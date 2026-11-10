Potenza, ponte Musmeci: «Si rischiava il crollo»

6 minuti per la lettura

Chiusura del ponte Musmeci a Potenza, il sindaco, Vincenzo Telesca, replica alle accuse di questi giorni. Riapertura prevista a fine 2028

POTENZA – La chiusura del ponte Musmeci – «si rischiava il crollo e la priorità era l’incolumità dei cittadini» – le criticità strutturali emerse venerdì scorso e il futuro dell’infrastruttura sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto ieri mattina, lunedì 9 novembre 2026, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, a Potenza. Nel corso della conferenza – presenti l’assessore alla Viabilità Francesco Giuzio, la dirigente Angela Laurino, la Comandante della Polizia Locale Maria Santoro e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Luca Ponticelli – il sindaco Telesca ha ricostruito le tappe che hanno portato alla decisione di interdire – «anticipatamente rispetto a quello che comunque sarebbe avvenuto» – il transito sul ponte, illustrando le ragioni tecniche alla base del provvedimento d’urgenza e le misure messe in campo dall’amministrazione per fronteggiare le ripercussioni sulla viabilità cittadina.

PONTE MUSMECI, LE CRITICITÀ STRUTTURALI

Viabilità cittadina che già da domani, come annunciato, su viale del Basento vedrà la rimozione del semaforo e, pertanto, non si dovrà più procedere con il senso unico alternato ma saranno percorribili le due corsie.

Telesca ha comunque voluto innanzitutto inquadrare la vicenda in un contesto più ampio, richiamando le condizioni delle infrastrutture cittadine e la necessità di una manutenzione costante nel tempo. «Il cemento può durare anche cent’anni, se lo aggiusti e lo mantieni. Altrimenti si presentano inevitabilmente queste problematiche» ha spiegato, sottolineando come «le criticità attuali altro non sono che il risultato di situazioni ereditate e non riconducibili all’attuale amministrazione».

TELESCA SI DIFENDE IN CONFERENZA STAMPA

Nel suo intervento Telesca ha ricordato anche le altre emergenze affrontate negli ultimi mesi, dalle scale mobili – «che già si sapeva erano giunte a fine vita» – ai ponti di Tiera e di Chianghetta, fino alle criticità del ponte Musmeci. «Non è possibile che in due anni sia arrivata un’amministrazione che ha creato dal nulla una situazione del genere».

Entrando nel merito del Musmeci, o ponte dell’Industria, il primo cittadino ha ricostruito il percorso progettuale avviato già durante la precedente consiliatura. «Inizialmente previsto un intervento di restauro da circa tre milioni di euro. Successivamente, gli approfondimenti dei progettisti incaricati, tra cui professionisti di livello internazionale, hanno evidenziato la necessità di un intervento ben più articolato, non limitato al recupero estetico dell’opera ma esteso al consolidamento strutturale».

LA RELAZIONE TECNICA

Un passaggio decisivo è rappresentato dalla relazione tecnica del 2023, «che ha evidenziato le criticità delle cosiddette selle Gerber, elementi strutturali sui quali poggiano alcune porzioni dell’impalcato».

Proprio su questo aspetto si è concentrata la spiegazione di Telesca, che ha richiamato il fenomeno del cosiddetto «effetto ghigliottina» legato alla concentrazione dei carichi in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

«Nel momento in cui questa parte del ponte tende a cedere, si infiltra l’acqua, si corrode il ferro, si deteriora il calcestruzzo e non sai che cosa sta avvenendo all’interno», ha dichiarato.

PONTE MUSMECI, IL DISALLINEAMENTO DELL’IMPALCATO

A destare particolare preoccupazione venerdì scorso, dopo la caduta dei calcinacci, è stato «il disallineamento dell’impalcato – come hanno certificato i Vigili del fuoco intervenuti – con una porzione del ponte che avrebbe registrato un abbassamento di circa dieci centimetri». Una condizione che avrebbe potuto portare a «un crollo improvviso».

«Una rottura “fragile” significa che il giunto non si flette, non si deforma gradualmente dando il tempo di accorgersene, ma si spezza di colpo, all’improvviso, sotto il carico dinamico determinato dal passaggio di un camion».

Da qui la decisione di procedere immediatamente alla chiusura. Una scelta dettata dalla necessità di tutelare l’incolumità pubblica. «Non potevamo rischiare che qualcuno morisse, che il ponte potesse crollare o che le persone che ci passano sotto subissero dei danni. La sicurezza viene prima di tutto».

