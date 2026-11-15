Potenza, il Ponte Musmeci va ripensato, parla l’ingegnere Troccoli

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Intervista all’ingegnere Nicola Troccoli su criticità, verifiche mai finite e futuro del Ponte Musmeci a Potenza: «Merita una scelta coraggiosa, coerente con le norme e fedele allo spirito del suo autore»

Per anni la sicurezza del Ponte Musmeci è stata affidata anche alla fortuna.

Le criticità della struttura erano note almeno dal 2013, ma non sarebbero state effettuate tutte le verifiche necessarie a conoscere la reale capacità residua del viadotto.

La chiusura del 6 novembre 2026, dopo la caduta di alcuni calcinacci e la segnalazione dei Vigili del Fuoco, ha riportato in primo piano una questione che l’ingegnere Nicola Troccoli pone da tempo. Secondo il tecnico potentino, il recupero da 11 milioni di euro deve essere ripensato: non basta risanare il calcestruzzo e ripristinare le parti deteriorate, occorre intervenire sull’impalcato, eliminare le selle Gerber e rendere la struttura ispezionabile.

«Merita una scelta coraggiosa, coerente con le norme e fedele allo spirito del suo autore», dice Troccoli. Una posizione che chiama in causa il passato del ponte, ma soprattutto la sicurezza che si intende garantirgli per i prossimi cinquant’anni.

Potentino, Troccoli ha progettato opere per circa cinque miliardi di euro. Il suo curriculum comprende infrastrutture ferroviarie e stradali in Algeria, tra cui la ferrovia Saida-Moulay Slissen, l’Autoroute Est-Ouest, la Skikda Highway e la strada nazionale Rn1 tra La Chiffa e Barrouguia. In Italia è stato progettista firmatario del macrolotto 2 Dg48 della Salerno-Reggio Calabria e della Pedemontana Veneta, del Quadrilatero Umbria-Marche e del secondo maxilotto della statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Ha progettato anche la demolizione con esplosivi dello svincolo di Lauria ed è stato progettista generale del tratto di 36 chilometri del viadotto Noce sull’autostrada A2. Una carriera cominciata molto presto: a 27 anni gli fu affidato il rifacimento dello stadio di Palermo, allora denominato La Favorita, che il responsabile dell’organizzazione dei Mondiali del 1990, Hermann Neuberger, definì «un piccolo gioiello» all’inaugurazione.

Nel 2021 Troccoli aveva già espresso le proprie preoccupazioni sulle condizioni del viadotto. Oggi torna sulla vicenda con una posizione precisa: il progetto di recupero da 11 milioni di euro dovrebbe essere riesaminato e l’impalcato, a suo giudizio, ricostruito completamente. La volta di Musmeci, sostiene, è il vero capolavoro da preservare. Il resto può e deve essere ripensato.

Ingegnere, partiamo da quello che è successo il 6 novembre. La chiusura del Ponte Musmeci è stata presentata come un’anticipazione di una chiusura che sarebbe comunque arrivata per consentire i lavori. È davvero così, a suo parere?

«Il 6 novembre a chiudere il Ponte Musmeci non è stato un sistema di monitoraggio né una soglia di allarme superata su uno strumento. Sono stati i calcinacci caduti dal viadotto e la segnalazione dei Vigili del Fuoco. Dopo di loro sono arrivati i rilievi: un riferito disallineamento dell’impalcato, una sella Gerber che cede, un abbassamento dell’ordine di dieci centimetri in corrispondenza di un giunto. Se ne è parlato come di una chiusura “anticipata”, perché era comunque prevista per i lavori. Il punto da cui partire è però un altro. Per anni, sopra e sotto quel ponte, sono passati automobili, treni e persone, e tra loro e un cedimento fragile c’è stata spesso soltanto la buona sorte».

Ci voleva maggiore attenzione già da tempo?

«Non c’è nulla di improvviso in questa storia. Già nel 2013 uno studio sulla vulnerabilità sismica del ponte, pubblicato su Progettazione Sismica, segnalava il degrado delle zone laterali e inferiori dell’impalcato, causato dal percolamento delle acque, dall’ossidazione delle armature e dal distacco del copriferro. Sulla sella Gerber più sollecitata la verifica a fatica del tirante dava una variazione di tensione di 82 N/mm², contro un limite di 70. Gli autori avvertivano che fatica e corrosione insieme potevano generare “situazioni di rischio non trascurabili”. Aggiungerei anche la pericolosa azione di martellamento nei giunti e sulle selle Gerber dovuta al transito dei mezzi».

