Stagione venatoria: il Tar Basilicata ferma la caccia alla tortora

Il Tar della Basilicata ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste e ferma la caccia alla tortora. Wwf Potenza: «Speriamo nel confronto con la Regione»

La preapertura della caccia alla Tortora dell’1, 4 e 8 settembre non ci sarà in Basilicata». Lo scrive in una nota il Wwf di Potenza che annuncia la decisione del Tar Basilicata di fermare la caccia alla tortora. E aggiunge: «La prima sezione del Tribunale Amministrativo lucano ha accolto il ricorso cautelare delle associazioni Wwf Italia e Lipu, Enpa, Ldc Animal protecton e Lav, assistite dall’avvocato Maurizio Balletta. Sospesa quindi la delibera della Giunta regionale n. 433 del primo agosto scorso (Approvazione calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025), nella parte in cui consentiva il prelievo della tortore nelle giornate del 1, 4 e 8 settembre 2024 ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata

I CONTROLLI SULLA CACCIA ALLA TORTORA ATTRAVERSO UN’APP

Dispiace – si legge ancora – che la Regione Basilicata, evidentemente sensibile alle pressioni della lobby dei cacciatori, cerchi con espedienti vari, come quello di affidare i controlli sul prelievo della tortora ad un’App che dovrebbe verificare e comunicare in tempo reale i prelievi realizzati, o di vantare presunti miglioramenti ambientali in atto a favore della specie, di aggirare una disposizione chiara dell’Ispra che sul punto così si è espressa: ‘Sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime due stagioni riproduttive, non si ravvisa vi siano i presupposti per consentire la caccia alla tortora selvatica nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2009/147/Ce; si consiglia pertanto codesta Amministrazione di non inserire questo columbide nella lista delle specie cacciabili nel corso della prossima stagione venatoria’.

Posizione questa condivisa anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con una nota del 14 maggio 2024, con cui pure si esortavano le Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25, sempre al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie.

IL WWF POTENZA CHIEDE UN CONFRONTO CON LA REGIONE BASILICATA

Si auspica quindi che la Regione Basilicata voglia riprendere un sano confronto con le Associazioni di tutela ambientale. Anche sul tema della caccia. Per evitare di mettere in pericolo la fauna selvatica che, ricordiamo, è patrimonio indisponibile dello Stato e tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Nei giorni scorsi – conclude la nota – anche il Veneto e la Campania erano state fermate dalle associazioni che avevano presentato ricorso contro il tentativo di aprire la caccia alla tortora selvatica».