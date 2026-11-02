Stellantis Melfi, produzione ferma fino al 6 novembre

2 minuti per la lettura

Mancano alcune componenti alla Stellantis di Melfi. E intanto l’instabilità produttiva riaccende i timori sul futuro industriale dello stabilimento

Nuova sospensione delle attività produttive nello stabilimento Stellantis di Melfi, in provincia di Potenza. La produzione si fermerà da oggi 2 al 6 novembre a causa della carenza di componenti. Un’altra fermata che conferma una preoccupante instabilità produttiva e riaccende le preoccupazioni sul futuro industriale dello stabilimento, sulla tenuta occupazionale e sulle prospettive dell’intera filiera automotive lucana.

“Siamo fortemente preoccupati per il continuo susseguirsi delle fermate produttive. Non possiamo accettare che l’incertezza diventi la condizione ordinaria di chi lavora e di un territorio che ha investito per decenni nell’industria automobilistica. Dietro ogni interruzione ci sono lavoratori, famiglie, salari e imprese che vedono compromessa la possibilità di programmare il proprio futuro. Melfi ha bisogno di certezze, non di continue emergenze produttive”, dichiara Florence Costanzo, segretaria regionale dell’UGL Metalmeccanici Basilicata.

Per l’UGL è necessario superare una gestione caratterizzata da continue interruzioni e restituire allo stabilimento una prospettiva industriale definita. Il confronto europeo sulle regole dell’automotive apre una fase importante per il futuro del settore, ma le nuove opportunità devono tradursi in investimenti concreti, competitività e salvaguardia dell’occupazione. La transizione industriale non può diventare un costo sociale da scaricare sui lavoratori e sui territori.

“Chiediamo a Stellantis chiarezza sui volumi produttivi, sui programmi industriali e sugli investimenti destinati a Melfi. L’avvio della produzione della nuova Lancia Gamma rappresenta un’opportunità importante, ma deve inserirsi in una strategia capace di garantire continuità produttiva e occupazionale. Non bastano nuovi modelli sulla carta: servono motorizzazioni competitive, capacità di intercettare il mercato e volumi sufficienti a saturare gli impianti e valorizzare le professionalità presenti. Le aperture europee devono diventare occasioni concrete per rafforzare la nostra industria», sottolinea Costanzo.

La preoccupazione riguarda anche l’indotto, dalle aziende della componentistica alla logistica, che subisce direttamente le conseguenze delle fermate dello stabilimento principale. Un sistema produttivo fondamentale per l’economia regionale, nel quale sono già evidenti le difficoltà occupazionali e le ricadute di una stagione di forte contrazione industriale.

“Non esiste rilancio di Melfi senza la tutela dell’intera filiera. Le aziende dell’indotto rappresentano un patrimonio di competenze e professionalità che non può essere disperso. Occorrono garanzie anche per questi lavoratori e condizioni che consentano alle imprese di programmare produzione, investimenti e occupazione. Allo stesso tempo, chiediamo maggiore rispetto nell’organizzazione del lavoro: le comunicazioni improvvise e i cambiamenti dei turni a ridosso dell’inizio dell’attività non sono più sostenibili”.