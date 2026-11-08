Genzano, Pasquale Tedesco racconta la vita dopo sette mesi di coma

3 minuti per la lettura

Dopo sette mesi di coma, Pasquale Tedesco riprende in mano la sua vita: il giovane di Genzano racconta la rinascita nel libro «Dopo il coma il come».

È come se si spegnesse la luce. Quello che accade dopo, però, non è più come prima. Cambiano non solo i luoghi ma anche il rapporto con la vita. Dopo.

Il dopo è quello che accade dopo il coma e a spiegarlo, in un libro che si intitola “Dopo il coma il come” (disponibile su Amazon) che fa riflettere ma anche sorridere, è Pasquale Tedesco.

È il 29 settembre 2013 quando a Genzano, la sua città natale, mentre guida la sua auto, a 27 anni, finisce fuori strada, la sua auto viene rimbalzata e lo lascia incosciente con un trauma cervicale. Il giovane che era con lui rimale illeso, ma in quel momento le speranze per Pasquale sono legate a un filo. All’epoca, appena 18enne, frequenta il liceo scientifico.

PASQUALE TEDESCO, LA VITA DOPO IL COMA

La sua forza vitale, invece, impiega sette mesi ma torna a farsi sentire con il risveglio dopo il lungo coma. Per riprendere in mano la sua vita ci vogliono altri 17 mesi ma il percorso diventa una camminata con molti sorrisi e la consapevolezza di avercela fatta. Nella storia di Pasquale non c’è solo la voglia forte, irrefrenabile, inarrestabile di riprendere in mano tutto ciò che quell’incidente gli aveva tolto, ma anche la “necessità” di condividere questa esperienza con altri. Lo fa per iscritto scrivendo un libro sulla sua esperienza. La risalita è stato un percorso lungo dal quale però Pasquale non ha mai escluso, nemmeno per un giorno, l’autoironia.

IL LUNGO PERCORSO DELLA RISALITA

Lo spiega molto bene quando dice: «Non è facile far passare il tempo quando sei in ospedale ma se anche ogni piccolo problema o difficoltà passano attraverso un sorriso e l’ironia, riesci a superarli meglio. Se mi fossi abbattuto non ce l’avrei fatta, invece ogni cosa mi divertiva, mi consentiva di riderci su. Quando pian piano in ospedale ho ricominciato a mettere insieme i pezzi, ho imparato a ridere anche con poco, guardando il lato positivo delle cose». Le pagine del libro accompagnano il lettore nello stesso itinerario di questo giovane uomo che ha saputo affrontare una sfida non solo con sé stesso ma con la vita e le sue prove.

COME È NATO IL LIBRO

Il testo conta sulla postfazione di Kostantinos Priftis, professore ordinario di Neuropsicologia clinica dell’Università di Padova. I 288 messaggi nati dai ricordi che riaffioravano ma anche da riflessioni che appartenevano alla sua nuova vita, sono stati inviati ogni giorno al “tutor” e grande amico il giornalista Gianrocco Guerriero, e hanno cominciato a comporre pian piano il libro. «Capitava mi venisse in mente una scena della mia vita o di qualche aspetto del post-coma, la scrivevo e gliela mandavo», ricorda ancora Pasquale. Il risveglio non ha un ricordo preciso ma viene ricostruito attraverso il racconto di chi con amore lo ha seguito fino al bellissimo momento del ritorno. Tra questi la sua famiglia e quello che Pasquale ritiene un riferimento: suo padre.

LA FORZA DELLA FAMIGLIA

La forza incredibile della famiglia, nel caso di Pasquale (che ha anche una sorella) , si trasforma in vero e proprio ciclone affettivo. «Mio padre ha sei fratelli, mia madre quattro con relativi cugini, siamo un esercito», scherza. Tanti piccoli passi in avanti, piccoli gesti, segnali del ritrovato rapporto con il proprio corpo e il proprio cervello, sono alcuni dei momenti significativi e tra questi Pasquale ne ricorda uno legato al momento in cui ha ricominciato a parlare. «Ricordo che avevo fatto un sogno: il mio bisnonno che era appena morto mi apparve e mi disse: ‘Pasquale, rialzati e cammina’».