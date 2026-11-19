3 minuti per la lettura

Il bonus carburante a Laurenzana è realtà. Pubblicato il bando da 150mila euro rivolto ai cittadini. I ticket saranno elargiti a ogni patentato che usa l’auto per lavoro, studio e salute

LAURENZANA– Laurenzana entra nel vivo della battaglia al caro carburanti con una misura inedita: il Comune ha reso operativo il proprio Bonus carburante comunale, destinando 150.000 euro ai residenti che ogni giorno utilizzano l’automobile per lavorare, studiare, curarsi o raggiungere i servizi essenziali.

La notizia, che nelle scorse settimane aveva fatto il giro dei media nazionali come esempio di buona pratica amministrativa, è ormai realtà. L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e apre ufficialmente la finestra per presentare le domande.

Il contributo è finanziato con risorse del Fondo per la crescita dei Comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. Una scelta che il sindaco Giuseppe Trivigno presenta come il ritorno al territorio di risorse che, troppo spesso, restano lontane dalla vita quotidiana dei cittadini.

«Le risorse che arrivano dal territorio devono tornare al territorio» ha spiegato il primo cittadino, Giuseppe Trivigno sottolineando come il bonus «voglia trasformare un fondo specifico in un sostegno immediato per la mobilità dei residenti».

L’obiettivo, spiegano dal Comune, è sostenere chi utilizza l’auto per lavoro, studio, cure e servizi essenziali. In un territorio come quello di Laurenzana, l’automobile privata spesso non è un lusso, ma l’unico mezzo praticabile per muoversi.

La misura è costruita per includere la maggior parte possibile dei residenti. Il bonus prevede 150 euro per chi ha un Isee inferiore a 20.000 euro e 100 euro anche per chi non presenta l’Isee oppure presenta un indicatore pari o superiore a quella soglia.

I requisiti



Per accedere, dunque, bastano in linea di massima tre requisiti: essere residenti a Laurenzana, essere maggiorenni e possedere la patente di guida. Il contributo è personale: all’interno della stessa famiglia possono percepirlo più membri, purché in possesso dei requisiti.

«Volevamo una misura che non lasciasse fuori quasi nessuno – ha dichiarato Trivigno – Chi ha maggiori difficoltà economiche riceverà un sostegno più alto, ma anche chi non rientra nelle soglie tradizionali dovrà poter contare su un aiuto concreto».

Un’impostazione che richiama, nelle intenzioni dell’amministrazione, la logica dell’assegno unico universale: maggiore sostegno ai redditi più bassi, ma un riconoscimento anche a chi normalmente resterebbe fuori dalle misure mirate.

Il bonus sarà erogato una tantum tramite buoni carburante nominativi da 50 euro, fino a raggiungere l’importo spettante. I tagliandi saranno intestati al beneficiario, non cedibili, non convertibili in contanti e utilizzabili soltanto presso i distributori convenzionati indicati dal Comune.

Come presentare la domanda



Per fare domanda bisogna compilare l’Allegato A dell’avviso, scaricabile dal sito comunale o ritirabile presso gli uffici. La richiesta può essere depositata a mano all’Ufficio Protocollo oppure inviata via Pec all’indirizzo comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it.

Alla domanda vanno allegati documento d’identità, copia fronte-retro della patente e, per i cittadini extra-Ue, l’eventuale titolo di soggiorno. Chi aspira ai 150 euro dovrà inoltre presentare l’attestazione Isee in corso di validità.

Le domande saranno istruite dagli uffici competenti. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determinazione del responsabile del servizio e pubblicato all’Albo Pretorio online. Se le risorse saranno sufficienti, assicura il Comune, il contributo andrà a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.

Con questa misura, Laurenzana si candida a diventare un piccolo laboratorio di politiche locali. Non un grande piano nazionale, ma un intervento circoscritto e sperimentale che prova a trasformare una risorsa territoriale in un sostegno immediato al potere d’acquisto.

«È una misura straordinaria e sperimentale – ha aggiunto il sindaco – Ma risponde a un bisogno reale: difendere il potere d’acquisto dei cittadini e garantire loro la possibilità di muoversi ogni giorno».

La sfida, ora, sarà misurare l’impatto concreto della misura: quanti residenti ne beneficeranno, quanto inciderà sulle spese di mobilità e se il modello potrà essere replicato in altri Comuni che dispongono di risorse analoghe.