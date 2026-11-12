Rotonda, guardia medica in bilico, parte la protesta del comitato

2 minuti per la lettura

Rotonda, guardia medica in bilico, parte la protesta: Confermati i timori del “Comitato di cittadini per la salute pubblica”. Chiesta la convocazione di un consiglio comunale sul destino del consultorio.

ROTONDA (POTENZA)– Si sono rivelati fondati i timori del “Comitato di cittadini per la salute pubblica” di Rotonda circa il futuro del Poliambulatorio Asp, a partire da quello della guardia medica notturna: presente quotidianamente nel borgo dal 2016. «Nei giorni scorsi è mancata in più di una circostanza», fanno sapere dal Comitato circa un disagio annunciato già durante la mobilitazione dello scorso mese di ottobre, quando gli attivisti avevano pubblicamente denunciato l’assenza di certezze circa la prosecuzione con continuità del servizio. Tuttavia, davanti la struttura di via Nenni, campeggiava un avviso che ne indicava l’assenza, a Rotonda e Viggianello, unicamente per lo scorso 8 novembre.

«Oltre questa – si legge ancora nella nota del Comitato – non ci sono state altre comunicazioni circa le assenze precedenti, né sul calendario. Tra l’altro, mentre a Rotonda mancava, a Viggianello la guardia medica era presente. Noi chiediamo attenzione sia all’Asp che all’amministrazione comunale e manifestiamo la nostra più profonda delusione per come venga trattato un servizio, appunto di guardia medica, attivo a Rotonda fin dal 2016 senza alcuna interruzione. Resta irrisolta anche la questione relativa la mancanza di medici a Rotonda nelle ore pomeridiane delle giornate di martedì e venerdì». Ma c’è un altro aspetto sul quale i cittadini insistono da oltre un anno, ovvero la convocazione di un Consiglio comunale con all’ordine del giorno il destino del consultorio.

CASO GUARDIA MEDICA, L’ATTESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROTONDA E I TIMORI SUI NUOVI PAT

«Rimaniamo sempre in attesa, e non ne riusciamo a comprendere il ritardo, della convocazione di un Consiglio comunale ad hoc da parte del sindaco di Rotonda così come era stato concordato. Il Comitato continuerà a vigilare non solo su quello di guardia medica, ma su tutti i servizi sanitari previsti nel Poliambulatorio affinché non venga depotenziato», conclude il comitato. La recente riorganizzazione sperimentale attraverso i cosiddetti Pat (Punti di assistenza territoriale), aveva contribuito ad accrescere paure preesistenti. Il sindaco Bruno aveva però rassicurato la comunità, precisando come, anche con la nuova organizzazione, Rotonda avrebbe continuato ad essere «tutti i giorni sede della guardia medica».

All’incontro di poco più di un mese fa davanti l’entrata del Poliambulatorio avevano partecipato esponenti della maggioranza e della minoranza consiliare, e tutti avevano convenuto circa la necessità di discuterne «in un Consiglio comunale aperto» e di invitare «l’assessore regionale alla Salute, Latronico, ed il direttore generale di Asp, De Filippis».