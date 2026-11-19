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Illustrate dall’assessore Giuzio in VI Commissione le ipotesi su viabilità e accessi alla città conseguenti alla chiusura del Ponte Musmeci a Potenza

Doppio senso in via della Tecnica, una nuova rotatoria al nodo del Gallitello e l’apertura di un collegamento verso via Perlasca attraverso l’area del terminal. Sono le tre principali ipotesi al vaglio dell’Amministrazione comunale per alleggerire la pressione sul traffico cittadino dopo la chiusura del Ponte Musmeci, illustrate ieri dall’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio durante la seduta della VI Commissione consiliare presieduta da Giammarco Guidetti.

Si è svolta ieri infatti, la seduta della VI Commissione consiliare permanente del Comune di Potenza, presieduta da Giammarco Guidetti, dedicata alle conseguenze della chiusura del Ponte Musmeci e alle possibili misure per mitigare le criticità della circolazione. All’incontro ha partecipato l’assessore alla Mobilità e Viabilità Francesco Giuzio.

L’audizione ha proseguito il percorso di approfondimento avviato nella scorsa settimana con il sindaco Vincenzo Telesca, concentrandosi sulle soluzioni che l’Amministrazione sta valutando per agevolare gli spostamenti e migliorare gli accessi al capoluogo.

VIABILITA’: LE IPOTESI E GLI INTERVENTI

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha illustrato alcune ipotesi sulle quali sono in corso valutazioni con gli uffici competenti, impegnati nel monitoraggio costante della circolazione. È stata inoltre discussa la possibilità di anticipare alcuni interventi già contemplati nella pianificazione della mobilità, richiamando il quadro del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 2024.

La chiusura del ponte richiede infatti una lettura complessiva dei flussi di traffico e degli effetti sulle diverse zone della città, sulle attività economiche e sui percorsi di ingresso e uscita da Potenza.

Tra le ipotesi approfondite figura l’attivazione del doppio senso di circolazione in via della Tecnica, quale possibile risposta alle nuove esigenze della viabilità. Una soluzione che tiene conto anche delle richieste delle attività commerciali della zona, emerse già durante la fase di regolazione provvisoria del traffico mediante semaforo.

Un ulteriore punto ha riguardato la possibile realizzazione di una rotatoria nell’area del nodo del Gallitello, in prossimità del terminal, illustrata nell’ambito del ragionamento sull’anticipazione degli interventi di pianificazione. Questa consentirebbe ai veicoli in ingresso a Potenza lungo la direttrice di via Nicola Vaccaro di immettersi direttamente su via del Gallitello, evitando di raggiungere la rotatoria successiva per invertire il percorso. Una soluzione da approfondire sotto il profilo tecnico, con l’obiettivo di accorciare i tragitti e favorire una circolazione più fluida.

COLLEGAMENTI E VERIFICHE

Sempre per l’area del Gallitello, è stata discussa l’ipotesi di un collegamento a doppio senso verso via Giorgio Perlasca attraverso l’area del terminal, mediante l’apertura del varco attualmente chiuso. La possibilità dovrà essere approfondita con le Ferrovie Appulo Lucane e con gli altri soggetti eventualmente competenti. Il collegamento potrebbe offrire un ulteriore percorso tra l’area del Gallitello e viale del Basento, contribuendo ad alleggerire il traffico sugli itinerari alternativi.

Le ipotesi illustrate richiedono le necessarie verifiche di sicurezza e fattibilità, oltre alla valutazione degli effetti sull’intera rete viaria. Un’attenzione che dovrà accompagnare anche le successive fasi dell’intervento sul Ponte Musmeci, tenendo conto dell’organizzazione del cantiere e delle sue ricadute sulla circolazione.

UN CONFRONTO COLLABORATIVO

«Il confronto si è sviluppato in maniera collaborativa, grazie al contributo dei commissari e alla disponibilità dell’assessore Giuzio ad approfondire le proposte e le criticità emerse – dichiara il presidente Giammarco Guidetti –. La Commissione continuerà a essere un luogo di ascolto e confronto aperto a ogni proposta utile per affrontare questa necessità e migliorare la mobilità cittadina».

«L’obiettivo dell’Amministrazione è essere vicina ai cittadini e individuare le condizioni migliori possibili per garantire accessi agevoli, una viabilità sicura e un deflusso più regolare del traffico, contenendo i tempi di percorrenza. Come Commissione raccoglieremo e sottoporremo agli uffici competenti le proposte emerse, affinché possano valutarne la fattibilità e individuare le soluzioni più efficaci. Manterremo alta e costante l’attenzione, attraverso ulteriori incontri e il monitoraggio delle criticità, nell’interesse della città di Potenza e di quanti, da tutta la Basilicata, raggiungono quotidianamente il capoluogo per lavoro, studio e servizi», conclude Guidetti.