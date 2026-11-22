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Pd, Rutigliano segretario regionale. L’asse Speranza-De Filippo ingoia il rospo: congelata la segreteria provinciale a Potenza. Per Lacorazza presidenza e riapertura dei giochi sulla segreteria provinciale di Vita. In caso di sì al ricorso sull’ultimo delegato largo agli impallinatori in assemblea

POTENZA – Alla fine l’accordo è stato digerito anche dai falchi dell’asse Speranza-De Filippo. Via libera al tandem con Carlo Rutigliano, speranziano doc, segretario regionale, e Piero Lacorazza presidente dell’assemblea. Col congelamento dei giochi sulla segreteria provinciale di Potenza in attesa dell’esito dei ricorsi, a scapito del defilippiano Giovanni Vita, primo per preferenze nei circoli.

PD LUCANO, RUTIGLIANO SEGRETARIO REGIONALE, LACORAZZA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Si è chiusa così ieri mattina, sabato 21 novembre 2026, la trattativa avviata alla vigilia della presentazione delle liste per le primarie già indette per il 29 novembre. Dopo la mediazione tra i due fronti contrapposti portata avanti dalla segreteria nazionale e dal commissario regionale, il senatore emiliano, Daniele Manca.

«Grazie a Piero Lacorazza che, con la sua scelta unitaria, ha favorito il protagonismo e l’avanzamento di una nuova generazione». Queste le prime parole di Rutigliano da candidato unitario per la segreteria regionale. «Grazie a Daniele Manca per il prezioso lavoro di questi anni e per la tenacia con cui si è speso fino a questa sintesi. E grazie, allo stesso modo, a chi ha sostenuto la nostra proposta: alle iscritte e agli iscritti, ai militanti, ai dirigenti che ci hanno messo cuore e generosità. La responsabilità di essere il segretario di tutte e tutti, che sento forte, nasce accanto a loro».

RUTIGLIANO UNICO CANDIDATO

Rutigliano, unico candidato che comparirà nelle schede distribuite nei seggi in via di allestimento per le primarie “pro forma” che si terranno comunque il 29 novembre, ha poi indicato i punti più importanti del suo mandato.

«C’è una Basilicata – ha sottolineato – che in questi anni ha smesso di aspettarsi qualcosa dalla politica: i giovani che partono, i paesi che si svuotano, le famiglie che hanno imparato a cavarsela da sole. E’ a loro che dobbiamo una risposta, prima che a noi stessi. Per questo serve un Pd nuovo, capace di cambiare in profondità e di tornare a meritare la fiducia della società lucana. La fiducia non si chiede: si ricostruisce, con la coerenza dei comportamenti e con la presenza nei luoghi in cui le persone vivono e lavorano».

«IL LAVORO COMINCIA DA SUBITO»

«Guiderò il Pd – ha aggiunto il quasi segretario – con ogni forza e con un solo obiettivo: riportare la nostra comunità dove merita, al governo della Regione. E dalla Basilicata porteremo tutto il peso di una regione unita al Partito Democratico e alla nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, nelle sfide che attendono il Paese. La strada passa dai Comuni, e il voto amministrativo del 2027 sarà il primo appuntamento. Il lavoro comincia da subito, dai circoli, con le porte aperte a chi oggi ci guarda da fuori».

Sull’accordo raggiunto ieri, sabato 21 novembre 2026, è intervenuto anche il commissario Manca parlando del «frutto di un percorso di confronto che ha consentito di riconoscere il pluralismo interno e di individuare le condizioni per una gestione responsabile e condivisa del Partito regionale».

«L’unità non cancella le differenze, ma le valorizza all’interno di un progetto politico comune». Ha aggiunto Manca. «È questa la responsabilità che oggi siamo chiamati ad assumere».

MANCA: «CANDIDATURA RUTIGLIANO, PROPOSTA POLITICA CONDIVISA»

«Desidero rivolgere un ringraziamento – ha proseguito Manca – a Piero Lacorazza, per la disponibilità dimostrata nel favorire questa soluzione unitaria e per aver assunto l’impegno a svolgere il ruolo di garanzia istituzionale affidato alla presidenza dell’assemblea regionale. La candidatura di Carlo Rutigliano rappresenta la proposta politica condivisa per guidare questa nuova fase. Le sue radici nella tradizione politica e culturale lucana, insieme alla disponibilità a impegnarsi direttamente nel rilancio del Partito, costituiscono elementi importanti del percorso unitario avviato».

Il commissario regionale non è tornato esplicitamente sui termini dell’accordo, già enunciati giovedì, rinviando il termine per la presentazione delle liste per le primarie proprio per la finalizzazione dell’intesa.

L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il punto discusso sino a ieri mattina, sabato 21 novembre 2026, ad ogni modo, resterebbe fermo: per l’attribuzione dei seggi delle assemblee provinciali, chiamate a eleggere i relativi segretari, avverrà circolo per circolo secondo le regole stabilite in una delibera di inizio ottobre, la numero 17, e non secondo il metodo proporzionale su base provinciale menzionato circolare di chiarimenti emessa un mese dopo.

Dunque nel caso in cui fosse annullato il voto nel circolo di Rapone, come chiesto dal candidato segretario del fronte Lacorazza, Costantino De Carlo, e la ripetizione del voto dovesse premiare lui e non Vita si arriverebbe in assemblea con 50 delegati a testa. A quel punto non prevarrebbe il più votato in assoluto nei circoli, cioé Vita, ma in base a quella stessa delibera numero 17, ma l’assemblea provinciale procederà «a scrutinio segreto, al ballottaggio tra i due candidati collegati al maggior numero di delegati». Un redde rationem che rischia di scatenare impallinatori da ogni parte minando anche gli equilibri tra le varie anime del partito appena raggiunti.

LA COMMISSIONE DI GARANZIA

Niente di più probabile, quindi, che i tempi per la decisione da parte della commissione di garanzia nazionale dei ricorsi sul circolo di Rapone si allunghino a dismisura. Specie con la campagna elettorale per il rinnovo di Senato e Camera alle porte.

Nel frattempo a gestire la federazione provinciale resterebbe il segretario uscente, Arduino Lospinoso, vicino all’ex senatore Salvatore Margiotta e a Lacorazza. E sarebbe sempre Lospinoso ad accompagnare Rutigliano nelle interlocuzioni romane per la formazione delle liste per le prossime elezioni politiche.

«Il buon vento Carlo Rutigliano, segretario regionale Pd, ha senso per la Basilicata». Questo è stato il commento di Lacorazza al “sì” del quasi-segretario alla mediazione sul nuovo corso del Pd lucano. «E con lealtà e convinzione saremo al suo fianco. Darò il mio contributo, accettando la proposta della segreteria nazionale, da presidente del Partito Democratico».