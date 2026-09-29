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Piombano altri guai su Maratea: Cade un masso, chiusa la Sp3. Nonostante gli annunci, rinviata forzosamente la chiusura della Statale 18. Rassicurazioni di Bardi e Pepe, parla Polese.

MARATEA (POTENZA)– Ancora problemi per la viabilità della Perla del Tirreno, stavolta un grosso masso è caduto sulla Sp 3 dopo essersi staccato da un costone roccioso in località Colla ed ha provocato l’interruzione della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Lo ha fatto sapere il Comune, che ha anche invitato la popolazione «ad evitare la zona e ad utilizzare il percorso alternativo per Castrocucco». Il tratto in questione è ancora interdetto al traffico e stamane si proverà a capire se sussista la possibilità di arrivare quantomeno all’apertura di una parte della carreggiata. Un episodio attenzionato anche dai vertici regionali, come si evince da una nota congiunta del governatore Bardi e del vice, e assessore alle Infrastrutture, Pepe, e dalle parole del consigliere Mario Polese. L’arteria in questione è fondamentale per consentire il passaggio di camion o dei pullman, su cui viaggiano anche gli studenti.

MASSO CADUTO SULLA SP3: IL NUOVO DISSESTO IDROGEOLOGICO E LE MOSSE DEL SINDACO DI MARATEA

Siamo dunque di fronte ad un nuovo complicato evento di dissesto idrogeologico che ha colpito Maratea, definito dal sindaco Cesare Albanese come «un fulmine a ciel sereno» e che lo costringerà ad assumersi ancora la responsabilità di tenere aperto almeno fino a metà ottobre il famoso tratto di Castrocucco della Ss 18, percorribile dalle 7 del mattino all’una di notte anche dai mezzi pesanti e che sarebbe stato chiuso definitivamente da domani. Una decisione che garantisce la continuità della circolazione e limita il più possibile i disagi per residenti e pendolari.

Ieri il primo cittadino avrebbe dovuto sostenere un importante incontro in Prefettura, fatalmente condizionato da quanto accaduto solo pochi istanti prima. «Avrei rivendicato attenzione da parte di Provincia e Regione proprio per degli investimenti da effettuare su questa arteria, ma 10 minuti prima mi è arrivata la notizia di questo crollo», ci dice Albanese. «Abbiamo già mandato su i rocciatori – aggiunge il sindaco – per comprendere la gravità della situazione. Ora, nell’attesa di reperire fondi per la messa in sicurezza di questo nuovo enorme fronte, valuteremo la possibilità di aprire un’unica corsia di marcia nella parte più lontana. Nel frattempo, ho già comunicato al prefetto l’intenzione di rinviare di almeno due settimane la chiusura del tratto della Ss 18 che passa per Castrocucco, in modo da consentire il passaggio anche ai mezzi pesanti».

DISAGI TRA BYPASS, SEMAFORI E LAVORI ANAS SUL COSTONE

Sappiamo inoltre che, da questo mese, è stato anche aperto il bypass alla Statale 18: un tracciato di quasi 4 chilometri che ha già scatenato polemiche per via delle due lunghe soste ai semafori di circa 11 minuti e per una carreggiata molto stretta. Inoltre, pochi giorni fa, per l’esecuzione della bonifica sul costone roccioso dei Crivi, Anas ha esteso la chiusura della SS18 fino a Maratea. Nel dettaglio, la chiusura – attiva fino al prossimo 14 ottobre – comporterà l’interdizione, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di circa 4 km tra Campania e Basilicata (dal km 219 al 223,100), tra le 9:30 e le 17, dal lunedì al venerdì. Durante la chiusura la circolazione viene deviata al km 216,300 lungo l’itinerario composto dalla Sp 104, dalla Ss 585 “Fondo Valle Noce” e dalla stessa Sp 3, con rientro sulla Ss 18 al km 233,550 (Maratea) e viceversa.

Un provvedimento che ha generato ulteriore grande disappunto tra i cittadini, costretti ancora una volta ad elevare la soglia della loro pazienza. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, stanno monitorando costantemente l’evoluzione della situazione legata al distacco del masso.