GLI INTERVENTI PREVISTI

Il sindaco ha inoltre riferito di aver condiviso la decisione con i progettisti che avevano redatto la relazione tecnica del 2023. Progettisti che «hanno confermato la correttezza della decisione di chiudere subito il ponte alla luce di quanto riscontrato venerdì scorso».

Sul fronte degli interventi è stato spiegato che la procedura di gara «è già entrata nella fase di valutazione delle offerte (18 in tutto ndr,) da parte della commissione. Il progetto attuale prevede un intervento strutturale complesso, che comprenderà il sollevamento dell’impalcato mediante martinetti, per un’altezza di circa 140 centimetri, così da consentire il ripristino delle selle Gerber e delle parti interessate dal deterioramento».

IL CANTIERE

Il cantiere interesserà anche le altre componenti dell’infrastruttura, comprese le barriere laterali, che dovranno essere completamente rifatte. «Tutti interventi che comunque avrebbero comportato la chiusura del ponte» che di fatto «è stata solo anticipata». Per quanto riguarda i tempi il sindaco ha indicato il primo semestre del 2027 «come orizzonte possibile per la consegna dei lavori, subordinatamente alla conclusione delle verifiche, all’aggiudicazione definitiva e all’eventuale assenza di ricorsi». In pratica il ponte rimarrà chiuso fino alla fine del 2028 «perché – così in conferenza – ci vorranno 270 giorni per i lavori». Solo a conferenza conclusa è stato precisato che i giorni saranno 644.

«Abbiamo bisogno di intervenire e vogliamo correre perché vengano rispettati i tempi», ha affermato Telesca, ricordando che l’amministrazione ha già adottato «procedure di accelerazione nell’iter di gara, attraverso l’inversione procedimentale».

LEGGI ANCHE: Potenza, ponte Musmeci, cambia la viabilità

I COSTI DELL’OPERAZIONE

Il quadro economico dell’intervento ammonta complessivamente a 11 milioni di euro, «derivanti dall’unificazione del precedente finanziamento di tre milioni destinato al restauro e degli ulteriori otto milioni necessari per il consolidamento infrastrutturale». I fondi «ci sono e così abbiamo potuto procedere con la gara», ha precisato il sindaco aggiungendo che si è nella fase di «sottoscrizione dell’accordo disciplinare per l’utilizzo delle risorse».

Ampio spazio dedicato anche alla gestione della circolazione dopo l’interdizione del ponte. Il Comune «sta lavorando con Anas per potenziare la segnaletica autostradale e fornire indicazioni più chiare agli automobilisti sulle uscite da utilizzare per raggiungere le diverse zone della città, a partire dall’ospedale San Carlo».

LE SOLUZIONI AL VAGLIO

Tra le soluzioni al vaglio figura anche «l’apertura del collegamento stradale tra via del Gallitello e via Perlasca, attualmente chiuso da un cancello, nell’area sottostante i binari dell’alta velocità». Per questa operazione sono in corso interlocuzioni con Rfi e con gli enti competenti, «trattandosi di un tratto non direttamente nella disponibilità comunale».

L’amministrazione sta inoltre valutando una riorganizzazione del mercato mensile, con l’ipotesi di «spostarlo in viale dell’Unicef» e ulteriori modifiche alla circolazione nelle aree interessate dai percorsi alternativi.

«Stiamo semplicemente anticipando cose che avremmo già messo in essere, perché erano già nelle nostre intenzioni», ha chiarito il sindaco, sottolineando che la chiusura improvvisa «ci ha imposto di concentrare, in pochi giorni, attività che avevamo programmato su un arco temporale più lungo», perché «stiamo cercando di porre rimedio a una situazione che abbiamo ereditato».

PONTE MUSMECI, LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

In conclusione, il primo cittadino ha respinto le critiche rivolte alla gestione dell’emergenza, rivendicando «il lavoro svolto dall’amministrazione sulle infrastrutture cittadine e richiamando ancora una volta il tema della manutenzione».

«Noi non stiamo dilaniando questa città, stiamo cercando di porre rimedio. Cerchiamo di farlo salvaguardando le cose e le persone», ha dichiarato.

La chiusura del Ponte Musmeci rappresenta dunque una fase delicata per la mobilità potentina, destinata a protrarsi per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi. L’obiettivo è restituire alla città «un’infrastruttura sicura, preservando al contempo un’opera di grande valore architettonico e ingegneristico»