata e senza vigilanza durante il giorno. Le Case di Comunità dovevano rappresentare il nuovo volto della sanità di prossimità vicina ai cittadini lucani, ma la realtà denunciata dalla Fials Potenza racconta una storia di forte disagio. Ad Anzi, la Casa di Comunità riesce a rimanere aperta solo grazie agli infermieri e agli operatori del Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza, che a turno coprono i turni nella struttura distaccata anticipando le spese di tasca propria.

CASA COMUNITÀ DI ANZI, LA DENUNCIA DELLA FIALS

La denuncia del sindacato è scattata in seguito all’assemblea dei lavoratori dello scorso 30 ottobre, il cui verbale è stato formalmente trasmesso all’Asp di Potenza. Al centro della protesta c’è il forte ritardo nell’espletamento del concorso unico regionale, che blocca l’arrivo del personale stabile (che dovrebbe contare su 500 infermieri in formazione e 263 posti riservati). Nell’attesa, l’Azienda ha disposto l’utilizzo a turno di tutti i 20 dipendenti del Poliambulatorio del capoluogo per garantire l’apertura della sede di Anzi, svuotando di fatto la struttura centrale di Potenza, già provata da pensionamenti non sostituiti e trasferimenti non concordati.

«REGNA LA CONFUSIONE»

Il segretario provinciale della Fials Potenza, Giuseppe Costanzo, ha fotografato la situazione con parole dure: «Sono gli infermieri a dare un senso a queste strutture, mentre intorno a loro regna la confusione. La Casa di Comunità sulla carta c’è. A riempirla ogni giorno sono loro». La dirigenza aziendale aveva inizialmente «promesso l’assegnazione di due auto a noleggio per evitare l’uso dei mezzi privati, promessa che ad oggi è rimasta unicamente su carta. Il personale continua a viaggiare a proprie spese, subendo un trattamento economico non più sostenibile. Una cifra che non copre quello che costa davvero un’auto, e che i lavoratori aspettano da sei mesi», sottolinea il segretario Costanzo, ricordando come il rimborso sia fermo alla quota di venti centesimi al chilometro.

I PROBLEMI DI SICUREZZA

Oltre al danno economico la Fials solleva gravi problemi legati alla sicurezza e alle condizioni strutturali della sede di Anzi. L’edificio si trova in una zona isolata dal centro abitato, «con accessi scarsamente illuminati e un servizio di vigilanza attivo esclusivamente nelle ore notturne, lasciando il personale privo di protezione durante i turni diurni. A questo si aggiungono le carenze igienico-sanitarie esterne, la presenza di erbacce e la fornitura idrica dalle cisterne che viaggia a singhiozzo, oltre a un’anomalia nel sistema delle presenze che segnala un fittizio “debito orario” sulle ore regolarmente lavorate».

LE QUESTIONI SOLLEVATE DALLA FIALS

L’ultimo problema sollevato riguarda la mancanza di tutele professionali per i lavoratori mandati a coprire il servizio senza una formazione specifica come infermieri di famiglia e comunità: «Chi entra in una Casa di Comunità cerca una risposta certa, e la trova in un infermiere. Quella professionalità va riconosciuta con formazione, mezzi e un’organizzazione chiara. Non può reggersi sulla buona volontà dei singoli». La Fials ha avanzato un pacchetto di richieste perentorie all’Asp di Potenza, esigendo l’invio immediato «di auto a noleggio, il pagamento degli arretrati, l’attivazione della vigilanza diurna, la sanificazione della struttura e il rispetto degli accordi sindacali sulla mobilità del personale».

CASA DI COMUNITÀ DI ANZI, L’ULTIMATUM ALL’ASP

Il sindacato ha lanciato un ultimatum di sette giorni all’Azienda sanitaria prima di avviare le procedure di mobilitazione a tutela della categoria. Giuseppe Costanzo ha concluso il suo intervento con un monito chiaro: «Le Case di Comunità sono una scelta giusta, ma senza personale proprio, senza mezzi e senza sicurezza restano scatole vuote. Siamo disponibili al confronto, ma con risposte concrete. Senza un riscontro entro 7 giorni attiveremo ogni ulteriore strumento di tutela dei lavoratori».