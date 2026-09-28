Potenza aspetta che le scale diventino “mobili”

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Scale mobili a Potenza, servono i fondi della Regione per avviare la complessa opera di rinnovo dell’impianto. La Uil ha chiesto un incontro con Comune, Regione e Prefetto

POTENZA – Solo quando i fondi – 6,5 milioni di euro per l’impianto “Prima” e 2,1 per tre anni di Tpl saranno materialmente nella casse comunali si potrà procede con la gara d’appalto per i lavori all’impianto meccanizzato e con la sottoscrizione del contratto di servizio con la Miccolis. Se è vero, come è vero, che nel piano di riequilibrio finanziario della Regione sono stati inseriti i fondi per la scala mobile che collega viale Marconi con piazza XVIII Agosto e quelli per il contratto, al momento però quelle somme sono “solo su carta” e l’amministrazione comunale ha le mani legate visto che a oggi quei fondi nel bilancio comunale formalmente non ci sono.

Per quanto riguarda la firma del contratto con Miccolis – l’ultima proroga scadrà il prossimo 30 novembre – tutto lascia sperare che la firma sarà formalizzata per tempo e pertanto tutti i 152 posti di lavoro saranno salvi e il servizio sarà garantito ai cittadini.

IL CASO DELLE SCALE MOBILI “PRIMA”

Più complessa la vicenda per l’impianto di risalita chiuso dallo scorso gennaio. Che la scala mobile Prima fosse giunta a fine “vita” si sapeva già prima che si insediasse la giunta Telesca ma i fondi nelle casse comunali non sono mai arrivati. Da qui lo stop dallo scorso gennaio. Uno stop a cui, stando alle denunce dei sindacati, sarebbero collegati i 14 esuberi annunciati dalla Miccolis. Esuberi che, potrebbero essere scongiurati con la firma del contratto e l’entrata in funzione del nuovo impianto che collega via Cavour a via Vescovado. Come dichiarato, un paio di mesi fa, dal sindaco Telesca a “Il Quotidiano”, i lavori al nuovo impianto dovrebbero terminare a fine ottobre e con il contratto firmato con Miccolis le 14 unit’ in esubero potrebbero essere impiegate nel nuovo impianto anche perché per rifare l’impianto Prima ci vorranno almeno due anni vista la complessità dei lavori.

SERVONO I FONDI REGIONALI

Insomma prima i fondi stanziati dalla Regione arriveranno nelle casse comunale e prima il Comune potrà metterli in bilancio. Solo una volta messi in bilancio si potrà procedere da una parte con la firma del contratto con Miccolis (e quindi anche con la messa in funzione del collegamento tra via Cavour e via Vescovado) e dall’altra con il bando di gara per il rifacimento dell’impianto. Detto ciò c’è comunque da registrare l’allarme sulò trasporto pubblico locale «a un passo dal collasso» da Vito Lucia, segretario regionale UilTrasporti Basilicata, e Riccardo Dell’Olio, Rsa aziendale, che hanno parlato di «una realtà ormai paralizzata da oltre nove mesi di rinvii e lungaggini burocratiche legate alla stipula del contratto d’appalto per la gestione del servizio urbano».

MICCOLIS E IL TPL CITTADINO

La società Miccolis, attuale gestore del Tpl cittadino e vincitrice della gara regionale, «continua infatti a operare in un regime di proroga perpetua – così nella nota – L’ultimo rinvio, che segue quelli già scaduti del 30 giugno e del 31 agosto, ha fissato la nuova scadenza al 30 novembre prossimo». Un limbo normativo che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, «sta alimentando forti preoccupazioni tra le famiglie dei dipendenti, spesso monoreddito, prive di certezze sul proprio futuro economico e professionale».

LA CRISI INFRASTRUTTURALE A POTENZA

A esasperare gli animi «si aggiunge la pesante crisi infrastrutturale della città». Riflettori puntati sulla scala mobile “Prima”, lo snodo strategico che collegava piazza XXIII Agosto a viale Marconi, «chiuso ormai da diversi mesi – hanno dichiarato Vito Lucia e Riccardo Dell’Olio – Nonostante il Ministero abbia già stanziato e trasferito nelle casse della Regione Basilicata ben 6,5 milioni di euro per il rifacimento totale dell’impianto, l’iter dei lavori appare completamente bloccato».

Il prezzo «dell’immobilismo si traduce in un pesante costo sociale: la Miccolis ha infatti recentemente annunciato ben 14 esuberi di personale, motivando i tagli proprio con il calo di operatività derivante dalla chiusura della scala mobile».

LA PRESA DI POSIZIONE DEI SINDACATI

Per il segretario della UilTrasporti e per la Rsa «dietro ogni lavoratore vi sono famiglie che hanno il diritto di programmare il proprio futuro con dignità», tuonano i sindacalisti, sottolineando come a subire i disagi maggiori siano «i cittadini, i pendolari che raggiungono Potenza per studio o lavoro, e le fasce più fragili della popolazione, come anziani e pensionati».

Per scongiurare il blocco dei servizi e difendere i posti di lavoro, la UilTrasporti, «insieme alle altre sigle sindacali di categoria», ha inviato una richiesta formale di incontro urgente al Comune di Potenza, alla Regione Basilicata e al Prefetto. L’obiettivo è «costringere le istituzioni a firmare il contratto definitivo e a sbloccare immediatamente i cantieri». La città «dispone di infrastrutture importanti – conclude il sindacato – ed è tempo che chi governa passi dalle parole ai fatti. Potenza merita una mobilità degna di un capoluogo».