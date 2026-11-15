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Manifestazione a Melfi, M5s e cittadini in piazza per il punto nascita. Pronta la mobilitazione per il reparto che rischia la chiusura. Araneo (M5s): «La giunta regionale usi i mesi della proroga per salvarlo».

MELFI (POTENZA) – «Il 28 novembre saremo a Melfi con le cittadine e i cittadini che si stanno mobilitando per il punto nascita dell’ospedale San Giovanni di Dio». Così la consigliera regionale pentastellata Alessia Araneo e il gruppo territoriale M5S Melfi/Vulture in una nota a difesa del reparto a rischio. Il Ministero della Salute – si ricorda – ha chiesto formalmente alla Regione di dismettere il punto nascita, perché Melfi non raggiunge i 500 parti l’anno previsti dagli standard nazionali. Il 9 ottobre la Giunta regionale ha chiesto di mantenere l’assistenza al parto fino al 31 dicembre 2027, sulla base di una relazione dell’Anas: per i lavori sulla statale 658 dai comuni più lontani servono fino a 75-80 minuti per raggiungere il San Carlo di Potenza, e d’inverno i tempi si allungano. Se il parere sarà negativo, dal 1° luglio 2027 i parti a Melfi cominceranno a essere sospesi.

PUNTO NASCIATA, LA CARENZA DI PERSONALE A MELFI E IL RISCHIO MOBILITÀ PASSIVA VERSO PUGLIA E CAMPANIA

«La proroga – evidenziano gli esponenti M5S – è indispensabile nell’immediato. Si regge però su un argomento destinato a scadere. (…) Il reparto di Ostetricia e Ginecologia non ha un primario titolare e non risulta bandito l’avviso per sceglierlo. Nelle stesse settimane la Giunta ha destinato al San Giovanni di Dio circa sedici milioni di euro per lavori edili e impiantistici e circa tre milioni per le tecnologie. Lo consideriamo un fatto positivo, ma nessuna di queste risorse riguarda in modo specifico il percorso nascita. Per questo, con l’interrogazione depositata il 27 ottobre, abbiamo chiesto alla Giunta con quali atti e con quali risorse intenda attuare il piano di salvaguardia e potenziamento che lei stessa ha promesso al Ministero».

Araneo e il gruppo M5S aggiungono: «C’è poi una conseguenza che rischia di sfuggire. La stessa Giunta definisce l’ospedale di Melfi una struttura di confine con la Puglia e la Campania, al servizio di un bacino di circa centomila persone. Se il punto nascita chiudesse, una parte delle donne, soprattutto nei comuni più vicini al confine, rischia di non andare a partorire a Potenza ma negli ospedali pugliesi e campani più vicini a casa. In una regione in cui i parti sono scesi da 4.138 nel 2016 a 3.031 nel 2025, chiudere Melfi per mancanza di numeri significherebbe perderne ancora».

LE RICHIESTE ALLA REGIONE: BANDO PER IL PRIMARIO E TASK FORCE COME A POLICORO

«Chiediamo quindi alla Regione e all’Aor San Carlo – prosegue la nota – di usare i mesi della proroga per fare quello che finora non è stato fatto. Va bandito subito l’avviso per il direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia. Va garantita in modo strutturale, giorno e notte, la presenza attiva delle figure che gli standard nazionali richiedono a un punto nascita, cioè ginecologo, ostetrica, anestesista e pediatra. Nella stessa delibera con cui ha chiesto la proroga per Melfi, la Giunta ha previsto per il punto nascita di Policoro una task force con procedure d’urgenza per reclutare medici, ostetriche e infermieri».

«Chiediamo che lo stesso strumento venga attivato subito anche per Melfi. Gli standard nazionali consentono di mantenere aperti punti nascita sotto i 500 parti quando la geografia rende difficile raggiungere in tempo un ospedale più grande, a patto che tutti i requisiti di sicurezza siano rispettati. Chi vive nel Vulture sa che cosa diventano certe strade d’inverno, ed è una condizione che resta anche quando i cantieri si chiudono. È su questo che va costruito il dossier».