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Il piano della provincia di Potenza sulla viabilità, interventi per 1,5 milioni. A Viggianello riaprirà la strada “Mezzana” chiusa dallo scorso febbraio.

POTENZA – Al via un massiccio piano di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria nella provincia di Potenza. Nei prossimi dieci giorni prenderà ufficialmente il via un pacchetto di interventi dal valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, mirato a sanare criticità strutturali storiche, migliorare la circolazione e potenziare la sicurezza stradale in diverse aree del territorio, dal Vulture alla Val d’Agri, fino al Pollino e al Lagonegrese.

Tra le opere più attese spicca il ripristino della Provinciale 102 “di Mezzana” nel comune di Viggianello: un investimento di 126.440 euro permetterà la riapertura dell’asse viario, interdetto al transito veicolare dallo scorso febbraio, attraverso la stabilizzazione dei fronti critici e la regimentazione delle acque meteoriche. L’intervento economicamente più consistente riguarderà invece la Provinciale ex Statale 103 di Val d’Agri, dove verranno stanziati 460.700 euro per la ripavimentazione e la manutenzione di un tratto di circa 8 chilometri compreso tra i comuni di Moliterno e Sarconi.

GLI ALTRI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ IN PROVINCIA DI POTENZA E LE PAROLE DEL PRESIDENTE GIORDANO

Il piano include interventi diffusi di pulizia stradale, rifacimento delle pavimentazioni, aggiornamento della segnaletica e installazione di nuove barriere di sicurezza su altre arterie fondamentali: la Provinciale Lavello – Minervino” ( 255.103 euro per i primi 5,6 chilometri), la Provinciale ex Statale 104 di Rivello (291.000 euro per la riqualificazione complessiva della sede stradale), la Provinciale “Venosina” nel comune di Ginestra (193.900 euro dedicati a opere idrauliche e dispositivi di sicurezza), la Provinciale 104 “Grumento Spinoso” in territorio di Grumento Nova (102.830 euro) e la Provinciale 147 “Matina Molinara” a Tramutola (89.670 euro).

«Queste consegne sono il risultato di un lavoro che stiamo portando avanti con determinazione per dare risposte concrete alle nostre comunità e risolvere criticità ataviche», ha dichiarato il presidente della Provincia, Christian Giordano. Giordano ha inoltre anticipato che sono in dirittura d’arrivo i lavori emergenziali di Venosa, Armento e Roccanova, mentre si sta definendo la progettazione esecutiva per il Comune di Trivigno. Grazie al finanziamento autonomo dei mutui, la Provincia riuscirà inoltre ad anticipare gli interventi legati alla programmazione dei fondi Fsc.