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Potenza, firmato in Prefettura il protocollo “Scuole sicure 2026-2027”: controlli antidroga della Polizia locale e prevenzione in 14 istituti.

POTENZA – Rafforzare la vigilanza attorno agli istituti scolastici e contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti tra i più giovani. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa “Scuole sicure 2026-2027”, sottoscritto oggi nella Prefettura di Potenza dal prefetto Michele Campanaro e dal sindaco del capoluogo lucano Vincenzo Telesca, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

CONTROLLI ANTIDROGA NELLE SCUOLE: 14 ISTITUTI DI POTENZA INTERESSATI DAL PIANO

L’iniziativa nasce anche alla luce del quadro tracciato dal Nucleo operativo tossicodipendenze (Not) della Prefettura di Potenza. Dall’inizio dell’anno sono state complessivamente 313 le segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti. Queste sono state registrate tra il capoluogo e la provincia, un quarto delle quali (80 casi) ha riguardato giovani fino a 20 anni. Una proporzione pressoché identica si riscontra nel solo territorio comunale di Potenza, dove su 49 segnalazioni totali, 12 hanno coinvolto under 20.

Il piano operativo interesserà nello specifico 14 scuole della città. In particolare 5 istituti comprensivi e 9 istituti secondari di secondo grado. Questo si inserisce nel solco dell’intesa siglata nei giorni scorsi per arginare il disagio giovanile, tema affidato a un apposito gruppo di lavoro inter-istituzionale. Nel dettaglio, l’accordo prevede attività mirate di osservazione e analisi da parte della Polizia locale per individuare movimenti sospetti nei pressi dei plessi scolastici, servizi specifici di controllo contro lo spaccio, campagne informative basate sul confronto diretto con gli studenti e un monitoraggio periodico dei risultati ottenuti.

IL PREFETTO CAMPANARO: «UN CAMBIO DI PROSPETTIVA PER CONQUISTARE LA FIDUCIA DEI GIOVANI»

A sottolineare la portata educativa e preventiva dell’intesa è stato lo stesso prefetto Michele Campanaro. Evidenziando così la necessità di affiancare all’azione di presidio del territorio un percorso di ascolto e responsabilizzazione rivolto alle nuove generazioni.

«Con il protocollo investiamo nella sicurezza delle scuole e, quindi, nel futuro della nostra comunità – ha detto il prefetto Campanaro – Ma c’è di più. Qui c’è in ballo un vero cambio di prospettiva, un ‘game changer’ che mette al centro non soltanto la protezione dei ragazzi dalla minaccia delle sostanze stupefacenti, ma anche la loro libertà di crescere, formarsi e compiere scelte consapevoli. Una sfida avvincente per loro, ma anche per noi che siamo chiamati a non dimenticare che la fiducia dei giovani nelle istituzioni non è mai scontata, va conquistata e alimentata ogni giorno attraverso la responsabilità, l’ascolto e l’impegno condiviso».