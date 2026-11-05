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Potenza, scontro con il sindaco sulla variante al regolamento Ru: «Siamo pronti al ricorso al Tar». Telesca non arretra. Scatta la lettera formale alla Regione per bloccare l’atto.

POTENZA – È scontro aperto sulla variante normativa semplificata al Regolamento urbanistico (RU) di Potenza, adottata dal Consiglio comunale lo scorso 30 luglio e già contestata da Inu, Legambiente Basilicata, Wwf Potenza e Aree Interne, Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti econservatori e Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza. Il Coordinamento composto da ben otto sigle tra ordini professionali e associazioni ambientaliste ha lanciato un duro ultimatum: fermare subito l’atto o la battaglia si sposterà nelle aule del Tribunale amministrativo regionale (Tar).

Al centro della dura contestazione, già formalizzata attraverso osservazioni di legge e un comunicato diffuso il 29 settembre scorso – comunicato a cui ha fatto seguito su “Il Quotidiano della Basilicata” di un’approfondita analisi di Vito Santarsiero già sindaco di Potenza e già presidente del Consiglio regionale – c’è il rischio concreto di trascinare il capoluogo lucano in una stagione di vera e propria anarchia urbanistica. Secondo i tecnici e gli ambientalisti, le modifiche introdotte provocherebbero un nuovo e incontrollato consumo di suolo, la dispersione insediativa e incrementi edificatori non supportati da una pianificazione di infrastrutture, servizi e verde pubblico. I dubbi sollevati non riguardano solo l’opportunità politica, ma la legittimità stessa del provvedimento.

VARIANTE REGOLAMENTI RU, I RILIEVI DI ILLEGITTIMITÀ E IL CONFRONTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POTENZA

Il Coordinamento evidenzia un esplicito contrasto tra la variante comunale e l’articolo 36-bis della Legge urbanistica regionale in materia di densità edilizie e destinazioni d’uso. Inoltre le nuove norme per le zone periurbane e per le aree intorno ai nuclei rurali violerebbero apertamente la disciplina delle cinture rurali prevista dal “Piano paesaggistico regionale” (Ppr) in corso di adozione.

Lo scorso 16 ottobre, ​il ​sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ​ ha convocato, in Comune, i promotori delle ​osservazioni, per comunicare e spiegare le motivazioni della iniziativa del Comune. I invitati anche i rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, la dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune e il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione​ Basilicata.​ Il sindaco, che detiene anche la delega all’Urbanistica, ha dichiarato di non condividere il contenuto delle osservazioni, registrando la netta chiusura del primo cittadino verso le istanze avanzate dai professionisti.

La risposta non si è fatta attendere. Dopo l’incontro al Comune, i proponenti le osservazioni hanno ritenuto opportuno autoconvocarsi per il giorno 28​ ottobre. All’incontro erano presenti anche i presidenti degli Ordini professionali degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e forestali della Provincia di Potenza e il rappresentante regionale del “Centro nazionale studi urbanistici” (Censu).​ Tutti i partecipanti hanno ribadito «la discutibilità delle scelte operate dall’amministrazione comunale, al di fuori di qualunque visione di corretta pianificazione e governo del territorio».​

IL RICORSO ALLA REGIONE, L’ULTIMATUM SUL TAR E IL TAVOLO PERMANENTE

E’ stata anche evidenziata «la possibile illegittimità della normativa variata, che incide sulle densità edilizie e sulle destinazioni d’uso consentite», in contrasto con l’articolo 36bis della Legge urbanistica regionale e con gli stessi indirizzi e norme del “Piano paesaggistico regionale” in corso di adozione. Si veda, a esempio, la norma «variata per le zone periurbane, e per le aree intorno ai nuclei rurali, in esplicito contrasto con la disciplina delle “cinture rurali” previste dal Ppr».

L’assemblea ha, pertanto, deliberato l’invio di una lettera congiunta indirizzata al presidente della Giunta regionale, all’assessore all’Ambiente e ai dirigenti degli uffici competenti. L’obiettivo è chiaro: responsabilizzare la Regione nell’esercizio delle proprie valutazioni di legittimità sul testo. Se il Comune dovesse concedere il via libera definitivo, ignorando i pareri tecnici, il ricorso al Tar sarà inevitabile. I firmatari della nota – Inu, Legambiente, Wwf, gli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Agronomi, il Collegio dei Geometri e il Censu Basilicata – hanno rivendicato con forza il diritto di essere consultati prima dell’adozione di scelte così impattanti per il governo del territorio e annunciano la nascita di un tavolo permanente di coordinamento per vigilare anche sulle future evoluzioni del “Piano casa” e del “Piano paesaggistico regionale”.