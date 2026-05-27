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Svelata la nuova Lancia Gamma, prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi: design fastback, motori ibridi ed elettrici e ruolo chiave per l’economia lucana

La Nuova Gamma scalda i motori a Melfi. Ieri, martedì 26 maggio 2026, Lancia ha svelato le primi immagini del modello che segna un passaggio chiave nel percorso del marchio. Avrà il difficile compito di riportare il Marchio torinese nel segmento Premium.

Disegnata, progettata e sviluppata a Torino, la Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento lucano, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada: il progetto entra ora nelle sue fasi finali.

IL RILANCIO DI MELFI PASSA DALLA NUOVA LANCIA GAMMA

Il design fastback, con un tetto discendente, unisce raffinatezza e prestazioni aerodinamiche, mentre la parte posteriore si distingue per forme morbide e arrotondate, enfatizzando un approccio stilistico unico. Basata sulla piattaforma Stla Medium, condivisa con modelli come DS N°8 e Jeep Compass, Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, progettata per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada.

LE VERSIONI DELLA LANCIA GAMMA

L’offerta powertrain è completa: una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli – da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

La Nuova Gamma – spiega una nota – interpreta in chiave contemporanea i valori distintivi del marchio, rappresentandone l’evoluzione più avanzata: eleganza italiana, innovazione e attenzione all’efficienza. La produzione a Melfi rappresenta un elemento centrale del progetto: un modello per il mercato europeo, realizzato in Italia, che valorizza competenze manifatturiere e tecnologia d’eccellenza.

Con la sua combinazione di tradizione stilistica italiana, tecnologia avanzata e attenzione alla sostenibilità ambientale, la nuova Lancia Gamma punta a conquistare una clientela esigente e sensibile all’impatto ecologico. Questo modello segna una nuova era per Lancia, proiettando il marchio verso un futuro di innovazione e prestigio nel panorama automobilistico globale.

APERTURA ORDINI DOPO L’ESTATE

L’apertura ordini è prevista dopo l’estate. Ulteriori dettagli saranno condivisi nei prossimi mesi. Lo stabilimento di Melfi, oltre a produrre la nuova Lancia Gamma, sarà un centro produttivo strategico per Stellantis, con il lancio di sette nuovi modelli entro il 2028. Tra questi figurano la nuova Jeep Compass, la DS7 e la DS N°8, sottolineando l’importanza dell’Italia nella strategia industriale del gruppo.