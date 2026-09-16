Potenza, il mistero della pagella di Aldo Moro, esisteva, ora non c’è più

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Aldo Moro fu studente al liceo classico di Potenza negli anni Trenta. Tra social, archivi scolastici e memorie private riemerge la storia di un documento unico sul passaggio di Aldo Moro a Potenza. Poi svanito nel nulla. Era la testimonianza di uno scrittore e un giovane studioso. Nessuno è più riuscito a ritrovarla

POTENZA – C’era, prima c’era. Qualcuno l’ha esibita come documento storico, qualcuno l’ha vista, qualcun altro l’ha tenuta in mano. Adesso non c’è più. È la pagella di Aldo Moro, unica testimonianza del suo passaggio nelle aule del Liceo Ginnasio “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, e la sua storia comincia proprio nei suoi archivi.

LA PAGELLA DI ALDO MORO, IL CASO NASCE DA UN DIBATTITO SUI SOCIAL

Anzi, prende le mosse da un dibattito da social network. Nel gruppo “Potenza e Basilicata nel Mondo”, l’amministratore Augusto Izzo pubblica un post in cui racconta: «Aldo Moro a Potenza, frequentò per un anno tra il 1930 e il 1933 il liceo Orazio Flacco che all’epoca ancora si chiamava liceo Luigi la Vista ed era ubicato all’interno del palazzo Loffredo».

Poi spiega che la notizia è stata confermata da Emilio Colombo, che fu studente dello stesso istituto pochi anni dopo, e aggiunge commenti e citazioni sulla brillante carriera scolastica del politico poi trucidato dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978. E c’è anche l’invito a proseguire il racconto: «Qualcuno ha avuto un parente che ha frequentato il liceo tra il 1930 e il 1933 e che ha racconti della permanenza di Aldo Moro a Potenza?».

ALDO MORO A POTENZA PER IL LAVORO DEL PADRE, ISPETTORE SCOLASTICO

Dopo qualche giudizio sulla figura dello statista, e l’informazione secondo cui Moro era nel capoluogo lucano per il lavoro del padre, ispettore scolastico trasferito temporaneamente in terra lucana, il primo a dare un indizio importante è Mario Pennacchio.

Scrittore affermato, molto apprezzato per i suoi libri destinati a bambini e ragazzi, stimato traduttore, Pennacchio al telefono racconta come andò: «È accaduto quasi diciotto anni fa, e lo ricordo bene perché era appena nato mio figlio. Ero andato al Liceo classico a ritirare il mio diploma e un impiegato amministrativo mi ha fatto vedere i vecchi cimeli della scuola. Tra questi, mi ha mostrato questo documento, spiegandomi con orgoglio che riguardava Aldo Moro. Ora non potrei giurare se fosse proprio la pagella, un verbale di frequenza o altro. Di sicuro si riferiva alla sua frequentazione della scuola: mi spiegò, quell’impiegato, che Moro era stato studente qua per un anno».

LE TESTIMONIANZE SU ALDO MORO E LA PAGELLA SCOMPARSA

Le parole di Pennacchio sono importanti ma c’è bisogno di un’altra testimonianza. E arriva con Federico Mussuto. Giovane appassionato e studioso di politica, con importanti esperienze nazionali e internazionali, un dottorato in studi strategici a Perugia, autore del saggio “L’Aquila e il Dragone” sulle tensioni fra Cina e America, Mussuto quella pagella l’ha toccata.

«Ero stato rappresentante d’istituto al Classico, che ho frequentato fra il 2011 e il 2015 – racconta al telefono – e, prima d’incominciare alla Sapienza Scienze politiche e relazioni internazionali, ero andato nel 2016 a ritirare il mio diploma. Il collaboratore scolastico, che conoscevo molto bene, mi fece vedere tante pagelle di persone e figure pubbliche passate dal “Flacco”. Pagelle del periodo di guerra, degli anni Cinquanta eccetera. Nelle mie mani mi ritrovai quella di Moro, che vidi con stupore perché già appassionato di politica. Rimasi perplesso: cosa c’entra Moro con Potenza? Sapevo che era stato qui per un famoso incontro con l’Azione Cattolica, al Due Torri negli anni Settanta, ma non che avesse frequentato il liceo come studente».

