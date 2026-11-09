Potenza, ponte Musmeci, burocrazia più dura del cemento

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Potenza, ponte Musmeci, chiusura inevitabile e in ritardo per colpa della burocrazia. Dalla proprietà in capo all’Asi ai vincoli della Soprintendenza, ecco tutti i nodi

POTENZA – Si terrà oggi, lunedì 9 novembre 2026, alle 11, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città la conferenza stampa sul ponte Musmeci. Il sindaco Telesca, farà il punto sulla struttura viaria alla luce della chiusura d’urgenza di venerdì scorso. Una chiusura che ha creato molti disagi alla viabilità cittadina ma soprattutto polemiche politiche. Una cosa deve essere chiarita: il gridare allo scandalo per la chiusura del ponte non ha alcuna ragion d’essere visto che comunque il Musmeci a breve sarebbe stato chiuso, per almeno un anno, proprio per essere sottoposto agli interventi che da decenni e decenni avrebbero dovuto essere effettuati. Altra questione riguarda poi il fatto che, fino al 2018, la proprietà del ponte era in capo all’Asi.

PONTE MUSMECI A POTENZA, LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO

Per anni e anni, i cittadini – quelli che oggi protestano per la chiusura – si sono posti la stessa domanda: cosa aspetta il Comune a intervenire? Domanda che ci si poneva anche per il Consorzio Asi (Area di Sviluppo Industriale).

La risposta non risiede nella mancanza di volontà, ma in un complesso vuoto di competenze e in una lunga disputa sulla titolarità dell’opera. L’Asai, ricordiamo, finanziò e realizzò il ponte nei primi anni Settanta con un obiettivo prettamente funzionale: collegare il centro urbano di Potenza alla nascente zona industriale. Una volta completata, l’infrastruttura divenne a tutti gli effetti un’arteria stradale di utilizzo cittadino quotidiano.

LE DOMANDE DEI CITTADINI, COSA ASPETTA IL COMUNE A INTERVENIRE?

Questo uso promiscuo ha generato uno stallo istituzionale. Da un lato, l’Asi – in quanto Ente pubblico economico mirato allo sviluppo industriale – non possedeva nel proprio bilancio le ingenti risorse finanziarie richieste per il restauro monumentale di un’opera così complessa. Dall’altro, la mancanza di un formale passaggio di proprietà ha impedito, fino al 2028 (Giunta De Luca ndr.) ad altri enti locali di iscrivere il ponte nei propri registri e stanziare fondi pubblici per la sua cura. Il risultato? Un rimpallo di responsabilità che ha lasciato il capolavoro strutturale esposto alle intemperie e all’usura del traffico pesante.

LO STALLO ISTITUZIONALE

Il nodo gordiano si è sciolto solo a maggio 2018, grazie alla firma di un protocollo d’intesa tra la Regione, Asi e Comune di Potenza. Questo atto ha sancito il passaggio definitivo e ufficiale della competenza del ponte al Comune di Potenza, liberando l’Asi da ogni gestione diretta e individuando finalmente un unico responsabile amministrativo.

L’accordo ha sbloccato la situazione anche sul piano economico: la Regione ha potuto così destinare un finanziamento speciale di oltre 11 milioni di euro per la messa in sicurezza e il restauro conservativo della struttura, ponendo il Comune come stazione appaltante del progetto.

PONTE MUSMECI, IL CEMENTO HA CEDUTO PRIMA DELLA BUROCRAZIA

Alla fine, però, il cemento ha ceduto prima della burocrazia. La chiusura totale e improvvisa -del Ponte Musmeci, scattata d’urgenza venerdì scorso dopo il distacco di vistosi calcinacci dalle arcate, ha scaraventato Potenza nel caos più totale ma ha anche anticipato i tempi della politica squarciando il velo su una complessa vicenda burocratica che si trascina da anni in un continuo rimpallo di responsabilità.

L’assenza di manutenzione sull’opera dall’inaugurazione del 1975 a oggi non è una semplice dimenticanza, ma il risultato di un perfetto incastro di fattori normativi ed economici che per cinquant’anni ha paralizzato ogni cantiere.

L’ASSENZA DI MANUTENZIONE

Tra gli anni ‘70 e ’90 si pensava che il cemento armato non avesse bisogno di cure. Solo a ridosso del 2000 la comunità scientifica ha scoperto i danni della carbonatazione, la reazione chimica che arrugginisce i ferri interni. Fino ad allora, infiltrazioni e sale antigelo erano considerati solo problemi estetici.

Il Musmeci è un’opera ingegneristica estrema, con una membrana di calcestruzzo spessa appena 30 centimetri. Per decenni poi i protocolli italiani di restauro sono stati pensati solo per monumenti in pietra o mattoni; non esistevano tecniche per intervenire sul cemento armato d’autore senza alterarne le forme.

IL VIADOTTO BLINDATO

Il ministero della Cultura ha “blindato” il viadotto con un vincolo monumentale, un primato assoluto in Italia per un’infrastruttura moderna. Pensato per proteggerlo, il provvedimento è diventato una gabbia: vietato fare riparazioni ordinarie o “tamponamenti” rapidi, ogni minima mossa richiedeva il via libera della Soprintendenza.

Storicamente in pre-dissesto e poi in dissesto finanziario, il Comune di Potenza non ha mai avuto i milioni necessari per un risanamento totale, l’unico tipo di intervento davvero utile.

LA SVOLTA

La svolta arriva nel 2020. Il Comune intercetta i primi 3 milioni di euro europei (Po Fesr Basilicata), poi integrati fino a 11 milioni con i Fondi per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Queste risorse finanziano la necessaria “fase immaterial”: radiografie approfondite della struttura affidate allo studio Interstudio e un concorso internazionale di progettazione per disegnare il futuro dell’opera.

Sotto la giunta Guarente (in carica fino a giugno 2024) la macchina stringe i tempi tecnici. Il pool di progettisti internazionali consegna un piano monumentale da oltre 110 elaborati nel maggio del 2024 e, un mese dopo, gli uffici liquidano un acconto di 60.000 euro. Il cantiere però non parte: il progetto esecutivo arriva a ridosso delle elezioni, lasciando il testimone alla giunta successiva.

A luglio 2024 si insedia la nuova amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Telesca.

PONTE MUSMECI A POTENZA, LA STORIA

È qui che l’iter subisce un “frenata” dovuta a un imbuto burocratico lungo ben 26 mesi: 11 mesi per affidare l’incarico di verifica del progetto a una società esterna. Diciassette passano tra controlli e calcoli strutturali prima dell’approvazione ufficiale del progetto esecutivo.

Nove mesi volano via prima che il bando di gara europeo da 9 milioni di euro veda la luce il 3 agosto scorso.

Allo scadere dei termini, il 28 settembre scorso, sul tavolo del Comune arrivano ben 18 offerte. La Commissione giudicatrice viene nominata il 21 ottobre.

Mentre la Commissione è ancora china sulle carte, il ponte ha ceduto. Le responsabilità oggi appaiono stratificate: se il passato ha rinviato il problema per mancanza di fondi tecnicismo giuridici, la giunta Guarente ha completato l’iter solo sul filo di lana del mandato e l’amministrazione Telesca non potuto imprimere un’accelerazione straordinaria nei mesi decisivi. Sullo sfondo resta la rigidità del Codice dei contratti pubblici, che trasforma ogni pratica in una corsa a ostacoli.