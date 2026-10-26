Marsicovetere, la lezione di coraggio di Filomena

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Marsicovetere accoglie Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito, un incontro di memoria e ascolto per promuovere rispetto, prevenzione e lotta alla violenza di genere

VILLA D’AGRI – Ci sono storie che non possono essere dimenticate, perché raccontano il volto più crudele della violenza, ma anche la forza di chi trova il coraggio di andare avanti.

È nel segno della memoria, della consapevolezza e dell’impegno contro ogni forma di abuso che il comune di Marsicovetere ha accolto Filomena Lamberti, vittima di una terribile aggressione con l’acido da parte del marito.

MARSICOVETERE, INCONTRO CON FILOMENA

L’incontro si è svolto nella sala consiliare “Giovanni Giampietro”, dove la donna è stata ricevuta dalla vicesindaca Maria Carmela Miraglia. Un momento di ascolto e vicinanza, durante il quale l’amministrazione comunale ha potuto conoscere una parte della sua storia, segnata da una violenza che lascia ferite profonde e che non dovrebbe mai trovare spazio nella vita di nessuna persona.

«L’abbiamo accolta con grande rispetto e attenzione, ascoltando una parte della sua storia», ha dichiarato Miraglia, sottolineando l’importanza «di dare voce a esperienze capaci di scuotere le coscienze e richiamare tutti a una responsabilità collettiva».

UNA LEZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

La violenza non è amore. Non è una debolezza da nascondere, né una vicenda privata da relegare al silenzio. È una ferita sociale che impone ascolto, consapevolezza e azioni concrete. Ed è proprio da questa convinzione che nasce la volontà di trasformare la testimonianza di Filomena in un’occasione di confronto per l’intera comunità. L’amministrazione comunale le ha infatti rivolto l’invito a tornare a Marsicovetere per raccontare la propria esperienza, soprattutto alle nuove generazioni. Portare la sua storia tra i giovani significa parlare di rispetto, relazioni sane e libertà personale, contribuendo a riconoscere e contrastare quei comportamenti che possono trasformarsi in sopraffazione e violenza.

FILOMENA LAMBERTI, SFREGIATA DAL MARITO, LA FORZA DI RICOMINCIARE

«Raccontare queste storie significa sensibilizzare, educare al rispetto e contribuire a costruire una società in cui nessuno debba più subire simili atrocità», ha aggiunto la vicesindaca. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Azzurro Donna e a Silvana Sangiorgio, che hanno reso possibile l’incontro. La visita di Filomena Lamberti lascia a Marsicovetere un messaggio che va oltre i confini della sala consiliare: nessuna forma di violenza può essere giustificata e nessuna vittima deve essere lasciata sola. La cultura del rispetto si costruisce attraverso l’ascolto, l’educazione e la capacità delle istituzioni di farsi presenti, dando spazio alle storie di chi ha subito violenza.

MARSICOVETERE, LE PAROLE DEL VICESINDACO MIRAGLIA

«Il nostro impegno è continuare a promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e della prevenzione, affinché storie come quella di Filomena possano diventare strumenti di cambiamento e non ripetersi mai più», ha concluso Miraglia. Perché raccontare significa rompere il silenzio. E trasformare il dolore in consapevolezza può diventare un passo importante per impedire che altre donne siano costrette a vivere lo stesso dramma.