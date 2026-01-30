Comunali Lauria, il campo largo sfida i Pittella

3 minuti per la lettura

In vista delle prossime elezioni comunali a Lauria si scalda il clima elettorale dopo le dimissioni di Gianni Pittella. Domenica 31 gennaio incontro in piazza del Popolo con Pd e M5S. Il centrodestra valuta il nome di Giacomo Reale.

POTENZA – SI accendono i riflettori nel principale campo di gara lucano della prossima tornata di amministrative.

È stato fissato per domenica mattina, 31 gennaio 2026, infatti, un primo incontro in piazza a Lauria, a poco più di sei mesi di distanza dalle dimissioni dell’ultimo sindaco eletto, l’ex europarlamentare Gianni Pittella, e l’insediamento del commissario prefettizio.

COMUNALI LAURIA, PRIMO INCONTRO DOPO LE DIMISSIONI DI PITTELLA

A farsene promotore è stato il gruppo “muoviamolauria”, forte degli apporti di un pezzo del Partito democratico rappresentato dall’ex primo cittadino Angelo Lamboglia, e di uno storico esponente del Movimento 5 stelle come Vincenzo Scaldaferri. Non a caso quattro giorni fa, in occasione di un primo incontro tematico sulla sanità, ha presenziato anche la consigliera regionale, nonché coordinatrice provinciale di Potenza dei pentastellati, Alessia Araneo.

PROMOTORI DELL’INIZIATIVA IL GRUPPO “MUOVIAMOLAURIA”

«Quella in atto, se tutti ce ne accorgeremo per tempo, potrà diventare una pagina di storia locale». Così un altro degli animatori del gruppo, Vincenzo Chiacchio, condividendo sui social l’appuntamento per domenica alle 11:45 in piazza del Popolo.

«Io credo sia dalla piazza che si debba ripartire. Dai giovani, dagli attivisti, dai liberi cittadini». Ha aggiunto Chiacchio. «Non dal chiuso dei gruppi politici, dalle consorterie di interessi, dai gruppetti pronti a tessere alleanze per spartirsi ancora una volta assessorati e incarichi pubblici prima ancora delle elezioni (…) Sarebbe bello se stavolta riuscissimo a non farci anestetizzare (…) Ripartiamo dal popolo per ricostruire il Comune, perché solo il popolo è sovrano, e questo popolo non deve avere padroni».

I RIFERIMENTI AI FRATELLI PITTELLA

Alquanto evidente il riferimento all’ex sindaco Pittella e al fratello, il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, che è anche il referente regionale di Azione.

Da settimane, d’altronde, tiene banco nel centro valnocino il dilemma sulle alleanze che intesseranno i due fratelli in vista del voto. Per archiviare il “flop” della sindacatura di Gianni e non disperdere il capitale politico di famiglia.

COMUNALI LAURIA, IL DILEMMA DEL PD

Poi c’è il dilemma del Partito democratico, che parrebbe intenzionato a puntare sulla portavoce regionale della Conferenza delle donne democratiche di Basilicata, Bruna Gagliardi: cugina dei Pittella, sì, ma autonoma al punto che è stata tra gli ex consiglieri che hanno tolto il sostegno a Gianni spingendolo alle dimissioni.

NEL CENTRODESTRA IL NOME DI GIACOMO REALE

A destra tra i nomi che negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare con più insistenza c’è quello di un altro ex consigliere comunale, Giacomo Reale, appena transitato da Azione a Italia viva.

Anche qui, però, sono in tanti ad attendere che i fratelli Pittella sciolgano la riserva e decidano se confermare l’intesa col centrodestra inaugurata in occasione delle elezioni regionali del 2024, o tornare nell’antica casa del centrosinistra.

Al momento non c’è ancora una data per la prossima tornata di amministrative anche se si parla con insistenza del 24 e del 25 maggio.

I COMUNI AL VOTO IN BASILICATA

In totale saranno 15 su 131 i comuni lucani chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali.

Oltre a Lauria andranno al voto Acerenza, Avigliano, Sant’Arcangelo, Francavilla in Sinni, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Carbone, Moliterno e Filiano, in Provincia di Potenza. Più Tursi, San Giorgio Lucano, Salandra, Accettura e Craco in provincia di Matera.