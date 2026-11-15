2 minuti per la lettura

Tendostruttura di Potenza, lavori fermi accuse di Nardella al comune «non rispetta i patti». La copertura rischia di volare via e l’acqua minaccia la stabilità dei box.

POTENZA – È stallo totale sui lavori urgenti di ripristino, impermeabilizzazione e consolidamento strutturale della copertura della tendostruttura del Condominio box di via Racioppi. A sollevare il caso e a denunciare pubblicamente la paralisi amministrativa è il consigliere comunale della Lega, Alfonso Nardella, che punta il dito contro il mancato rispetto degli impegni da parte di Palazzo di Città. Secondo quanto ricostruito dall’esponente del Carroccio, «nonostante l’accordo istituzionale sancito ufficialmente lo scorso marzo tra i cittadini e l’amministrazione comunale per l’equa ripartizione delle spese, il cantiere continua a rimanere fermo».

Una situazione definita paradossale: «mentre i residenti hanno già completato tempestivamente tutti gli iter tecnici e burocratici di propria competenza – dalla presentazione della Cila fino alle richieste per liberare l’area di accesso ai mezzi da lavoro -l’impresa incaricata è costretta a tenere i cantieri bloccati». Il motivo dello stop risiederebbe «nel fatto che il Comune – ha spiegato Nardella – non ha ancora provveduto a formalizzare gli atti di impegno di spesa, né a garantire la copertura della propria quota parte». A nulla, finora, «sarebbero valsi i ripetuti solleciti formali inviati via Pec agli uffici competenti tra l’estate e l’inizio dell’autunno: dal Comune continuano a registrarsi solo silenzi, senza alcun riscontro concreto né una tempistica certa per lo sblocco dei fondi».

I RISCHI PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA E L’ATTACCO POLITICO ALLA GIUNTA DI POTENZA SUI LAVORI ALLA TENDOSTRUTTURA

L’inerzia amministrativa, secondo la denuncia del consigliere leghista, «starebbe esponendo il quartiere a criticità non più tollerabili, su un duplice fronte. Da un lato c’è il tema dell’incolumità pubblica: la copertura in telo, ormai vetusta e logorata, presenta strappi che ne imponevano la sostituzione immediata e, con l’arrivo delle piogge e delle raffiche di vento come quelle che si sono verificate venerdì scorso, rischia concretamente di staccarsi e volare via, trasformandosi in un pericolo per chi transita e risiede nella zona». Dall’altro lato «si profila un’emergenza strutturale: i ritardi accumulati hanno aggravato il quadro complessivo. Oltre ai previsti interventi di impermeabilizzazione, si renderanno ora indispensabili complessi lavori strutturali, poiché le infiltrazioni d’acqua piovana stanno penetrando all’interno dei garage, minacciando la stabilità delle strutture e danneggiando i box e i beni privati custoditi, con il rischio di far lievitare ulteriormente i costi futuri».

Durissimo il commento politico affidato dal consigliere Nardella: «Non siamo più di fronte a un semplice ritardo burocratico, ma a una palese emergenza e a una grave mancanza di responsabilità politica». «L’assenza di risposte da parte dell’amministrazione tutta – ha concluso l’esponente di opposizione – in particolare del sindaco, dell’assessore al Patrimonio Falotico e dell’assessore allo Sport Nardiello, dimostra una preoccupante disattenzione verso la sicurezza urbana e il patrimonio delle famiglie».