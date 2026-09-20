Potenza, caos scuole e traffico impazzito: la soluzione del Comune

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Una passeggiata di cinque minuti: questa la soluzione del Comune di Potenza al traffico impazzito all’entrata nelle scuole. Ma mancano gli spazi per i parcheggi

POTENZA – La soluzione al traffico che impazzisce davanti alle scuole è una passeggiata di cinque minuti, dicono dal Comune. Il problema è che, prima di farla, bisognerebbe trovare un parcheggio. È questa la piccola complicazione che rischia di sfuggire alla formula – semplice o forse semplicistica – scelta dagli amministratori per affrontare il caos: lasciare l’auto qualche centinaio di metri più in là e percorrere a piedi l’ultimo tratto.

Da domani la Polizia Locale sarà più presente nelle fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è rendere più sicuri gli accessi e ridurre la congestione.

Obiettivo difficile da contestare.

Più complicato è capire dove dovrebbero lasciare l’auto, concretamente, le centinaia di genitori che ogni mattina accompagnano i figli.

«Non vogliamo trasformare gli ingressi delle scuole in luoghi nei quali la priorità sia fare sanzioni – spiega l’assessore alla Viabilità e Mobilità, Francesco Giuzio – ma chiedere un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane. Parcheggiare correttamente e percorrere gli ultimi cinque minuti a piedi è spesso sufficiente per evitare buona parte del caos che si concentra davanti alle scuole. È una scelta semplice, che può rendere più sicura la strada per tutti».

Il punto è proprio quel «parcheggiare correttamente». La doppia fila – che, va ribadito, è irregolare – non nasce necessariamente dalla vocazione dei potentini al parcheggio creativo. In molti casi è la conseguenza della scarsità di spazi nelle immediate vicinanze degli istituti e della necessità, soprattutto per chi accompagna bambini più piccoli, di arrivare fino all’ingresso, lasciarli e ripartire. Una sosta che, nella maggior parte dei casi, dura il tempo della campanella e poi si dissolve.

Il Comune indica le alternative: a Poggio Tre Galli le aree tra via Adriatico, piazza della Costituzione e piazza Don Pinuccio Lattuchella; a Santa Maria piazza Aldo Moro, via Sicilia, il piazzale della Stazione Potenza Superiore e via Ciccotti; per la zona Don Bosco-Parco Baden Powell, piazza Don Bosco, gli spazi adiacenti a via Di Giura e l’Area Mercatale, disponibile nei giorni indicati dall’amministrazione. Zone già ampiamente utilizzate per lo scopo indicato.

«Parliamo in tutti i casi di distanze contenute – sottolinea Giuzio – e prevalentemente di studenti delle scuole superiori. Lasciare l’auto qualche centinaio di metri prima significa evitare di concentrare centinaia di veicoli nello stesso punto e nello stesso momento. Meno auto davanti alle scuole significa più spazio e maggiore sicurezza per chi si muove a piedi».

Sulla carta il ragionamento fila. Nella pratica, però, qualche difficoltà resta. Se i parcheggi più vicini sono già occupati, il rischio è semplicemente di spostare la doppia fila qualche strada più in là. E lì potrebbe durare anche più a lungo: il tempo necessario per raggiungere la scuola, accompagnare i figli e tornare all’auto.

A Santa Maria, poi, gli spazi non sembrano destinati ad aumentare. Un’ampia area del Covo degli Arditi è stata destinata ai bus turistici per la mostra del “Narciso” di Caravaggio. Esigenza legittima che però significa altri posti auto sottratti.

C’è infine la questione delle strisce blu. I parcheggi gratuiti nelle vicinanze degli istituti (pochi) vengono già occupati ogni mattina dalle famiglie; gli altri (di più) sono a pagamento. Per accompagnare un figlio a scuola e tornare rapidamente all’auto, la scelta rischia di essere fra pagare un’intera ora per pochi minuti oppure rischiare una sanzione.

L’amministrazione invita anche a utilizzare, quando possibile, il trasporto pubblico urbano, ricordando che la webapp del Tpl consente di verificare fermate, orari, tragitti e posizione degli autobus. Un invito ragionevole, purché quel «quando possibile» resti centrale: perché non tutte le famiglie hanno le stesse esigenze e non tutti gli istituti sono raggiungibili con la stessa facilità. E il trasporto pubblico nel capoluogo – per ammissione degli stessi amministratori comunali che non hanno ricevuto dalla Regione i fondi necessari – non è il massimo.

Il traffico mattutino davanti alle scuole non dipende soltanto dalle auto lasciate in doppia fila. C’è una rete viaria che deve assorbire, in pochi minuti, centinaia di spostamenti concentrati negli stessi punti. Ridurre le auto davanti ai cancelli può certamente aiutare, ma non significa automaticamente risolvere il problema della circolazione cittadina.

«Chiediamo collaborazione alle famiglie e agli studenti – conclude Giuzio – Cinque minuti a piedi, un parcheggio utilizzato correttamente o la scelta dell’autobus possono sembrare piccoli gesti, ma moltiplicati per centinaia di persone fanno una grande differenza. Da lunedì i controlli saranno maggiori, ma il risultato che vogliamo ottenere non si misura nel numero delle sanzioni: si misura in ingressi scolastici più ordinati, strade più sicure e meno traffico».

Chiedere ordine davanti alle scuole è buon senso. Lo è altrettanto verificare che, prima di chiedere quei cinque minuti a piedi, esista davvero un posto dove lasciare l’auto. Altrimenti si resta a piedi sì, ma in un altro senso.