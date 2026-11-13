Potenza, la povertà diventa strutturale, alla Caritas anche laureati e lavoratori

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Povertà, il Rapporto Caritas 2026, nella diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico 4.557 persone assistite nel 2025, il 78% in più rispetto al 2021. Crescono i problemi di salute e la solitudine degli anziani

POTENZA – Non è più un’emergenza “passeggera”, ma una frattura profonda e strutturale che erode lentamente il tessuto sociale della Basilicata.

È questa la fotografia scattata da “Le crepe del tempo”, il Rapporto 2026 sulla povertà elaborato dall’Osservatorio della Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico presentato ieri “A casa di Leo”. Report redatto sulla base dei dati raccolti nel 2025 dai 26 centri di ascolto parrocchiali del territorio di Potenza-Muro-Marsico.

POVERTÀ A POTENZA, I NUMERI DELLA CARITAS

I numeri raccontano di un disagio che si cronicizza e si moltiplica: nell’ultimo anno sono state 4.557 le persone incontrate, con un aumento vertiginoso del 78 per cento rispetto al 2021 (quando erano 2.559). A bussare alle porte dei centri d’ascolto sono soprattutto italiani (74,3%), in maggioranza donne, con una forte concentrazione nella fascia d’età tra i 55 e i 64 anni. Ma il dato più allarmante riguarda il mutamento sociale di chi chiede aiuto: crescono le persone sole, i nuclei monoparentali e, soprattutto, chi possiede un titolo di studio medio-alto.

Al centro dell’analisi c’è un mercato del lavoro che, pur mostrando qualche timido segno positivo a livello numerico, nasconde una forte precarietà. Il 92% degli assistiti vive con un reddito insufficiente (+4% rispetto al 2024): nel 69% delle famiglie c’è almeno un disoccupato, il 37% lavora in nero e il 30% è sottoccupato.

L’ANALISI

«Assistiamo progressivamente a un impoverimento ulteriore del nostro mondo», ha dichiarato la direttrice della Caritas diocesana, Marina Buoncristiano, richiamando anche le recenti analisi Svimez sulla qualità dell’occupazione lucana. «Il tema del lavoro non è più un’emergenza, è diventato un fenomeno strutturale che impoverisce ulteriormente il nostro territorio. Il nostro report non vuole comunicare freddi numeri ma “raccontare” storie di persone, di esseri umani perché dietro ogni singolo bisogno noi non perdiamo mai di vista l’uomo e la sua storia».

LA DESERTIFICAZIONE UMANA

A peggiorare il quadro del rapporto contribuisce la cosiddetta “desertificazione umana” che, tra il 2024 e il 2025, ha perso altri 4.500 abitanti, accompagnata dall’invecchiamento della popolazione (178 anziani ogni 100 giovani nelle aree interne) e da un sistema di welfare fanalino di coda in Italia.

«Le crepe non compaiono all’improvviso, ma si formano lentamente e accumulano tensioni finché a un certo punto qualcosa cede», ha spiegato Irene Morlino, curatrice del report, illustrando la metodologia dell’indagine.

«I vantaggi generano ulteriori vantaggi, mentre gli svantaggi generano ulteriori svantaggi. Oggi ci sono sempre più laureati che vengono a bussare alle nostre porte e questo ci fa capire quanto l’istruzione, insieme al lavoro, non basti più a proteggere dalle fragilità».

Ad accompagnare la presentazione dei dati è stato anche il messaggio che l’arcivescovo Davide Carbonaro ha invitato la comunità ecclesiale e civile. Un invito a non «fermarsi alla freddezza delle statistiche, ma a riconoscere il volto umano dietro ogni singola fragilità».

POVERTÀ, IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO

La prima e vera lettura «di questi dati ha il volto di persone: non parliamo di numeri, ma di storie, di donne e di uomini accolti e affiancati con delicatezza nella loro precarietà», ha sottolineato l’arcivescovo nel suo messaggio. Richiamando il titolo del dossier e il magistero di Papa Leone XIV, Carbonaro ha offerto una chiave di lettura spirituale e comunitaria delle difficoltà attuali: «Il tempo può creare fratture, usurare l’esistenza e segnare le comunità, ma spesso sono proprio queste pieghe esistenziali a diventare generative se accettiamo di aprirci alla relazione e alla cura reciproca. Dobbiamo fare attenzione alla tentazione contemporanea di eliminare ogni limite: ogni fragilità, al contrario, se abitata dall’amore, può diventare generatrice di vita, trasformando quelle crepe non nella fine della speranza, ma nella feritoia attraverso cui passa la luce dell’accoglienza e del domani».

L’ALLARME DELLA CARITAS PER I PROBLEMI DI SALUTE

Accanto alla crisi reddituale e abitativa (quest’ultima salita al 26%), il 2025 segna una vera e propria impennata dei problemi di salute tra gli utenti Caritas, balzati dal 37% al 63%. Un fenomeno che colpisce in modo drammatico gli over 65, ai quali il dossier dedica un approfondimento dal titolo “Presenze che curano, assenze che ammalano”.

Due anziani su tre tra quelli presi in carico soffrono di patologie fisiche (73%) o psichiche (27%), e quasi la metà (49%) vive in totale solitudine. In questo contesto si inserisce il dramma della rinuncia alle cure – aumentata del 5% nel’’ultimo triennio – e il cosiddetto “ageismo sanitario”, ovvero la difficoltà per gli anziani soli di orientarsi tra liste d’attesa interminabili e prenotazioni digitali.

POVERTÀ, IL DATO CARITAS SULLA SITUAZIONE DEGLI ANZIANI

«Rinunciare alle cure non è una scelta, ma è il risultato degli ostacoli economici, organizzativi e relazionali che si sommano e si influenzano tra loro – ha sottolineato ancora Irene Morlino – La salute non può essere ridotta alla sola sanità: accanto alle patologie e alla non autosufficienza pesano soprattutto la solitudine e la perdita delle reti di prossimità».

DIVENTARE UN CANTIERE DI PROSSIMITÀ

Di fronte a bisogni sempre più complessi e multidimensionali, la risposta della Caritas punta a superare il mero assistenzialismo per trasformarsi in un cantiere di prossimità. Nel 2025, il 78% degli interventi ha riguardato l’ascolto puro (46%) e l’orientamento ai servizi (22%), affiancati da consulenze professionali (14%), attivazione di reti con enti pubblici e terzo settore (12%) e supporto all’inserimento lavorativo (3%).

«Proviamo a dare delle risposte che non siano solo di assistenza, ma di promozione», ha concluso Buoncristiano, lanciando un appello all’intera comunità civile ed ecclesiale: «Dobbiamo provare a riconoscerci comunità e a investire in un cambio di passo, perché questa storia sia meno difficoltosa e dolorosa per tutti».