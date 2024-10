Nuova Jeep Compass, produzione al via da Melfi nel 2025

2 minuti per la lettura

Nuova Jeep Compass sarà prodotta partendo da Melfi, intanto sindacati e lavoratori dell’automotive si preparano allo sciopero del 18 ottobre

Presentata in anteprima la nuova Jeep Compass con la produzione che inizierà a Melfi nel 2025. Sarà disponibile in una varietà di opzioni che vanno dal completamente elettrico all’ibrido fino al motore a combustione interna. La Jeep Compass, il modello più globale del marchio Stellantis, debutterà così in Europa, prima di espandere la produzione in Nord America e in tutto il mondo nel 2026.

Intanto anche la Basilicata si prepara alla sciopero unitario nazionale dei metalmeccanici del settore automotive in programma il prossimo 18 ottobre. Ecco l’appello lanciato da Fim, Fiom e Uilm: «La Basilicata sia protagonista di una protesta che deve risollevare le sorti del settore automotive, strategico per la nostra regione». E proprio davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Melfi ieri mattina le stesse sigle sindacali erano impegnate nella conferenza stampa in preparazione della mobilitazione.

«A partire da domani – si legge nella nota stampa dei sindacati – saranno convocate le assemblee di tutti i lavoratori di Stellantis e delle aziende dell’indotto e nei prossimi giorni saranno organizzati pullman in partenza da tutto il territorio regionale affinché la Basilicata sia protagonista di una protesta che deve risollevare le sorti dei lavoratori che tanto stanno soffrendo a causa della cassaintegrazione e della mancanza di prospettive per il futuro».

I numeri di Jeep in attesa della nuova Compass a Melfi

Intanto Jeep ha dato i primi numeri sul 2024: ha chiuso i primi 9 mesi del 2024 con un volume complessivo di immatricolazioni in Europa di 100.700 unità, con un incremento del 3,5% che vale una quota di mercato dell’1% (nel segmento delle passenger car), in aumento di 0,03 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023.

I risultati di Jeep sono ben distribuiti in tutto il Vecchio Continente. Considerando i volumi che sfiorano il 50% fuori dall’Italia, un mercato in cui Jeep è ormai di casa, risultati notevoli arrivano dalla Francia, dove le immatricolazioni sono 9mila, per un +61% significativo rispetto allo scorso anno, e una quota di mercato dello 0,6% (+0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente). 6mila immatricolazioni si attestano nel Regno Unito, con un incremento straordinario del 155% anno su anno e una quota di mercato in crescita dello 0,3% che riflette un incremento di 0,2 punti percentuali. Nei Paesi Bassi le immatricolazioni crescono dell’81% rispetto al 2023 e la quota sale di 0,3 punti percentuali per arrivare allo 0,7%.

Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep per la Regione Enlarged Europe, ha commentato: «Siamo entusiasti di annunciare che le vendite di Jeep in Europa hanno superato le 100mila unità. Prossimamente rafforzeremo la nostra presenza in tutta Europa con la versione Avenger 4xe che è in arrivo».