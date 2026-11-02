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L’assessore Pepe risponde alle sollecitazioni della prof Labella e riporta alcune informazioni ricevute dall’Anas in merito anche al posizionamento degli autovelox sulla SS 658

Alla fine l’assessore regionale Pasquale Pepe ha risposto a Roberta Labella, la prima lucana che – traumatizzata da un pauroso incidente sulla Ss 658 “Potenza-Melfi” – invece di pensare solo alle proprie lacrime ha voluto pensare a quelle di tutti i lucani, cercando di fare qualcosa per diminuire la pericolosità dell’arteria. La risposta di Pepe potrebbe significare un primo passo nella direzione giusta. Di sicuro conferma l’intuizione di Labella che si è rivolta innanzitutto al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, facendone anche una petizione online sul sito Change.org (https://c.org/5Zdrt2yXf8) che ha raggiunto, fino a ieri, 1.081 firme certificate. Pepe riporta le informazioni ricevute da Anas, i cui responsabili spiegano che «i tratti in cui installare o utilizzare» gli autovelox «devono (…) essere individuati con appositi provvedimenti prefettizi».

L’incidente della docente potentina



Labella si dice soddisfatta per aver ricevuto la risposta dell’assessore ma determinata a continuare l’impegno perché la strada sia molto più sorvegliata. L’incidente della docente potentina, pendolare all’epoca sulla 658, avvenne il 20 ottobre 2025. Un’auto invade la sua corsia e si scontra frontalmente. Sei costole fratturate, polmoni contusi, trauma cranico, frattura del coccige e del braccio destro. Il risveglio è un trauma, il recupero un’odissea, il ritorno alla vita e al lavoro una fatica.

Poi, la battaglia per trasformare quella tremenda esperienza in uno sprone alle autorità .

Pepe comincia la sua missiva esprimendo la sua «sincera vicinanza» a Labella «per le gravi conseguenze del sinistro sulla Ss 658 Potenza-Melfi» e ringraziandola «per la segnalazione e per la petizione promossa a favore della sicurezza stradale. La Sua testimonianza richiama un problema molto sentito dalla comunità lucana, da cui deriva la necessità di un impegno costante per ridurre il numero e la gravità degli incidenti».

Pepe ha interpellato Anas



Pepe spiega di aver interpellato Anas. Sulla richiesta di «installare sistemi di controllo della velocità e altre tecnologie per la sicurezza della circolazione, l’impiego di autovelox, sistemi di rilevazione della velocità media (Tutor) e altri dispositivi di accertamento automatico delle violazioni», vengono citate le fonti normative: gli articoli 141 e 148 del Codice della Strada; l’articolo 4 del decreto legge 121 del 2002 (convertito in legge) e il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2024 sulle modalità di collocazione e utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità.



«L’installazione dei dispositivi di controllo automatico – scrive l’assessore riportando nella lettera le delucidazioni di Anas – richiede specifiche valutazioni tecniche sui livelli di incidentalità, sulle caratteristiche plano-altimetriche della strada, sui volumi di traffico e sulle condizioni che rendono difficile o impraticabile la contestazione immediata delle violazioni. Per le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali, i tratti in cui installare o utilizzare tali sistemi devono inoltre essere individuati con appositi provvedimenti prefettizi».

Anas collabora con Prefetture e Polizia Stradale

«Nel rispetto di queste norme – prosegue – Anas, in qualità di ente gestore della strada, ha disposto l’installazione dei dispositivi sanzionatori di seguito elencati, con l’obiettivo di ridurre significativamente l’incidentalità. L’accertamento delle infrazioni resta di competenza degli organi di Polizia Stradale e delle autorità competenti e non può essere svolto da Anas. Anas collabora costantemente con Prefetture, Polizia Stradale, enti territoriali e Istituzioni competenti, fornendo dati sul traffico e sull’incidentalità e contribuendo a individuare le misure più efficaci per migliorare la sicurezza della circolazione. La riduzione dell’incidentalità si basa su un approccio integrato: monitoraggio continuo della rete, miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale, adeguamento delle barriere di sicurezza, eliminazione o mitigazione dei rischi infrastrutturali e impiego di sistemi intelligenti di monitoraggio del traffico. A queste misure si affianca, ove sussistano i presupposti normativi e tecnici, il controllo elettronico della velocità e delle altre violazioni più frequentemente associate agli incidenti».

I dispositivi di controllo

«Lungo l’arteria – è scritto ancora – Anas sta realizzando numerosi interventi di manutenzione programmata. Le condizioni di esercizio sono costantemente monitorate nell’ambito delle attività ordinarie, per individuare e programmare gli interventi più idonei a migliorare la sicurezza degli utenti e ridurre l’incidentalità. Lungo la Ss 658 sono presenti i seguenti sistemi di controllo elettronico della velocità e delle altre violazioni più frequentemente associate agli incidenti. Autovelox fissi: al km. 2+400 direzione Melfi, al km. 5+100 direzione Potenza. Portali con autovelox/sorpassometro, già installati e in corso di attivazione presso le cosiddette “corsie di arrampicamento”. I dispositivi interessano l’intera carreggiata, due corsie nella direzione in salita e una nella direzione opposta, ai chilometri 22+450, 23+150, 31+850, 32+980, 35+375 e 36+510. L’attivazione dei portali estenderà significativamente i tratti della strada statale monitorati da sistemi automatici di controllo della velocità, dando sostanziale riscontro alla richiesta formulata nella Sua lettera».

I tratti pericolosi rimasti scoperti



Pepe conclude ringraziando Labella «per il senso civico e per l’attenzione a un tema di interesse collettivo». Labella ritiene che «sia indubbiamente una buona cosa che un decisore politico abbia dato una risposta ampia e circostanziata. Rimane il fatto che i nuovi sistemi di controllo in fase di installazione, sono sostanzialmente concentrati tra il km 22 e il km 36, ovvero nella zona compresa all’incirca tra l’uscita per Lagopesole e quella per Rionero, mentre rimangono scoperti altri tratti pericolosi, come ad esempio quello tra il km 7 e il km 17, che comprende anche il tratto di galleria prima dell’uscita per Pietragalla, tristemente noto per la grande quantità di incidenti».



«Se si pensa all’ultimo anno – prosegue in merito agli incidenti – solo in questo tratto ne sono avvenuti 3 di significativa portata nell’arco di pochi mesi, tra località S. Francesco a ottobre 2025 (il mio), all’interno della galleria a fine febbraio 2026 e lungo il tratto subito dopo la galleria in direzione Melfi, qualche Km prima dell’uscita per San Giorgio, dove ad aprile 2026 sono morti due camionisti».



Ed ecco una nuova chiamata per il rappresentante del governo in provincia: «Dal momento che, come scrive l’assessore Pepe, eventuali altre installazioni di dispositivi di controllo rientrano nell’ambito della competenza prefettizia, continuo a confidare in una risposta del Prefetto di Potenza Michele Campanaro al quale mi sono già rivolta per la seconda volta».