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Stop temporaneo per la produzione di Siderpotenza. Nell’azienda siderurgica 270 dipendenti. L’ad Pamini: «Misura inevitabile, tutelerà gli investimenti avviati e i posti di lavoro»

Il caro bollette fa male anche alle grandi aziende. I costi sempre più elevati dell’energia, provocati in gran parte dalle crisi internazionali, stanno producendo effetti estremamente negativi pure nel settore siderurgico, già alle prese con una flessione della domanda dei prodotti. Al punto che aziende di primo piano del nostro Paese sono costrette a fare i conti con una riduzione dell’attività. È il caso della Siderpotenza – azienda del gruppo Pittini che produce acciaio con tecnologia a forno elettrico, con sede nel capoluogo della Basilicata -, che ha appena annunciato “una temporanea rimodulazione dei programmi produttivi”. Che, tradotto, significa diverse giornate di stop all’attività dello stabilimento lucano, almeno di qui alla fine dell’anno. Insomma, quello che proprio non ti aspetti da chi sembra far parte di quel ristretto novero di aziende al riparo da brutte sorprese.

I motivi dello stop temporaneo produzione Siderpotenza



«Non si tratta di una scelta, ma di una misura necessaria e inevitabile per contenere l’impatto di una situazione che è diventata insostenibile – spiega Laura Pamini, amministrare delegato di Siderpotenza Spa -. A volte si dà tutto per scontato, ma così non è. I rincari delle bollette pesano non soltanto a livello familiare e domestico ma si sentono tanto anche nelle imprese. Purtroppo, già da qualche mese, abbiamo avuto una flessione della domanda. Il tutto però è peggiorato quando i costi dell’energia sono aumentati talmente tanto da rendere necessario l’adeguamento della produzione alla minore domanda».

“Adeguare” vuol dire prevedere delle fermate produttive nello stabilimento potentino, che nel 2025 ha fatturato 410 milioni di euro e che al momento conta 270 dipendenti. Una decisione, per quanto adottata a malincuore, che l’azienda ha ritenuto “necessaria” e che ha comunicato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Peraltro, qualche avvisaglia di recente si era già registrata nello stabilimento.

«Già nei giorni scorsi abbiamo dovuto fermare qualche turno di produzione per la situazione che si è venuta a creare – conferma l’ad dell’azienda lucana -. Ma nei prossimi giorni saremo costretti a fermate più lunghe. La produzione sarà ferma per quattro giorni la prossima settimana e altri “stop” simili si verificheranno fino al 31 dicembre. Per giunta, il mese prossimo ci sarà anche il “Capacity market” (un meccanismo per garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico, ndr), che comporterà dei costi energetici aggiuntivi a quelli già esistenti, aggravando ulteriormente la situazione».

Cassa integrazione nelle giornate di pausa



Per i dipendenti, durante le giornate di pausa, scatterà la cassa integrazione. Un segnale forte, anche per le istituzioni, quello lanciato da Siderpotenza e dal gruppo Pittini, primo produttore italiano di acciai lunghi destinati all’edilizia e all’industria meccanica. Un segnale che i dipendenti avrebbero preferito non registrare, considerato che si è appena chiusa l’intesa sul contratto integrativo tra i vertici aziendali e gli esponenti sindacali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Rsu. Anche se l’azienda assicura che non ci saranno contraccolpi sul fronte occupazionale.

«Il contratto integrativo che abbiamo chiuso è triennale e scadrà nel 2029 – ribadisce Pamini -. Per il resto, questa azienda ha investito e continua a investire tantissimo. A Potenza sono in atto investimenti notevoli, in particolare sul fronte dell’efficientamento energetico e della decarbonizzazione dello stabilimento. E l’intenzione è quella di dare continuità ai progetti avviati. Così come è un obiettivo prioritario la protezione dei posti di lavoro. Se si è deciso di avviare delle fermate temporanee della produzione è anche per tutelare l’occupazione e per farsi trovare pronti per una rapida ripartenza non appena le condizioni torneranno sostenibili. Adesso, però – conclude l’amministratore delegato -, la priorità è affrontare concretamente l’emergenza e tutelare la sostenibilità industriale dell’attività».