Congresso Pd, nessun candidato a Potenza e non è la prima volta

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Fasi finali per il congresso Pd, a Potenza verso il flop la consultazione per eleggere la nuova guida del circolo cittadino che manca dal 2023: zero candidati

Anche quest’anno Potenza resterà “zona franca” per il Partito democratico. Con un ex come sindaco, diversi assessori espressione delle varie signorie di partito, e nulla di più. Né un segretario né una linea politica ben definita.

Pare essere questo il primo verdetto del congresso dei democratici lucani che dovrebbe chiudersi il 29 novembre con le primarie per l’elezione del nuovo segretario regionale.

Tra oggi e domani, infatti, dovrebbero terminare i congressi per individuare i componenti delle assemblee provinciali e regionali, e i segretari dei circoli senza guida. Ma se a Matera in tre hanno annunciato l’intenzione di contendersi la segreteria cittadina, a Potenza neanche uno. Per riavere una presenza ufficiale del Pd nel capoluogo, quindi, toccherà aspettare la prossima finestra congressuale. Una prospettiva che con le elezioni politiche per lo mezzo rischia di relegare in clandestinità i democratici potentini fino al 2028.

Congresso PD Potenza: il precedente

Quello di oggi e domani è il secondo congresso cittadino del Pd che viene disertato, dalle dimissioni dell’ultimo segretario titolare, Carmine Lombardi, a marzo del 2023.

Già l’anno scorso l’ex segretario regionale Giovanni Lettieri aveva chiamato i dem potentini a esprimersi, e a ricominciare a fare politica a viso scoperto. La speranza, allora come oggi, era quella di superare in maniera democratica le annose questioni che hanno diviso il partito al suo interno è caduto nel vuoto: dalla dichiarazione di dissesto del Comune votata nel 2014 assieme alla destra dell’ex sindaco Dario De Luca, dopo 10 anni di amministrazione Pd a guida Vito Santarsiero, al sostegno all’amministrazione del “civico di centrosinistra” Vincenzo Telesca, che nel 2014 votò quella dichiarazione di dissesto ed è stato eletto sindaco 10 anni dopo.

Quell’invito, però, è caduto nel vuoto. Stessa sorte di quello dell’attuale commissario regionale, Daniele Manca.

La strategia dell’attesa

A gennaio a chiedere a gran voce che il Pd si riappropriasse di un ruolo politico in città era stato proprio Telesca. Lui che a causa dell’assenza di un accordo ufficiale con i democratici al momento di indossare la fascia si era visto escluso dall’elenco dei sindaci neo-eletti del “campo largo” stilato dalla segretaria nazionale dem, Elly Schlein.

Telesca, da sempre vicino a livello politico a un big del Pd lucano come l’ex governatore Vito De Filippo, si era auspicato che il congresso cittadino desse al partito di Potenza un segretario e una nuova organizzazione funzionante. Ma anche lui al momento di lavorare a una candidatura avrebbe optato per la strategia dell’attesa.

Tenere fuori il “caso Potenza”

A prevalere, insomma, è stata la scelta di tenere fuori il “caso Potenza” dal più ampio dibattito congressuale tra l’area politica guidata da De Filippo e l’ex ministro Roberto Speranza, che sostengono la candidatura a segretario regionale di Carlo Rutigliano, e il resto del partito che sostiene la candidatura a segretario del capogruppo in Consiglio regionale Piero Lacorazza.

Oggi e domani dovrebbero essere eletti dagli iscritti i componenti delle assemblee provinciali che eleggeranno i relativi segretari tra i potentini Costantino Di Carlo e Giovanni Vita, e i materani Giovanni Ricciardi e Marco Losenno: i primi vicini alla “mozione Lacorazza” e i secondi alla “mozione Rutigliano”.

Primarie aperte per eleggere il segretario regionale

Saranno primarie aperte anche ai non iscritti, invece, quelle del 29 novembre che sceglieranno il segretario regionale. Non è escluso, quindi, che il voto dei cittadini rovesci quello dei tesserati come avvenuto con l’elezione di Schlein a scapito di Bonaccini, e che il neo-segretario regionale sia espressione di un’area politica diversa da quella uscita vincitrice dai congressi provinciali.

A Matera a contendersi la segreteria cittadina ci saranno Domenico Ferrara, espressione del gruppo giovanile “Terza Generazione”, l’ex assessore Giuseppe Tragni per il gruppo “Ripartiamo insieme” animato, tra gli altri, dall’ex segretario cittadino Cosimo Muscaridola e dall’ex senatore Carlo Chiurazzi, Simona Reale, insegnante sostenuta dall’ex sindaco Salvatore Adduce e dal gruppo “Matera Democratica”.



Una curiosità: nella città dei Sassi si va al voto un anno dopo le dimissioni dell’ultimo segretario cittadino, Luigi Gravela, in seguito anche espulso dal partito. La sua colpa? Essersi candidato in consiglio comunale a sostegno della corsa alla fascia tricolore di un altro ex Pd, il consigliere regionale Roberto Cifarelli, all’interno di una lista diversa e non autorizzata dal Pd denominata “Matera democratica”. Proprio come quella che oggi sostiene la corsa alla segreteria cittadina di Reale.