Un primo campanello d’allarme era già arrivato tredici anni fa. Poi, nel 2021, ci furono le limitazioni al traffico. Che cosa accadde allora?

«Il 18 giugno 2021 un’ordinanza sindacale ha limitato il transito ai mezzi fino a 3,5 tonnellate, ha fissato la velocità a 30 km/h e ha ridotto la circolazione a un’unica corsia per senso di marcia, “per consentire verifiche statiche”. In quei giorni la stampa locale riprendeva proprio lo studio del 2013. Allora intervenni anch’io, e sostenni una tesi che oggi confermo e su cui tornerò più avanti».

E nel frattempo? Le criticità sono state affrontate?

«Nel 2023 una relazione tecnica ha evidenziato di nuovo le criticità delle selle Gerber. Oggi sappiamo, dalle parole dello stesso sindaco, che le indagini in sito erano ferme a marzo 2023 e che il dente interno delle selle non era stato ispezionato dal vivo. Sappiamo anche che nessuno studio ha mai calcolato né la vita residua, né la portata residua reale del viadotto».

Proviamo a spiegare ai lettori che cosa sono queste selle Gerber e perché sono così importanti per la sicurezza del ponte.

«Le travi continue di 24,22 metri terminano con mensole che reggono, attraverso le selle Gerber, tratti sospesi di 10,38 metri. Ogni giunto è un punto d’ingresso per l’acqua, ogni sella è un dente di calcestruzzo armato che lavora a taglio. Quando un dente si degrada, cede senza preavviso».

Parliamo di elementi particolarmente delicati, sui quali si sarebbe dovuto concentrare il controllo.

Che cosa prevedono oggi le norme?

«Dal 2022 il Decreto ministeriale 204 ha reso operative le Linee Guida sulla classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti. Le Istruzioni operative Ansfisa, aggiornate nel 2025, ne precisano l’applicazione. Il metodo è chiaro e non lascia spazio all’improvvisazione. Le selle Gerber sono espressamente elencate tra gli elementi critici. Un difetto di gravità elevata su un elemento critico porta la difettosità, e quindi la vulnerabilità, al livello Alto. Ne segue in modo automatico una Classe di Attenzione Alta, qualunque sia il valore degli altri parametri. Per le travate Gerber in calcestruzzo armato basta una luce di 5 metri perché lo schema statico sia già classificato ad alta vulnerabilità».

Cioè, la presenza di un difetto grave su una di queste componenti è sufficiente a far scattare una classificazione di rischio elevata? E quali conseguenze comporta?

«Con una Classe di Attenzione Alta, le Linee Guida indicano come opportuno “l’immediato avvio” delle verifiche accurate di Livello 4. Prevedono, inoltre, ispezioni ordinarie ravvicinate, semestrali o trimestrali, oppure tarate su un sistema di monitoraggio, e l’installazione di un monitoraggio periodico o continuo. Per i ponti di rilevanza storica il monitoraggio continuo è espressamente raccomandato. La norma consente anche di saltare i passaggi intermedi: quando la capacità dell’opera è chiaramente ridotta si passa direttamente dall’ispezione alla verifica accurata».

Che cosa stabilisce, concretamente, una verifica di Livello 4?

«La verifica di Livello 4 colloca l’opera in una di queste tre condizioni: Adeguata, se rispetta le norme attuali per i ponti nuovi; Operativa, con un tempo di riferimento di 30 anni; oppure Transitabile, con un tempo di riferimento non superiore a 5 anni, carichi limitati e un cronoprogramma degli interventi».

E basta limitare il traffico, come è accaduto in passato, per considerare un ponte sicuro e transitabile?

«La condizione di transitabilità non si ottiene con un cartello di divieto. Le Linee Guida precisano che non si possono soddisfare le verifiche ponendo solo divieti di circolazione, senza adeguati controlli sulle infrazioni. La prova di carico, che in altri casi può sostenere una riapertura temporanea, è esclusa proprio quando il difetto riguarda meccanismi di rottura fragili, come il taglio nel dente di una sella Gerber».

Alla luce di questo quadro, quali sono le domande che, a suo avviso, devono ancora trovare risposta?

«Dopo gli articoli del 2021 non ho avuto modo di seguire da vicino le attività dell’amministrazione comunale. Non formulo quindi giudizi sul lavoro altrui. Pongo domande che un ingegnere ha il dovere di porre e che i cittadini hanno il diritto di vedere chiarite».

Proviamo a formularle una per una.

