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Punto nascita a Melfi, raccolte 2.000 firme. I consiglieri del Pd temono la chiusura a giugno del prossimo anno. Attacco al sindaco per aver evitato il confronto pubblico. Pronti alla mobilitazione.

MELFI (POTENZA)- Si accende lo scontro politico e sociale sul futuro dell’ospedale di Melfi. Il punto nascita del nosocomio rischia ufficialmente la chiusura definitiva a partire dal 30 giugno 2027. A innescare la miccia è la delibera della giunta regionale 603 del 2026 dello scorso 9 ottobre, con la quale l’esecutivo lucano ha demandato la decisione sulle sorti del reparto al Comitato LEA del Ministero della Salute. Un organo che, applicando i rigidi parametri nazionali, richiede da tempo lo stop per le strutture che non raggiungono la soglia minima dei 500 parti all’anno.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, composto dai consiglieri Vincenzo Bufano, Angela Di Lalla e Luigi Simonetti, insieme alle altre minoranze, ha lanciato un durissimo attacco frontale all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Maglione. L’accusa principale mossa al primo cittadino è quella di aver scientemente evitato il confronto pubblico per oltre un anno, ignorando le ripetute richieste di un consiglio comunale aperto e una petizione firmata da circa 2.000 cittadini preoccupati.

PUNTO NASCITA A MELFI, LE ACCUSE SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LA CARENZA DI PERSONALE

Secondo i consiglieri dem, mentre per i punti nascita di Policoro e Lagonegro la delibera regionale prevede un piano di potenziamento strutturale nonostante volumi di attività simili, Melfi sarebbe stata di fatto isolata e penalizzata. Al centro delle polemiche c’è anche il progressivo indebolimento del personale sanitario. Da anni, denunciano Bufano, Di Lalla e Simonetti, il reparto si regge sul lavoro di figure facenti funzione, senza che sia mai stato bandito un concorso pubblico per la dirigenza medica. Un cortocircuito gestionale che rischia di lasciare sguarnito un bacino d’utenza fondamentale, stimato in circa 100mila abitanti in tutto il comprensorio del Vulture Melfese Alto Bradano.

La minoranza chiede ora la convocazione immediata e senza ulteriori rinvii della massima assise cittadina, alla presenza dei vertici della sanità regionale e aziendale. In caso di mancata risposta, le forze di opposizione si dicono pronte a promuovere forme civili di resistenza e mobilitazione di piazza al fianco di sindacati, associazioni e comitati civici per difendere il diritto alla salute del territorio