Potenza, Giampiero Iudicello, l’avvocato gentiluomo della politica

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Il lutto, il consigliere Comunale di Potenza, Giampiero Iudicello, stroncato da un malore. Alle 16 di oggi, sabato 31 novembre 2026, i funerali a Santa Cecilia. Il ricordo commosso di Smaldone, Fanelli e Nardella

POTENZA – Ci sono notizie che lasciano una comunità senza fiato, capaci di azzerare in un istante le distanze ideologiche e i dibattiti di palazzo. La scomparsa improvvisa di Giampiero Iudicello – oggi, sabato 31 novembre 2026, alle 16 nella parrocchia di Santa Cecicila si terranno i funerali – stimato avvocato di 54 anni e consigliere comunale di Potenza, è uno di quei drammi che colpiscono al cuore.

MORTE GIAMPIERO IUDICELLO, UN DRAMMA CHE COLPISCE AL CUORE

Il destino lo ha strappato alla vita proprio mentre si trovava al suo posto, impegnato a fare ciò che amava e a cui ha dedicato un intera esistenza: la politica. Il dramma si è consumato in Comune durante i lavori della Terza Commissione consiliare Urbanistica, che Iudicello presiedeva con la dedizione e il rigore di sempre. Un malore improvviso lo ha colto di sorpresa, interrompendo bruscamente la seduta. Immediato il disperato tentativo di soccorso da parte dei colleghi presenti in aula: il consigliere Vincenzo Aiello, infermiere di professione, e il consigliere Franco Flore, medico, si sono attivati subito per prestargli i primi soccorsi per poi accompagnarlo d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Un viaggio contro il tempo in un clima di totale apprensione, che purtroppo si è rivelato vano. Con lui, Potenza perde un pilastro della propria storia amministrativa recente.

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LA STORIA POLITICA DI GIAMPIERO IUDICELLO

Dai banchi del centrosinistra, come segretario cittadino e capogruppo del Partito democratico, fino all’adesione ad Articolo Uno e alla più recente esperienza come capogruppo di Basilicata Casa Comune, Iudicello ha incarnato una dote rara: il garbo.

Anche nei consigli comunali più infuocati, non ha mai alzato i toni. La sua straordinaria pacatezza era un arma formidabile, che gli permetteva di essere ironico, pungente e straordinariamente incisivo senza mai mancare di rispetto all’avversario. Una perdita che viene pianta trasversalmente, come dimostrano le parole cariche di commozione del presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Smaldone: «Perdo un amico e un collega di grande valore. Potenza perde un uomo che ha amato profondamente la sua città e le sue istituzioni.

UN VUOTO PROFONDO

La scomparsa improvvisa di Giampiero Iudicello lascia un vuoto profondo nel Consiglio comunale di Potenza e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Giampiero era un politico di lungo corso, nonostante la sua giovane età, un avvocato stimato, un consigliere comunale attento, preparato e appassionato, un uomo delle istituzioni che ha sempre vissuto il proprio impegno politico con serietà, competenza e un autentico amore per la sua città. Come presidente della Terza Commissione consiliare ha dimostrato capacità di ascolto, equilibrio e grande senso di responsabilità.

Sempre disponibile con tutti, pronto al confronto, anche acceso, ma sempre animato dalla volontà di contribuire alla crescita della comunità. In questi anni ha offerto un contributo importante alla vita politica e amministrativa di Potenza e dell’intera Basilicata, lasciando il segno attraverso il suo impegno e la sua passione civile. Mi mancheranno le nostre discussioni, i confronti, le sue osservazioni puntuali, la sua capacità di difendere con convinzione le proprie idee.

IL RICORDO DI SMALDONE

Ma soprattutto mi mancherà l’amico Giampiero. Per me è stato un onore essere suo collega in consiglio comunale e, in questi anni, ricoprire il ruolo di presidente di un’assemblea della quale lui è stato una presenza autorevole e preziosa. Oggi le parole fanno fatica a esprimere il dolore e lo sgomento per una perdita così improvvisa. Resta la gratitudine per il percorso condiviso e il ricordo di un uomo che ha saputo mettere la propria esperienza e le proprie capacità al servizio degli altri. A nome mio personale e dell’intero consiglio comunale di Potenza, esprimo il più profondo cordoglio e la mia sincera vicinanza alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Ciao Giampiero, ci mancherai. Mancheranno la tua voce, le tue idee, le nostre discussioni. Ma soprattutto mancherà la tua umanità».

IL DOLORE DI FRANCESCO FANELLI

Il dolore unisce anche chi sedeva su posizioni politiche distanti, segno tangibile del rispetto che Iudicello sapeva seminare. Francesco Fanelli, presidente della Prima Commissione consiliare regionale e consigliere comunale, ha espresso così il suo sgomento: «La notizia della scomparsa improvvisa di Giampiero Iudicello mi lascia profondamente addolorato. Oggi perdiamo un uomo che ha dedicato tanti anni della propria vita all’impegno politico, in particolare alla città di Potenza. Una persona perbene, che ho sempre stimato e apprezzato. Giampiero era una persona seria, rispettosa degli altri, dalle grandi qualità umane, capace di vivere il confronto politico senza mai perdere di vista il valore dei rapporti umani.

Al di là delle appartenenze e delle diverse posizioni, resta il ricordo di un uomo che ha sempre dimostrato attaccamento alla propria città e rispetto per le istituzioni. La sua scomparsa, così improvvisa, lascia un grande vuoto e un dolore difficile da esprimere. In questo momento così triste, mi stringo con sincero affetto alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».

MORTE GIAMPIERO IUDICELLO, LE PAROLE DI AREA CIVICA

Anche i colleghi del gruppo consiliare di Area Civica hanno voluto stringersi intorno alla famiglia, mettendo l’accento sul valore umano prima che sul ruolo pubblico: «La scomparsa di Giampiero Iudicello ci addolora profondamente. Perdiamo un amico, un collega, una persona con cui abbiamo condiviso idee, battaglie, confronti e un tratto di strada della nostra vita pubblica e personale. Di lui ci resteranno il ricordo, le parole, i momenti vissuti e tutto ciò che non si esaurisce con un incarico o un ruolo, ma continuerà a vivere nelle relazioni che abbiamo saputo costruire». Il Gruppo consiliare di Area Civica «si stringe con affetto alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Ci mancherà l’uomo, prima ancora del politico».

IL RICORDO DI NARDELLA

Ma forse, l’istantanea più autentica e dolorosa di questa tragica giornata arriva dal ricordo spontaneo e informale del consigliere Nardella. Un frammento di vita quotidiana che restituisce la normalità interrotta di un venerdì qualunque: «Sono senza parole – ha scritto su Facebook – fino alle 11 eravamo seduti accanto. Sono andato a fare dei servizi dicendoti Gobbo ci vediamo lunedì (entrambi juventini). Una delle persone più buone che ho mai incontrato. Eravamo su due pianeti diversi politicamente ma una stima reciproca unica.