«È stata determinata e registrata la Classe di Attenzione del ponte, e con quali schede di ispezione? Sono state svolte valutazioni di Livello 3 e verifiche di Livello 4? In base a quale condizione, Operativa o Transitabile, il ponte è rimasto aperto dal 2021 al 2026?».

E sul monitoraggio?

«È stato installato un monitoraggio strutturale sull’impalcato o in corrispondenza dei giunti Gerber, con soglie di attenzione e di allarme? Se c’era, perché ad accorgersi dello spostamento sono stati i Vigili del Fuoco e non gli strumenti?».

C’è anche una questione relativa alla distribuzione del traffico sul ponte che lei ritiene importante.

«Con quali criteri si è deciso di far transitare il traffico sulle due corsie centrali invece che su quelle laterali? La sezione dell’impalcato è un cassone sottile di forma allungata, largo 16 metri e alto circa un metro e mezzo, e la posizione del carico cambia la distribuzione delle sollecitazioni sulle travi e sulle selle. Quella scelta poggia su un calcolo o su un’intuizione?».

Infine, l’acqua. Un problema che ritorna spesso nella storia del degrado del Musmeci.

«Sono state fatte indagini sulla presenza di acqua all’interno del cassone pluricellulare? L’acqua dei giunti percola verso le selle, e celle chiuse con un drenaggio carente possono trattenerla per anni, a contatto con armature e cavi post-tesi in corrispondenza degli appoggi».

Passiamo al progetto di restauro. A firmare il progetto è la società spagnola Fhecor

«Conosco bene l’esperienza e il curriculum di Fhecor, la società di ingegneria spagnola che ha firmato il progetto, ed è tra le realtà più autorevoli d’Europa nel campo dei ponti e del calcestruzzo strutturale. Nella graduatoria provvisoria del concorso di progettazione Fhecor era soltanto terza, con 70 punti, dietro gruppi a 84 e 75 punti. È diventata vincitrice perché i primi due raggruppamenti sono stati esclusi per irregolarità negli adempimenti previdenziali di un componente».

E quindi cosa contesta?

«Non discuto la legittimità di quella procedura. Osservo però che, ancora una volta, una scelta decisiva per il destino di un’opera monumentale è stata determinata da un fatto amministrativo e non dal merito tecnico. È di nuovo il caso, non un criterio».

Veniamo alla sua proposta. Lei sostiene che Sergio Musmeci, se dovesse intervenire oggi sulla propria opera, non si limiterebbe a restaurare l’impalcato.

«Non conosco nel dettaglio il progetto esecutivo approvato. So che prevede il risanamento del calcestruzzo, il rifacimento delle mezze cerniere e il sollevamento idraulico di ogni tratto sospeso di circa 1,40 metri. Nel 2021 sostenni che Sergio Musmeci, se avesse dovuto intervenire oggi sulla sua opera, avrebbe scelto la demolizione completa dell’impalcato e la sua ricostruzione. Lo confermo».

Perché? Che cosa non funziona nell’idea di conservare e ripristinare l’impalcato esistente?

«Il ragionamento è tecnico. Il genio dell’opera è la volta, non l’impalcato: la membrana di calcestruzzo di 30 centimetri che forma quattro arcate di 69,20 metri e che Musmeci cercò con modelli fisici, pellicole saponate e prove di laboratorio. L’impalcato, invece, è la parte più vulnerabile del sistema. Le travi continue di 24,22 metri terminano con mensole che reggono, attraverso le selle Gerber, tratti sospesi di 10,38 metri. Ogni giunto è un punto d’ingresso per l’acqua, ogni sella è un dente di calcestruzzo armato che lavora a taglio. Quando un dente si degrada, come detto, cede senza preavviso».

Dunque non basta intervenire sulle superfici deteriorate e sulle selle?

«Ripristinare le selle, ormai compromesse, non basterà. Non basterà nemmeno un ripristino corticale delle superfici. Esiste un requisito che un intervento di questa portata non può mancare: l’impalcato deve diventare ispezionabile».

Ci spieghi meglio questo aspetto. Perché l’ispezionabilità è così importante?

«Oggi l’interno del cassone è suddiviso da setti longitudinali e trasversali posti ogni 3,46 metri, che formano sette camere su ogni trave continua e tre su ogni tratto sospeso. Sono celle piccole, basse, chiuse. Se lo schema trasversale resta questo, dopo i lavori nessun ispettore potrà controllare dall’interno lo stato delle armature, dei cavi e delle selle ricostruite. Si spenderanno 11 milioni di euro per tornare a un ponte che nessuno potrà davvero ispezionare, e quindi davvero conoscere».

