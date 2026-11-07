Potenza, ponte Musmeci chiuso, caos in città

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Potenza, il Comune interdice il transito sul ponte Musmeci. Dopo la caduta di calcestruzzo, i vigili del fuoco sono stati categorici. Code ovunque. I lavori attendono l’affidamento

POTENZA – Questa volta la caduta di materiale – a differenza degli episodi precedenti, quando è stato sufficiente distaccare le parti pericolanti – ha portato alla chiusura del ponte Musmeci.

Ieri mattina dal Comune hanno ordinato la chiusura al traffico su richiesta dei vigili del fuoco. E il traffico di Potenza – costretto a giri lunghi per aggirare i divieti – è impazzito fra inversioni a U di automobilisti ignari di ciò che stesse accadendo (inviperiti per l’assenza di segnalazioni), strombazzamenti, nervosismo e code molto lunghe in diversi punti della città, anche lontano dal ponte, per tutta la giornata.

PONTE MUSMECI CHIUSO, LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

La ricostruzione dell’accaduto: ieri mattina, venerdì 6 novembre 2006, all’amministrazione comunale è arrivata una “scheda di intervento” del Comando Vigili del Fuoco di Potenza. L’oggetto: “Distacco copriferro e riscontro anomalie strutturali alle selle Gerber dell’impalcato”.

Il “copriferro” distaccatosi è lo spessore di calcestruzzo che separa le barre di armatura in acciaio interne dalla superficie esterna della struttura. Le selle Gerber sono appunto i giunti articolati che collegano le campate dell’impalcato, anche se nel caso del ponte Musmeci parlare di “campate” è improprio.

LA RICHIESTA DI CHIUSURA DEL PONTE

Con la scheda si chiede cautelativamente l’immediata chiusura al transito del ponte.

Per questi motivi, la dirigente dell’Unità di direzione Viabilità, Mobilità e Ambiente del Comune di Potenza, Angela Laurino, ha disposto con un’ordinanza il divieto immediato al transito di auto e persone sul Ponte Viadotto dell’Industria (con installazione di barriere), la chiusura dell’imbocco del Ponte Musmeci dall’uscita Potenza Centro del Raccordo Autostradale e dell’imbocco all’altezza della rampa di immissione per viale Marconi; obbligo di proseguire verso viale della Fisica. Interdetta al transito l’uscita dalla rotatoria di viale della Fisica verso il Ponte Musmeci. In via del Basento, sotto al ponte, è stato istituito il senso unico alternato con semaforo. Sospese temporaneamente le fermate del trasporto pubblico locale in zona. Divieto di sosta nell’area sottostante il ponte. Consentito il transito sulla rampa di immissione per via della Fisica, nell’area limitrofa alla Lidl, fino alla rotatoria davanti allo stabilimento Mazzola.

LA CADUTA DI CALCESTRUZZI

A produrre tutto ciò, l’ennesima pioggia di materiale dal Musmeci. La splendida opera ingegneristica – “Monumento di Interesse Culturale” dal 2003 – perde pezzi da anni. L’ultima volta, come documentato sul Quotidiano del Sud nella notte fra 21 e 22 agosto scorso, i vigili del fuoco lavorarono ore per il “disgaggio” dei calcinacci pericolanti.

C’è un progetto di intervento strutturale, per il quale è in corso la fase di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori. La Regione Basilicata ha stanziato 11 milioni di euro.

UN PONTE DA RIMETTERE IN SESTO

A prescindere dal progetto di restauro, sono molti anni che si parla di un ponte da rimettere in sesto, e infatti dal 2021 ci sono limitazioni al peso dei veicoli in transito, alla velocità massima e si passa solo nella parte centrale della struttura, chiuse le corsie laterali. Sicuramente, mentre non c’è stata una corsa a salvare il Musmeci, l’età della struttura ha invece accelerato il proprio corso. I pezzi caduti ieri sono l’ultimo segnale.