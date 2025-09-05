Potenza, in quattro per un posto da assessore

2 minuti per la lettura

Tensioni nella maggioranza di Potenza, c’è chi non esclude un rimpasto di giunta e cresce l’attesa per la nomina dell’assessore successore del defunto Torlo, in quattro ambiscono al posto.

C’è la nomina del successore all’interno della giunta comunale di Enrico Torlo tra questioni più calde che l’amministrazione c guidata dal sindaco Vincenzo Telesca si accinge ad affrontare. A quasi tre mesi dalla scomparsa del compianto assessore all’Urbanistica. Al ritorno dalle vacanze i nomi più quotati sono quattro. Anche se le tensioni all’interno della maggioranza portano qualcuno a ipotizzare persino un rimpasto complessivo della squadra nominata dal primo cittadino all’indomani della sua elezioni, a luglio 2024. Un rimpasto previsto per la fine del 2026, quando la consiliatura sarà arrivata a metà del suo percorso, e che oggi assomiglia a uno spauracchio da agitare per tenere a freno i più ambiziosi.

Per legge, infatti, i consiglieri che entrano il giunta rinunciano al seggio in assemblea. In caso di rimpasto, quindi, molti degli attuali assessori si ritroverebbero all’improvviso fuori dal Comune. Il che li rende oltremodo sensibili alle mediazioni con i consiglieri che ambiscono a un ruolo nell’esecutivo.

QUATTRO NOMI PER UN POSTO DI ASSESSORE NELLA GIUNTA DI POTENZA

Proprio l’idea di evitare di creare dello scontento tra i componenti dell’assemblea spinge a favore di un profilo esterno, quale peraltro era lo stesso Torlo, animatore della lista Potenza Città Giardino, senza essersi candidato in prima persona per un seggio in consiglio. Il nome che corrisponde a questo profilo sarebbe quello del coordinatore regionale dei Verdi, Donato Lettieri. Ma a contendergli la nomina c’è Attilio Giuliani, l’unico consigliere eletto nella lista che al primo turno ha sostenuto la corsa a sindaco dell’attuale presidente del consiglio comunale Pierluigi Smaldone. In caso di nomina di Giuliani come assessore, gli subentrerebbe in consiglio Luca Lorenzo, che a luglio 2024 aveva contestato apertamente le scelte compiute nella composizione della prima giunta Telesca.

LE IPOTESI SUL TAVOLO: DA LETTIERI A CATAPANO

Per questo tra i due “litiganti” restano in piedi due ipotesi per il ruolo di terzo incomodo. Sono ormai diversi mesi, infatti, che Basilicata casa comune rivendica un assessorato per Giampiero Iudicello, l’unico consigliere comunale rimasto fedele al partito degli ex laici cattolici dopo la fuoriuscita della vicesindaca Federica D’Andrea e degli altri consiglieri vicini al patron del Potenza Calcio, Donato Macchia. Tra i bene informati, però, c’è chi non esclude nemmeno una mossa a sorpresa di Telesca, che potrebbe blindarsi optando per un altro consigliere comunale eletto nella lista dei suoi fedelissimi, Francesco Catapano. Lo stesso Catapano che avrebbe messo a disposizione i locali per il comitato elettorale dell’allora candidato sindaco Telesca. l.a.