Quale sarebbe allora la soluzione alternativa? E quali vantaggi offrirebbe rispetto all’intervento previsto?

«Un impalcato nuovo e continuo eliminerebbe le selle Gerber alla radice, ridurrebbe i giunti, permetterebbe un drenaggio corretto e una sezione con celle ispezionabili. Eviterebbe inoltre un sollevamento delle travi tampone complesso, delicato e con esiti difficili da prevedere su elementi di cui non si conosce lo spessore residuo delle armature. La volta, che è l’opera d’arte, resterebbe intatta. Il vincolo culturale tutela l’idea di Musmeci, e la sua idea è la forma della membrana, non un dettaglio di appoggio degli anni Settanta che oggi le norme classificano tra gli elementi più critici».

Arriviamo così alla questione dei livelli di sicurezza che il ponte dovrà garantire una volta terminati i lavori. Qual è l’obiettivo da raggiungere?

«La domanda decisiva è semplice: quale livello di sicurezza avrà il ponte quando riaprirà? Per i carichi verticali l’obiettivo dovrebbe essere la condizione Adeguata. Sul fronte sismico, la disciplina dei beni culturali consente di limitarsi al miglioramento. Le norme tecniche indicano però, per le opere strategiche, un rapporto di sicurezza sismica di almeno 0,6, salvo situazioni specifiche dei beni tutelati. Quel valore dovrebbe essere dichiarato con chiarezza, non dedotto».

Il progetto esecutivo è stato già validato e la gara per i lavori ha raccolto diverse offerte. Ci sono, secondo lei, aspetti che meritano un’ulteriore verifica prima di aprire il cantiere?

«Il progetto esecutivo ha ottenuto il controllo favorevole il 12 agosto 2025 ed è stato validato il 28 agosto 2025. La gara dei lavori, con una base d’asta di circa 7,6 milioni su un quadro economico di 11 milioni, ha raccolto 18 offerte. Il cantiere è atteso nel primo semestre 2027 e i giorni di lavoro previsti sono 644. Dalle dichiarazioni pubbliche emerge però un dato che merita attenzione: i modelli sviluppati per il progetto simulavano il ponte con calcestruzzi nuovi oppure con le armature integre dei disegni del 1970, senza tenere conto dello stato di degrado reale».

In pratica, secondo lei, il rischio è che il progetto sia stato elaborato sulla base di condizioni teoriche che non corrispondono allo stato effettivo della struttura?

«Alla luce degli ultimi accertamenti dei Vigili del Fuoco e delle conseguenti decisioni dell’amministrazione, credo sia più che saggio riesaminare gli esiti della validazione del progetto esecutivo. Bisogna confrontarli con lo stato attuale delle selle, con un’ispezione speciale del dente interno e con misure della corrosione, prima della consegna dei lavori».

Che cosa potrebbe accadere se si procedesse senza questo ulteriore approfondimento?

«L’obiettivo è evitare che a cantiere aperto si scopra che gli 11 milioni non bastano e che servono varianti successive, con nuovi costi, nuovi tempi e un ponte chiuso ancora più a lungo. Arrivare all’aggiudicazione dei lavori e magari alla consegna, significherebbe consegnare una cambiale in bianco all’impresa aggiudicataria che giustamente iscriverebbe immediatamente riserve con grave danno per l’Erario».

I potentini, intanto, devono fare i conti con una chiusura che si annuncia lunga. Il cantiere è atteso nel primo semestre del 2027 e la durata prevista è di 644 giorni lavorativi. C’è un messaggio che vorrebbe rivolgere alle autorità?

«Chi lavora da anni tra progetti e cantieri sa che le opere non avvisano due volte. Avvisano con una fessura, con una macchia di ruggine, con un giunto che non si chiude più. Il resto spetta a noi: classificare, misurare, verificare, monitorare, e decidere in base ai dati».

Quale futuro immagina per il Ponte Musmeci?

«Il Ponte Musmeci è un capolavoro che il mondo ci invidia. Merita qualcosa di più di un restauro della superficie e di un’altra scommessa sulla fortuna. Merita una scelta coraggiosa, coerente con le norme e fedele allo spirito del suo autore. Musmeci cercava la forma che usasse il minimo della materia per ottenere il massimo della resistenza. Oggi a noi tocca cercare la soluzione che garantisca il massimo della sicurezza e della conoscenza dell’opera, per i prossimi cinquant’anni».