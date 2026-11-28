3 minuti per la lettura

Continua a far discutere la Casa di Comunità di Senise, sale la tensione. Nel mirino accessibilità, sicurezza e sistemazione degli spazi esterni

SENISE – Una struttura realizzata in tempi record e con un investimento indicato di circa 7 milioni di euro, ma la Casa di Comunità di Senise continua a far discutere poiché, secondo l’Amministrazione comunale ed il Comitato Sanità Senisese, presenta ancora importanti criticità sul fronte dell’accessibilità, della sicurezza e della sistemazione degli spazi esterni. Dopo quello della sindaca Castronuovo, un nuovo attacco arriva dal Comitato, attraverso una segnalazione della presidente Carmelina Bulfaro, a seguito di un sopralluogo.

CASA DI COMUNITÀ A SENISE, SALE LA TENSIONE

Le problematiche riscontrate riguardano diversi aspetti, «a partire dalle condizioni dell’area esterna. Intorno all’edificio, infatti, «sarebbero ancora presenti calcinacci, cumuli di materiali e residui derivanti dai lavori di ristrutturazione e bonifica della precedente struttura». Una situazione che, secondo il sodalizio, «restituisce un’immagine di degrado e trascuratezza», poco compatibile con un presidio sanitario destinato ad accogliere quotidianamente cittadini e utenti provenienti da un vasto territorio. «Un’area che avrebbe dovuto essere completamente bonificata, sistemata e riqualificata, restituendo decoro e dignità a una struttura sanitaria pubblica», sottolinea Bulfaro che parla di una situazione «assimilabile a una discarica di rifiuti a cielo aperto» che l’ha indotta a chiedere «una verifica e un intervento immediato».

LE CRITICITÀ

Ma le preoccupazioni maggiori riguardano soprattutto la viabilità e la sicurezza degli accessi alla struttura. Particolarmente problematica, secondo quanto rilevato dagli attivisti, «è la stradina che conduce direttamente alla struttura». Secondo il Comitato, a peggiorare le cose contribuiscono «la mancanza di un’adeguata illuminazione, la scarsa visibilità nell’immissione sulla variante e, soprattutto, l’assenza di un percorso pedonale sicuro per quanti intendono raggiungere la struttura a piedi». Non risultano inoltre «predisposti percorsi adeguati e accessibili per le persone con disabilità e per gli utenti con difficoltà motorie», si legge ancora nella nota.

LA PREOCCUPAZIONE PER IL 118

Un ulteriore elemento di preoccupazione per i cittadini riguarda il servizio di emergenza sanitaria 118. «La ristrettezza della carreggiata e le difficoltà di manovra potrebbero infatti creare problemi anche agli automezzi di soccorso, che devono poter raggiungere il presidio in tempi rapidi e senza ostacoli, garantendo la sicurezza degli operatori e dei pazienti». L’attivazione di ulteriori servizi comporterà inevitabilmente un aumento degli accessi.

CASA DI COMUNITÀ A SENISE, IL POSSIBILE AFFLUSSO

Si ipotizza, in una stima prudenziale, un afflusso quotidiano di almeno 350-400 persone, «con conseguenti maggiori esigenze di mobilità, parcheggio e sicurezza». «Una Casa della Comunità – scrive ancora la presidente – non può essere considerata realmente accessibile se non vengono garantiti collegamenti carrabili e pedonali sicuri, funzionali e adeguati alle esigenze di tutti i cittadini, soprattutto delle persone anziane, fragili e con disabilità».

L’APPELLO DEL COMITATO

Da qui l’appello a intervenire «prima che possano verificarsi incidenti o situazioni di pericolo». Nella segnalazione è indicata la presenza, nell’area di pertinenza, di una struttura in cemento armato non ancora completata. Per il Comitato sarebbe opportuno procedere al suo completamento e alla sua riqualificazione. Il rischio, altrimenti, «è che proprio alle spalle di una struttura sanitaria appena realizzata e costata ingenti risorse pubbliche possa permanere un ulteriore spazio di abbandono e degrado».

LE RICHIESTE

La richiesta è dunque rivolta al Comune di Senise, Regione Basilicata ed Asp, ciascuno per le proprie competenze, «affinché siano individuate senza ulteriori rinvii le soluzioni necessarie a garantire accessi carrabili e pedonali sicuri, adeguati e funzionali». Quella del Comitato è una visione d’insieme, che guardi l’intero territorio: Bulfaro ha di fatti anche annunciato ulteriori ricognizioni e approfondimenti anche per la struttura Chiaromonte, «per mantenere alta l’attenzione sul diritto alla salute delle comunità del senisese».