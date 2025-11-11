Stellantis in Basilicata, indotto a pezzi

3 minuti per la lettura

Indotto Stellantis, aziende sull’orlo della chiusura, a rischio centinaia di posti di lavoro. Partiti e sindacati puntano il dito contro la regione Basilicata: «Faccia qualcosa»

Mancanza di nuove commesse, ammortizzatori sociali alle stelle e soprattutto prospettive che faticano a vedersi per l’indotto Stellantis. C’è grande preoccupazione per il futuro dell’occupazione nella piana industriale del Vulture.

CRISI INDOTTO STELLANTIS IN BASILICATA

Una situazione che per Gerardo Evangelista, segretario regionale Fim Cisl Basilicata, «si sta facendo sempre più acuta. Siamo in una fase cruciale per il futuro produttivo delle aziende del comparto, e la situazione va seguita con grande attenzione. Le istituzioni locali, nazionali e il mondo politico devono intervenire immediatamente assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. Melfi- continua Evangelista – ha tre caratteristiche: la prima è la presenza di numerose aziende collegate alla casa madre Stellantis, con più vertenze aperte sullo stesso territorio; la seconda è l’assenza di reali prospettive occupazionali alternative in Basilicata; la terza è che Melfi non è nata solo per fare auto, ma per ridurre la disoccupazione e frenare lo spopolamento.

L’ALLARME DEL SEGRETARIO FIM CISL BASILICATA GERARDO EVANGELISTA

Ogni giorno, in questo sito, arrivano centinaia di lavoratori da tutti i paesi della Basilicata e dalla vicina Puglia, generando un’economia che coinvolge l’intero territorio. In sostanza, si è creata virtualmente una piccola fabbrica in ogni paese.

Perdere un posto di lavoro a Melfi significa indebolire l’intera regione e mettere a repentaglio il futuro dei giovani».

«In questa fase delicata – continua Evangelista – è fondamentale verificare quali commesse siano state acquisite e quali no dalle aziende che operano nel perimetro dello stabilimento Stellantis. Serve una mappatura ufficiale e un piano per garantire le forniture alle imprese che continueranno a lavorare con Stellantis. Per le aziende escluse, invece, bisogna avviare nuovi progetti di reindustrializzazione e riconversione».

IL CASO EX MUBEA

L’esempio è la ex Mubea, con 51 lavoratori oggi in Cigs per riconversione aziendale fino al 2 ottobre 2026.

La PMC, con 90 dipendenti, molti dei quali provenienti dalla casa madre (ex FCA) o da altre aziende dell’indotto, è in presidio permanente davanti ai cancelli. Attualmente rientra nel piano di politiche attive collegato alla Cigs per le aree di crisi complessa. «La prosecuzione della cassa integrazione – spiega Evangelista – deve servire a guadagnare tempo per creare nuove opportunità di lavoro qualificato e favorire la riconversione dell’azienda, che non ha ottenuto alcuna commessa per i nuovi modelli Stellantis».

Il 26 novembre al Mimit, a Roma, oltre alla richiesta di proroga della CIGS (in scadenza il 31 dicembre 2025), sarà affrontato anche il tema della riconversione industriale.

LA BROSE

Situazione analoga per la Brose, con 68 dipende in contratto di solidarietà fino al 18 aprile 2026. Anche qui è necessario attivare percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda la Tiberina, che conta 129 addetti, le commesse attuali riguardano solo i nuovi modelli DS, solo in versione elettrica. Nessuna commessa, invece, per la nuova Jeep Compass: «Serve un intervento immediato di Stellantis – ribadisce Evangelista – per assegnare nuove produzioni e garantire la continuità occupazionale». Anche alla Tiberina prosegue il presidio permanente dei lavoratori.

STELLANTIS E LE NUOVE COMMESSE

Il tema delle nuove commesse Stellantis riguarda anche la Lear, con 365 lavoratori, attualmente in Cigs e inserita anch’essa nel perimetro dell’area di crisi complessa: «La cassa integrazione deve servire ad accompagnare un percorso di rilancio, non a rinviare i problemi», afferma Evangelista.

Difficoltà anche per altre aziende dell’indotto, come Snop Automotive (80 dipendenti), Yanfeng (130) e Marelli con 240 dipendenti, che pur avendo realizzato importanti investimenti ha bisogno di nuove commesse per garantire la piena sostenibilità industriale. «Stellantis deve fare la propria parte» –conclude quindi Evangelista.