LE PAROLE DI FEDERICO MUSSUTO

«Della presenza di quel cimelio – continua – informai subito la preside con cui avevo avuto sempre un ottimo rapporto, così come era stato con altri docenti a cui pure dissi di quel ritrovamento. Quella pagella aveva un peso diverso dalle altre che avevo visionato. Perciò la consegnai al dipendente perché la desse alla presidenza».

DOVE SPARISCE LA PAGELLA

E qui il prezioso foglio di cartoncino svanisce: «Ricontattato dalla mia professoressa d’italiano, mi spiegò che la preside non aveva avuto modo di visionarlo. Il collaboratore diceva che non lo trovava più. La pagella era sparita. Ma posso assicurare che non l’ho vista solo io. Con quel documento si poteva fare una ricostruzione della sua presenza a Potenza. Quando poi nel 2020 scrissi la tesi guarda caso su Aldo Moro e il suo rapporto con i giovani, avrei potuto aggiungere qualche tassello in più, oltre alle tante storie che inserii (le figure di Corrado Pizzinelli e Giorgio Balzoni, gli scritti di Renato Moro eccetera). Purtroppo, molte volte c’è qualcuno che eclissa i documenti che non si vuole far conoscere, sottratti alla memoria collettiva della città. Devo dire che i militanti della Dc non hanno fatto molto per recuperare la pagella. Si poteva realizzare qualcosa d’importante, magari con l’Archivio Storico».

LE BASSE PRESTAZIONI DI MORO IN EDUCAZIONE FISICA

Mussuto è sicuro che Moro sia stato qua: «Per coincidenza, ho conosciuto altri che avevano avuto lui come professore, e sapevano che avesse passato un anno da studente a Potenza».

Lo studioso ricorda di aver letto «voti elevati in tutte le materie, con prestazioni più basse in educazione fisica».

Lo stesso Moro ci scherzava su, come ricorda Mussuto: «Non era stato e non era molto atletico, sin da quando era stato costretto a iscriversi ai Guf da ragazzo. E più avanti, quando accoglieva gli studenti a Terracina, si sapeva che era amante della cucina più che dello sport».

MUSSUTO: «ALDO MORO, UN FARO»

«Per me – conclude Mussuto – è sempre stato un faro per quello che aveva messo in piedi: sotto la sua presidenza del Consiglio si è registrata la più alta spesa in istruzione e ricerca scientifica della storia d’Italia. Aveva un’attenzione per gli studenti inaudita rispetto agli altri politici. Non ha mai saltato un giorno da professore, mentre oggi alcuni lo fanno come secondo lavoro. Il suo è stato un unicum totale. Questa sparizione è un episodio emblematico di come vanno le cose nella nostra realtà».

ROCCO GARRAMONE, L’ATTUALE PRESIDE DEL LICEO CLASSICO

La vicenda la conosce anche l’attuale preside del Liceo classico, Rocco Garramone, che ne parla al telefono: «Quando il papà di Aldo Moro venne qui a Potenza, lui frequentò per un po’ questa scuola. Non esistono però né registri che attestino la sua presenza (pare per un lasso di tempo minore di un anno) né tanto meno alcun riscontro cartaceo, alcuna pagella. Anche il preside Raffaello Mecca ricordava che c’era stato questo periodo di frequentazione. Abbiamo cercato i documenti, ma non è stato trovato nulla di concreto».

LE PAROLE DI GIAMPAOLO D’ANDREA, ESPONENTE DI SPICCO DELLA DC

Un suggerimento è quello di ascoltare Giampaolo D’Andrea. Figura di spicco della Dc e della cultura, più volte sottosegretario, oggi richiesto conferenziere, D’Andrea non si sottrae ai ricordi: «Ricordo dei documenti io non ne ho. E’ noto che Moro abbia studiato in Basilicata, sembra a ridosso della licenza ginnasiale, nella ricostruzione fatta in base alla presenza del padre. Ne parlai anche con Lello Mecca che ne conveniva. Nel suo famoso comizio al Due Torri di Potenza nel ‘76, Moro ne fece cenno, senza essere però preciso. Fu registrato nei verbali della Dc. Li rendemmo pubblici come Dc pochi anni dopo. Ora il consiglio regionale pubblicherà, a breve, l’ultimo discorso di Moro a Potenza, che coincide con la sua ultima campagna elettorale prima della tragica fine».

Una pagella già di per sé fantasmatica che a un certo punto svanisce nel nulla e uno dei pochi che poteva fare luce, il preside Mecca, scomparso due anni fa. Il mistero continua.