Questa mattina Pepe ha partecipato a una riunione in Prefettura, già programmata per affrontare il tema della viabilità alternativa in previsione della chiusura della Ss 18. Alla luce della nuova criticità verificatasi lungo la Sp 3, il tavolo è stato anche l’occasione per affrontare tempestivamente la nuova emergenza e fare un primo punto della situazione con gli enti interessati. Il Comune di Maratea e la Provincia di Potenza, ciascuno per quanto di propria competenza, stanno intanto effettuando verifiche e sopralluoghi sul posto per valutare le condizioni dell’area e individuare gli interventi necessari.

MARATEA MASSO CADUTO SULLA SP3: L’IMPEGNO DELLA REGIONE E IL NODO DELLA SS18 NEL TRATTO DELLA GALLERIA DI CASTROCUCCO

Dalla Regione fanno sapere come, appunto, Albanese prolungherà l’apertura della Ss 18 nel tratto di Castrocucco, interessato dalla frana del 2022, almeno fino al prossimo 15 ottobre.

«Siamo sul campo e monitoriamo la situazione minuto per minuto – sottolineano Bardi e Pepe – È già attivo un tavolo tecnico permanente per gestire la criticità in tempo reale. La Regione, non appena riceverà dalla Provincia di Potenza un rapporto dettagliato sui danni e sugli interventi da effettuare, è pronta ad adoperarsi per mettere in campo la soluzione più celere ed efficace possibile. Restano costanti – proseguono Bardi e Pepe – i contatti con l’Amministrazione provinciale, che sta completando i rilievi e le verifiche».

Parallelamente alla gestione dell’emergenza, si sta accelerando in maniera decisa anche l’iter per la realizzazione della galleria di Castrocucco, opera strutturale destinata a rappresentare una soluzione definitiva e permanente per la viabilità e la sicurezza dell’intero territorio.

«Si tratta di un’opera che dispone già della copertura finanziaria e che nei mesi scorsi è stata commissariata proprio in considerazione della sua indispensabilità, con l’obiettivo di accelerarne l’iter», concludono Bardi e Pepe. Sulla caduta del masso è intervenuto anche Mario Polese, capogruppo regionale di Orgoglio Lucano – Italia Viva, che ha spiegato come la Regione stia lavorando «per una soluzione rapida» ed ha espresso soddisfazione per «l’accelerazione» sulla galleria di Castrocucco. «La nuova frana verificatasi a Maratea, sulla Sp 3 verso Trecchina, conferma ancora una volta quanto il tema della viabilità e della sicurezza del territorio rappresenti una priorità assoluta per la Perla del Tirreno. Fortunatamente non si registrano vittime, ma siamo di fronte a un ulteriore episodio che richiede risposte tempestive e un coordinamento costante tra tutte le istituzioni coinvolte», osserva Polese.

MASSO CADUTO SULLA SP3: IL TAVOLO TECNICO PERMANENTE E LA STRATEGIA PER IL FUTURO DELLA VIABILITÀ DI MARATEA

«Su Maratea – prosegue – è già attivo un tavolo tecnico permanente che consente alla Regione Basilicata, insieme agli enti e ai soggetti competenti, di seguire costantemente l’evoluzione della situazione e di intervenire sulle diverse criticità. Per quanto riguarda la frana verificatasi oggi (ieri, ndr), la Regione è in attesa della relazione della Provincia di Potenza all’esito della verifica in loco, necessaria per poter iniziare ad operare e mettere in campo gli interventi conseguenti». «Occorre però continuare a lavorare contemporaneamente anche sulla soluzione strutturale. Per questo – sottolinea ancora il leader di Ol Iv – si sta accelerando sulla realizzazione della galleria di Castrocucco, un’opera strategica destinata a rappresentare la soluzione definitiva ai problemi di viabilità di quella zona. Gli interventi emergenziali sono indispensabili per garantire nell’immediato sicurezza e collegamenti, ma devono procedere di pari passo con un’infrastruttura capace di superare definitivamente una fragilità che da troppo tempo condiziona Maratea».

«Continueremo quindi a seguire la situazione attraverso il tavolo tecnico permanente e in costante raccordo con il presidente della Giunta regionale Vito Bardi e con l’assessore regionale competente Pasquale Pepe, affinché all’emergenza di queste ore venga data una risposta rapida ed efficace e, parallelamente, si proceda con la massima determinazione verso la soluzione definitiva rappresentata dalla galleria di Castrocucco», conclude Polese.