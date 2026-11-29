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Melfi, punto nascita: comunità in corteo. Cittadini, operatori e istituzioni uniti a difesa del presidio ospedaliero. Senza la proroga del Ministero dal primo luglio scatterà lo stop ai parti.

MELFI (POTENZA)– Una grande partecipazione di cittadini, famiglie, personale sanitario e rappresentanti istituzionali ha animato ieri mattina le strade di Melfi per difendere il Punto nascita dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il corteo, partito dal Palazzo di Città e giunto fino al presidio ospedaliero, ha voluto lanciare un segnale forte contro l’ipotesi di sospensione dei parti e riconversione del reparto. Al centro della protesta ci sono gli effetti della Delibera regionale 603/2026. Il reparto registra attualmente circa 382 parti l’anno, un dato al di sotto della soglia minima di 500 fissata dagli standard ministeriali.

Sebbene la Regione Basilicata abbia chiesto una proroga fino al 31 dicembre 2027 – motivata anche dai cantieri lungo la la Potenza-Melfi che allungano i tempi di percorrenza verso il capoluogo – un eventuale parere negativo da parte del Ministero farebbe scattare lo stop alle nascite già dal prossimo primo luglio. Una prospettiva contro cui si è già schierato anche il personale ostetrico, promotore di una raccolta firme che ha quasi raggiunto quota 6.000 adesioni. Numerosi gli interventi a sostegno del presidio da parte delle istituzioni e del territorio. Il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione ha ribadito che «difendere il reparto equivale a tutelare il futuro della comunità, chiedendo alla Regione garanzie definitive e non semplici soluzioni tampone».

SUL PUNTO NASCITA DI MELFI: L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CHRISTIAN GIORDANO

Christian Giordano, presidente della Provincia di Potenza, ha inquadrato la mobilitazione come «una battaglia di equità territoriale e diritti» sottolineando che la sanità «non può essere gestita solo attraverso calcoli numerici». La difesa «del Punto nascita di Melfi – ha aggiunto – è una battaglia per i diritti e la dignità di un intero territorio». Oltre al presidente Giordano era presente alla manifestazione anche il consigliere provinciale Luigi Simonetti.

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«Non possiamo chiedere ai giovani di restare e alle famiglie di costruire qui il proprio futuro se non siamo in grado di garantire loro i servizi essenziali – ha proseguito il presidente della Provincia di Potenza – La sanità non può essere governata soltanto con numeri e formule matematiche: dietro quelle statistiche ci sono persone, famiglie e comunità. I lucani hanno diritto agli stessi servizi e alle stesse opportunità degli altri cittadini, per questo, da Presidente della Provincia, sarò sempre al fianco di chi lotta per difendere la propria terra». Insomma «non chiediamo privilegi – ha concluso Giordano – ma diritti, perché nascere e vivere in Basilicata non può significare essere cittadini di serie B».