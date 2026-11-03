Case a Potenza, via Gandhi la più cara: la mappa dei prezzi

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Comprare case a Potenza: via Gandhi è la più cara, via Poggio Cavallo la più economica. L’analisi di Quadrivo sui prezzi di 196 strade cittadine

POTENZA – Comprare casa a Potenza può costare fino a quasi quattro volte tanto a seconda della via in cui si sceglie di abitare. A scattare una fotografia dettagliata del mercato immobiliare nel capoluogo lucano è Quadrivo, una piattaforma indipendente specializzata nell’analisi e nella mappatura dei dati immobiliari ed economici sul territorio italiano.

COMPRARE CASE A POTENZA, L’ANALISI DEI COSTI

Attraverso lo studio metodologico di tutte le 196 vie cittadine misurabili, l’analisi mette in luce una forte polarizzazione del valore del mattone all’interno dello stesso perimetro urbano, ridefinendo le gerarchie tradizionali e regalando più di una sorpresa agli addetti ai lavori.

I dati indicano una forbice netta tra l’area più esclusiva e quella più accessibile della città. La via più cara in assoluto a Potenza è via Gandhi (Macchia Romana), dove la quotazione media tocca i 2.200 euro al metro quadro. La strada è tallonata a stretto giro da via Consolini, via Frigerio e piazza della Costituzione italiana, tutte attestate a quota 2.100 euro al metro quadro.

Sul fronte opposto, la strada più economica tra quelle censite risulta essere via Poggio Cavallo, con un valore di mercato che si ferma a soli 600 euro al metro quadro.

IL DIVARIO NEI COSTI

Questo divario si traduce in un moltiplicatore preciso: acquistare un immobile nella zona di via Gandhi costa 3,7 volte in più rispetto a un investimento effettuato in via Poggio Cavallo.

Per comprendere la portata pratica di queste percentuali sulle finanze delle famiglie, l’indagine di Quadrivo simula l’acquisto di un appartamento standard della superficie di 80 metri quadrati.

In via Gandhi, per un’abitazione di questo tipo, la spesa media richiesta è di 176.000 euro.

In via Poggio Cavallo, invece, la somma necessaria per la stessa identica metratura crolla a 48.000 euro.

DA VIA GHANDI A VIA PRETORIA

L’aspetto che balza subito all’occhio scorrendo il report è il ridimensionamento delle storiche zone d’élite. Il dato più eclatante riguarda infatti il centro storico e le sue immediate adiacenze, dove i costi non risultano affatto altissimi se confrontati con le nuove aree di espansione o i comparti direzionali.

Via Pretoria, il “salotto buono” della città per eccellenza, si ferma infatti ad appena 1.500 euro al metro quadro (in quarantacinquesima posizione), allineandosi a valori decisamente medi e ben distanti dai picchi della classifica. Stesso scenario per le grandi arterie commerciali e residenziali a ridosso del centro: viale Guglielmo Marconi non va oltre i 1.500 euro, mentre viale Dante Alighieri scivola ancora più in basso, attestandosi a 1.400 euro al metro quadro nella fascia definita “accessibile”.

CASE A POTENZA, DAL CENTRO STORICO A QUARTIERI MODERNI

Secondo gli analisti, questa tendenza evidenzia come l’interesse degli acquirenti potentini si stia progressivamente spostando verso quartieri più moderni, dotati di maggiore accessibilità automobilistica, facilità di parcheggio e complessi edilizi di recente costruzione ed efficienti dal punto di vista energetico. Il centro storico e le prime cinture urbane mantengono il loro fascino culturale e commerciale, ma pagano lo scotto di una densità e di un patrimonio immobiliare che necessita di importanti interventi di ristrutturazione.

LE ZONE PERIFERICHE E LE CONTRADE

A chiudere la classifica troviamo le zone periferiche e alcune contrade, come via Costa della Gaveta e via Gronchi, che con 1.200 euro al metro quadro si confermano le aree più economiche della città, ideali per chi cerca ampie metrature a piccoli budget.

La distanza economica tra la via più ricca e quella più economica non è un record isolato, ma inserisce Potenza in una dinamica condivisa con molti altri centri italiani. Nella graduatoria nazionale che misura la distanza percentuale tra i picchi massimi e minimi dei prezzi all’interno del medesimo tessuto urbano, Potenza si posiziona al trentunesimo posto su 104 capoluoghi di provincia esaminati.

L’INCROCIO DEI DATI

La classifica e le quotazioni stradali non si basano su semplici stime o sui prezzi di vetrina delle agenzie (spesso soggetti a trattativa), ma sono il risultato dell’elaborazione di banche dati ufficiali e istituzionali. Quadrivo ha incrociato i dati Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate, che registra i valori reali di compravendita e le quotazioni minime e massime per zone omogenee, e quelli dell’Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu) che permette di geolocalizzare e associare con precisione geometrica i valori economici alle singole denominazioni urbanistiche ufficiali.

Grazie a questa integrazione, la piattaforma ha potuto mappare l’andamento stradale superando le più generiche macro-aree di quartiere e offrendo una radiografia millimetrica del capoluogo lucano.