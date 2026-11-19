4 minuti per la lettura

Pd di Potenza, Vita parte col botto e accusa i rivali: «Basta banditismo politico, avete perso». Lo sfogo in un due audio in chat del segretario in pectore dei dem.

POTENZA – «La dovete smettere di dire cazzate, perché ora sto perdendo la pazienza anche io. State creando un clima surreale, di odio, di banditismo totale… Basta accettate la sconfitta. Avete perso. Facciamo ‘ste primarie regionali e chiudiamo il discorso. Non dite bugie e non fate atti di banditismo totale». Ha debuttato così il segretario provinciale in pectore del Partito democratico di Potenza. Con un paio di audio postati nelle chat su Whatsapp di segretari e dirigenti locali del partito dopo la riunione della Commissione provinciale di vigilanza congressuale. Audio che nel giro di qualche ora hanno iniziato a circolare ben oltre la cerchia ristretta dei partecipanti alle due chat. A scatenare l’ira di Vita sono state le contestazioni sull’esito del voto dei tesserati che si è concluso domenica.

In particolare un post pubblicato su Facebook dall’altro aspirante segretario provinciale, Costantino Di Carlo, in cui si sostiene che la commissione avrebbe sospeso la proclamazione di Vita in attesa che si definisca il ricorso sul voto nel circolo di Rapone. Una ricostruzione, quest’ultima, già rettificata dal commissario regionale del Pd, il senatore emiliano Daniele Manca, precisando che la commissione provinciale ha soltanto trasmesso la pratica alla commissione nazionale di garanzia del partito, che è l’unico organo competente per l’adozione di provvedimenti di sorta.

PD POTENZA, LA REPLICA DI VITA: «PARLO SEMPRE COSÌ, NON È ANDATA COME HANNO RIFERITO»

Contattato dal Quotidiano, Vita ha rincarato la dose confermando le parole pronunciate in quei video. E persino i toni. «Io generalmente parlo sempre così». Ha dichiarato il quasi-segretario provinciale. «Loro hanno detto bugie. Non è andata come hanno riferito. Io avevo un rappresentante all’ interno che mi ha riferito tutto. La commissione non ha deciso niente. Se ne occuperà la commissione di garanzia e in quella sede verranno fatte anche delle controdeduzioni al ricordo sulla regolarità del voto a Rapone. Perché a me risultano, anche dai documenti di cui sono in possesso, fatti diversi da quelli prospettati».

Vita ha anche tenuto evidenziare, poi, che la sua elezione non sarebbe a rischio nemmeno nel caso che il delegato di Rapone venga riassegnato a Di Carlo, perché a quel punto l’assemblea provinciale chiamata a indicare il nuovo segretario sarebbe spaccata esattamente a metà. Con 50 delegati che sostengono lui, e 50 delegati che sostengono il suo rivale. «In caso di pareggio – ha sottolineato Vita – valgono le preferenze espresse della platea congressuale, rispetto alle quali la mia lista ha prevalso di 400 voti». Quanto ai rapporti con Di Carlo e i suoi sostenitori Vita non nasconde le tensioni.

PD POTENZA VITA SEGRETARIO IN PECTORE: LO SCONTRO IN VISTA DELLE PRIMARIE REGIONALI DEL 29 NOVEMBRE E GLI SCHIERAMENTI IN CAMPO

«Parlo di politica non di cose personali, ma se si fanno queste strumentalizzazioni non è una cosa giusta. Lo confermo, per me è banditismo politico. Mi smentiscano se possono. Poi ho parlato con chi si è sentito offeso, con chi aveva condiviso in chat il post di Di Carlo, e gli ho spiegato di non avercela con lui. Ho chiamato anche Di Carlo per chiedergli quale fosse il problema e mi ha spiegato il fatto di Rapone. Rispetto a questo siamo su posizioni diverse. Ognuno facesse valere le sue ragioni davanti alle commissioni di garanzia e vediamo». Nel Pd lucano, insomma, non accennano a raffreddarsi gli animi in vista delle primarie aperte da cui il 29 novembre dovrebbe uscire il nome del nuovo segretario regionale.

Oggi è prevista la presentazione delle liste collegate alle due candidature con gli aspiranti delegati nell’assemblea regionale e si chiariranno le forze in campo. Al netto di apporti “esterni” più o meno organizzati. Con lo speranziano Carlo Rutigliano dovrebbero ritrovarsi pressappoco gli stessi che hanno sostenuto i due neo-segretari provinciali: Vita e il materano Marco Losenno. Quindi, tra gli altri: Roberto Speranza, l’ex governatore Vito De Filippo, l’ex segretario Giovanni Lettieri, il consigliere regionale Piero Marrese, il presidente della Provincia di Matera e l’ex senatore Carlo Chiurazzi. Con Lacorazza, invece, dovrebbero esserci l’ex sottosegretario Salvatore Margiotta, gli ex sindaci di Potenza e Matera, Vito Santarsiero e Salvatore Adduce, e un po’ a sorpresa anche l’ex assessore regionale Carmine Castelgrande, a lungo vicino a De Filippo.