Potenza, incendio a Pian di Zucchero: le fiamme lambiscono le case

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L’ipotesi è di incendio doloso e intanto si passa alla conta sei danni dopo che le fiamme hanno avvolto la contrada di Potenza Pian di Zucchero

POTENZA – Paura e fiamme ieri pomeriggio a contrada Pian di Zucchero dove un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio ha lambito diverse abitazioni e distrutto alcune autovetture.

Si ipotizza – saranno i Vigili del fuoco ad appurarlo – che l’incendio possa essere di origine dolosa.

La situazione è apparsa subito critica – per un momento, valutata anche l’ipotesi di far allontanare i cittadini dalle proprie abitazioni – non solo per la vicinanza delle case ma anche perché il fronte del fuoco si è propagato velocemente andando a lambire anche contrada Stompagno.

La coltre di fumo denso ha reso l’aria irrespirabile con i residenti che ovviamente hanno temuto per la loro incolumità dato che hanno visto il fuoco a pochi metri dai propri cancelli e cortili.

Sul posto, impegnati per un paio di ore, un massiccio dispiegamento di forze.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale hanno operato senza sosta per spegnere l’incendio e proteggere le case e le strutture rurali presenti nella zona.

A coordinare le operazioni di terra, il direttore delle operazioni di spegnimento.

Al fianco delle squadre dei Vigili del fuoco i volontari della Protezione civile comunale con il dirigente Pino Brindisi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che si sono occupati di impedire l’accesso alle due contrade del capoluogo.

IL SECONDO INCENDIO IN POCO TEMPO

Quello di ieri pomeriggio è il secondo incendio, in poco tempo, che si verifica a Pian di Zucchero che era già stata colpita da un vasto incendio divampato lo scorso 8 agosto.

Anche in quell’occasione le fiamme avevano minacciato le abitazioni richiedendo il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile.

E se all’epoca per il grande caldo e la siccità l’incendio poteva ricondursi a cause naturali, quanto accaduto ieri pomeriggio lascia da pensare visto che le temperature sono scese di parecchi grandi.

Da qui anche l’ipotesi che l’origine dell’incendio possa essere dolosa.