Potenza, ponte Musmeci, quarant’anni d’inerzia

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Ponte Musmeci a Potenza, le accuse di De Grazia (Confsal) sui problemi mai risolti. «Questa città merita molto di più di quello che la politica le ha saputo dare»

POTENZA – Il Ponte Musmeci ha bloccato Potenza: nel doppio significato che la sua chiusura (fino al 2028) crea molti problemi al traffico cittadino e che il dibattito, in questi giorni, si sta incentrando quasi solo su questo argomento.

L’ennesima critica alla politica, che non ha fatto quanto doveva, proviene da Gerardo De Grazia, segretario regionale della Confsal Basilicata. Dice De Grazia: «Potenza è stata troppo spesso un trampolino per le carriere politiche, ma non un progetto da far crescere. Serve una nuova idea di città».

PONTE MUSMECI, OLTRE LA QUESTIONE INFRASTRUTTURALE

Il Ponte Musmeci non è soltanto una questione infrastrutturale. È diventato il simbolo di quarant’anni di occasioni perdute, scelte discutibili e assenza di una vera visione del futuro di Potenza. Potenza è stata spesso un trampolino per le carriere politiche, ma non sempre una città alla quale restituire risultati concreti. Un capoluogo di regione progressivamente maltrattato, sul quale non si è investito abbastanza per renderlo più bello, vivibile, accessibile e attrattivo per i giovani. La città delle scale mobili più lunghe d’Europa è diventata paradossalmente una città immobile, vittima di una politica che, amministrazione dopo amministrazione, non è riuscita a costruire un progetto organico di sviluppo. È la città che ha progressivamente lasciato morire il proprio centro storico, privilegiando altre zone senza restituire a via Pretoria il ruolo di cuore pulsante della comunità».

LE ACCUSE DI GERARDO DE GRAZIA, CONFSAL BASILICATA

«Quella del Serpentone – continua – dove al cemento già abbondante si è pensato di aggiungerne altro, realizzando la cosiddetta Nave, un’opera che si è arenata prima ancora di salpare. È la città che ha assistito alla chiusura del 91° Battaglione Lucania, senza riuscire a trasformare quella perdita in un’occasione di valorizzazione del patrimonio pubblico. È la città degli interventi urbanistici poco comprensibili, come quello nell’area di piazza Principe di Piemonte, e dei sensi unici che rischiano di concentrare il traffico in uno dei pochi polmoni verdi del centro, Montereale. Potenza è anche una città universitaria che non è mai riuscita a diventare davvero tale, l’Università avrebbe potuto essere un motore di sviluppo economico, culturale e sociale, ma è mancata una vera integrazione con il centro storico, il commercio e le opportunità lavorative».

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BUCALETTO, ALTRA PIAGA CITTADINA

Il dirigente sindacale mette il dito anche in un’altra piaga cittadina: «Poi c’è Bucaletto, una questione che si trascina da decenni e che continua a rappresentare una ferita urbanistica e sociale. La dignità abitativa non può essere una promessa elettorale da rinnovare a ogni amministrazione. A tutto questo si aggiunge il dramma dei collegamenti. Potenza è diventata una città sempre più difficile da raggiungere e dalla quale è sempre più complicato spostarsi. Tra cantieri, interruzioni, deviazioni e criticità della rete viaria, raggiungere il capoluogo si sta trasformando in un percorso a ostacoli. Come può un capoluogo di regione attrarre giovani, imprese e investimenti se persino raggiungerlo diventa un’impresa? Non può esserci sviluppo senza collegamenti, né futuro per una città sempre più isolata. Le difficoltà finanziarie del Comune, la perdita di attività commerciali, la fuga dei giovani e la fragilità dei servizi completano un quadro che non può più essere ignorato. Il problema di Potenza non è soltanto ciò che manca, ma ciò che si è scelto di non fare».

DE GRAZIA: «APRIRE UN CONFRONTO PUBBLICO»

«La Confsal Basilicata – afferma De Grazia – ritiene che sia arrivato il momento di superare le contrapposizioni politiche e aprire un confronto pubblico sulle responsabilità di una stagione amministrativa lunga quarant’anni. Non ci interessano le appartenenze, ma il futuro della città. Chiediamo la costruzione di un Piano di rilancio di Potenza 2030, che coinvolga istituzioni, parti sociali, università, imprese e cittadini, con obiettivi verificabili, risorse certe e tempi di realizzazione. Potenza non ha bisogno dell’ennesimo annuncio, né di un’altra opera destinata a diventare una promessa incompiuta. Ha bisogno di una classe dirigente capace di guardare oltre la prossima scadenza elettorale. Potenza non è una città povera di potenzialità. È una città impoverita da decenni di occasioni perdute».

«E forse è arrivato il momento di dirlo con chiarezza, questa città merita molto di più di quello che la politica le ha saputo dare», conclude.