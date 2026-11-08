Potenza, ponte Musmeci, cambia la viabilità

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Potenza, il ponte Musmeci chiuso cambia il traffico. Meno code ma continuano i problemi per le strade. Tanta indignazione. Tutte le informazioni da seguire per districarsi fra i divieti e le deviazioni

POTENZA – Anche in un giorno dal traffico più fluido come il sabato, gli effetti della chiusura del ponte Musmeci si sono fatti sentire. Nonostante ci siano meno code, l’obbligo di effettuare tortuosi percorsi cittadini trasforma piccoli tragitti in viaggi da quaranta minuti. I cittadini si dicono esasperati, se ne parla in città e lo si legge sui social network.

Nessuno contesta la decisione della chiusura, presa dal Comune dopo i controlli dei vigili del fuoco successivi alla caduta di materiale (il cemento dei “copriferro”): se non c’è la sicurezza assoluta sulla tenuta della struttura un’amministrazione non può fare altro. Su questo tutti concordano.

Le critiche sono tutte per i tempi dilatati con cui è andato avanti l’iter per i lavori previsti al Musmeci: le accuse della comunità sono nei confronti degli amministratori che negli anni non hanno fatto presto. Si parla delle amministrazioni comunali degli ultimi 10-15 anni anni, da quando le condizioni di precarietà della struttura sono apparse in tutta la loro gravità, suscitando allarmi via via crescenti. Il progetto di restauro conservativo del Viadotto dell’Industria attende l’aggiudicazione dei lavori.

LA STORIA DEL PONTE MUSMECI

Progettato da Sergio Musmeci nel 1967 e completato nel 1975, il ponte è una delle opere più originali dell’ingegneria italiana del Novecento. La sua struttura in cemento armato, caratterizzata da una membrana continua dalle forme ondulate, gli è valsa nel 2003 il riconoscimento di bene di interesse culturale da parte del ministero della Cultura.

Per il restauro sono disponibili 11 milioni di euro stanziati dalla Regione Basilicata attraverso l’Accordo di Programma del 2017 e il successivo Accordo per la Coesione del 2024.

La chiusura del Ponte Musmeci in ogni caso ridisegna la circolazione nel capoluogo di regione.

Lo stop al traffico sul principale accesso in città – attraverso l’ordinanza del Comune di Potenza – cambia completamente le direttrici del traffico.

TRA DIVIETI E DEVIAZIONI

Per orientarsi tra divieti e deviazioni, il Comune ha emanato l’ordinanza n. 531 del 6 novembre, che disciplina temporaneamente la circolazione nelle strade interessate dall’interdizione del viadotto.

Per chi arriva dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza ed esce a Potenza Centro, l’indicazione è quella di proseguire verso viale della Fisica, seguendo la segnaletica predisposta.

Non è più possibile imboccare il Ponte Musmeci.



Chiuso anche l’accesso da via Bramante in direzione del raccordo, all’altezza della rampa di immissione per viale Guglielmo Marconi.

Dalla rotatoria di viale della Fisica è inoltre vietato proseguire verso il viadotto.

Una possibilità di transito rimane sulla rampa di immissione per via della Fisica, nella zona della Lidl, fino alla rotatoria davanti allo stabilimento Mazzola.

Il passaggio è consentito, ma soltanto ai veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Lo stesso limite riguarda la rampa di immissione per viale Guglielmo Marconi.

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Attenzione anche a via del Basento, dove nel tratto sottostante il ponte, per circa 80 metri, è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo. Qui sono temporaneamente sospese le fermate degli autobus e vige il divieto di fermata e sosta. Vanno messi in conto possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.

Tra i suggerimenti per gli automobilisti c’è quello di valutare, quando possibile, l’utilizzo delle uscite Potenza Est e Potenza Ovest del raccordo, evitando di concentrare gli spostamenti sulla direttrice di Potenza Centro.

Anche viale del Basento, in particolare nelle ore di punta, è una strada da percorrere con prudenza e soltanto quando necessario.

L’ordinanza non indica una data per la riapertura.

Fino a nuove disposizioni, è quindi fondamentale rispettare la segnaletica temporanea, prestare attenzione alle deviazioni e programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.